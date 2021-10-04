У Пакистані, Австралії та Великій Британії розслідуватимуть діяльність людей, що фігурують у Pandora Papers
Крім Чехії, на дані Pandora Papers відреагували уряди або правоохоронці в Пакистані, Австралії та Великій Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв розслідувати інформацію щодо пакистанських громадян, які можуть бути пов'язані з незаконними оборудками з Pandora Papers.
Журналісти з'ясували, що низка високопосадовців Пакистану, зокрема міністри, володіють численними статками, які вони накопичили завдяки ухилянню від податків та корупції. Водночас опоненти вже закликали Імрана Хана піти через цю інформацію журналістів у відставку.
У податковому управлінні Австралії повідомили, що хоча вони не опираються на витоки даних у своїй роботі, інформація Pandora Papers їх зацікавила. Заступник комісара управління Вілл Дей заявив, що фігуранти цих документів, які вдавалися до незаконних махінацій, можуть "очікувати серйозних наслідків за свої дії".
Схожу заяву зробили й у Великій Британії. Там міністр фінансів Ріші Сунак сказав, що департамент, що відповідає за податки, вивчить Pandora Papers. За його словами, це зроблять для того, "щоб побачити, чи є що-небудь, що ми можемо дізнатися".
Pandora Papers - колаборація більш ніж 600 журналістів-розслідувачів зі 117 країн світу, які впродовж року досліджували 11,9 мільйона файлів — найбільший за всю історію витік конфіденційних документів.
За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та вбивць. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".
Документи Pandora Papers свідчать про діяльність чотирнадцяти світових провайдерів — юридичних компаній, що створювали, управляли та тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр та Самоа.
У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх та чинних посадовців — загалом у Pandora Papers більш як 1,5 тисячі українців.
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Не показал значит канал нормальный и честный как зеленский.
38 политиков и влиятельных лиц замешанных в подозрительных и криминальных оборотах с офшорами в панаме.
с чем всех и поздравляю
Сделайте так, что бы никто из клики Зеленского больше никогда не увидел ни лондонских квартир ни 40 краденых миллионов долларов.
чи вы доси не раздуплились, как сами себя и своих детей уже на годы вперёд трахтарарахнули..?
будете и дальше "топить" за хриплую, вонючую крысу, барыгу-клоуна?..
или уже "поумнели" и теперь ваши кумиры, кацапские засланцы Бойко или Мураев?
Великобританія , Чехія , Австралія та Пакистан - зразу почали його проходити .
Україна піде з ними?
Чи приєднається до РФ , Казахстану , Кенії , Йорданії і т.д. (усього у списку більше 90 країн)
Чи Служити Народові ще не значить Відповідати перед Народом ?