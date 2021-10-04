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МОЗ (5362) підробка (426) сертифікат (423) штраф (1808)

Суд виніс перший вирок за підробку COVID-сертифікатів: лікарю присудили штраф 34 тис. грн і відсторонення від роботи на один рік

Суд виніс перший вирок за підробку COVID-сертифікатів: лікарю присудили штраф 34 тис. грн і відсторонення від роботи на один рік

Перше судове рішення у справі про підробку COVID-сертифікатів було винесено минулого тижня.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на нараді у президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За інформацією Національної поліції, лікар із Павлограда Дніпропетровської області отримав штраф у розмірі 34 тис. грн і позбавлення права діяльності за фахом терміном на один рік.

Також за минулий тиждень було проведено 13 обшуків і розпочато 12 кримінальних проваджень.

"Вакцинація від ковіду рятує життя. Не можна допустити, щоб лікарі так зневажали своє звання і нехтували здоров'ям українців, - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. - Ми продовжуємо співпрацювати з Нацполіцією і максимально можливо сприяємо слідству, щоб покарати тих, хто підробляє документи про вакцинацію від COVID-19"

Читайте також: МОЗ вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень, чиї лікарі підозрюються в підробці COVID-сертифікатів

Минулого тижня МОЗ направив подання до власників закладів охорони здоров'я з вимогами усунути керівництво 15 лікарень, лікарі яких підробляли COVID-сертифікати про вакцинації.

Також МОЗ передбачив кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень і 13,5 тисячі гривень для середніх медичних працівників у проєкт бюджету на 2022 рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про відповідальність за підробку COVID-сертифікатів, - "слуга народу" Радуцький
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Топ коментарі
+3
Хе-хе. Счас антиваксеры заголосят
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04.10.2021 19:01
+2
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04.10.2021 18:53
+2
Прибыль за пол дня, а продолжать начатое могут коллеги...
Зачетно покарали)
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04.10.2021 20:34
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04.10.2021 18:53 Відповісти
Хе-хе. Счас антиваксеры заголосят
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04.10.2021 19:01 Відповісти
Не антиваксеры, а антибебилаксеры))). Штраф это не статья УК за подделку сертификатов, предложенная Ляшко, которая еще даже не рассматривалась. А нам суют что уже состоялась.
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04.10.2021 19:05 Відповісти
А за подделку закона, сколько предусмотрено?
Проголосовали один закон, а на подпись Разумкову принесли другой.
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04.10.2021 19:12 Відповісти
Разумкова на днях снесут...
Нет тела - нет дела!
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04.10.2021 20:35 Відповісти
Это был чисто теоретический вопрос.
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04.10.2021 20:41 Відповісти
Прибыль за пол дня, а продолжать начатое могут коллеги...
Зачетно покарали)
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04.10.2021 20:34 Відповісти
Новость не читал полностью, только заголовок. Есть надежда что это СБУ сработало?
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04.10.2021 23:33 Відповісти
Мало! Кроме мошеничества липовые сертификаты- огромный ущерб стране и нам. Липово вакцинорованные будут способствовать распространнению Ковид. И еще - это угроза безвизу, Европа может запретить въезд с сертификатами вакцинации,более не доверяя их истинности.
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05.10.2021 09:14 Відповісти
А кто вам сказал, что вакцинированные не распостраняют ковид?
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11.10.2021 18:23 Відповісти
 
 