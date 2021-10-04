УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7982 відвідувача онлайн
Новини
4 839 20
Австралія (415) Велика Британія (5333) офшор (496) Пакистан (63) розслідування (2245)

У Пакистані, Австралії та Великій Британії розслідуватимуть діяльність людей, що фігурують у Pandora Papers

У Пакистані, Австралії та Великій Британії розслідуватимуть діяльність людей, що фігурують у Pandora Papers

Крім Чехії, на дані Pandora Papers відреагували уряди або правоохоронці в Пакистані, Австралії та Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв розслідувати інформацію щодо пакистанських громадян, які можуть бути пов'язані з незаконними оборудками з Pandora Papers.

Журналісти з'ясували, що низка високопосадовців Пакистану, зокрема міністри, володіють численними статками, які вони накопичили завдяки ухилянню від податків та корупції. Водночас опоненти вже закликали Імрана Хана піти через цю інформацію журналістів у відставку.

У податковому управлінні Австралії повідомили, що хоча вони не опираються на витоки даних у своїй роботі, інформація Pandora Papers їх зацікавила. Заступник комісара управління Вілл Дей заявив, що фігуранти цих документів, які вдавалися до незаконних махінацій, можуть "очікувати серйозних наслідків за свої дії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець

Схожу заяву зробили й у Великій Британії. Там міністр фінансів Ріші Сунак сказав, що департамент, що відповідає за податки, вивчить Pandora Papers. За його словами, це зроблять для того, "щоб побачити, чи є що-небудь, що ми можемо дізнатися".

Pandora Papers - колаборація більш ніж 600 журналістів-розслідувачів зі 117 країн світу, які впродовж року досліджували 11,9 мільйона файлів — найбільший за всю історію витік конфіденційних документів.

За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та вбивць. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".

Читайте також: У Чехії відкрито справу проти прем'єра Бабіша за купівлю нерухомості через офшори, - "Досьє Пандори"

Документи Pandora Papers свідчать про діяльність чотирнадцяти світових провайдерів — юридичних компаній, що створювали, управляли та тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр та Самоа.

У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх та чинних посадовців — загалом у Pandora Papers більш як 1,5 тисячі українців.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
А в Украине будут расследовать деятельность журналистов посмевших озвучить и распространить эту информацию!
показати весь коментар
04.10.2021 19:06
+10
А коли будуть розслідування про несплату податків тата Бєні з Буратіною?
показати весь коментар
04.10.2021 19:03
+8
показати весь коментар
04.10.2021 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Украине все в порядке,как обычно.
показати весь коментар
04.10.2021 19:00 Відповісти
А коли будуть розслідування про несплату податків тата Бєні з Буратіною?
показати весь коментар
04.10.2021 19:03 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 19:06 Відповісти
Учитывая, что сам Баканов там фигурант.
показати весь коментар
04.10.2021 19:19 Відповісти
А в Украине будут расследовать деятельность журналистов посмевших озвучить и распространить эту информацию!
показати весь коментар
04.10.2021 19:06 Відповісти
а шо там расследовать? - показал телеканал пандору пейперс значит канал олигархический - санкции и закрыть по новому "закону".
Не показал значит канал нормальный и честный как зеленский.
показати весь коментар
04.10.2021 19:39 Відповісти
А в Україні подоляк скащав, що нічого не сталось.,.
показати весь коментар
04.10.2021 19:10 Відповісти
Сирожа Лещ сказал что все пучком и каждая базарная торговка семечками уже имеет офшор.
показати весь коментар
04.10.2021 19:21 Відповісти
Украина на первом месте в мире. у нас 39 фигурантов этого расследования
38 политиков и влиятельных лиц замешанных в подозрительных и криминальных оборотах с офшорами в панаме.
с чем всех и поздравляю
показати весь коментар
04.10.2021 19:16 Відповісти
поправка - 38
показати весь коментар
04.10.2021 19:16 Відповісти
Давайте англичане, проверьте, арестуйте капиталы Зеленского и БАКАНОВА, так же как арестована наша квартира в 40 квадратных метров в Херсоне по фейковому иску. Вжарьте этих ворюг, чтоб земля горела у них под ногами!
Сделайте так, что бы никто из клики Зеленского больше никогда не увидел ни лондонских квартир ни 40 краденых миллионов долларов.
показати весь коментар
04.10.2021 19:19 Відповісти
До списку попадає Бєня і Фірташ і його сиволапа панамська маріонетка.
показати весь коментар
04.10.2021 19:56 Відповісти
Представляю какой вой начнется, если власти начнут следствие по оффшорам одного великого кормчего, засветившегося в Pandora Papers еще в 2016 году.
показати весь коментар
04.10.2021 19:57 Відповісти
Останні пять років ти провів в комі?
показати весь коментар
04.10.2021 23:15 Відповісти
"Вагнергейт", "офшоры", сейчас превращение парламента в "не место для дискуссий"? Сколько еще преступлений нужно сделать великому кормчему, чтобы посадить его туда, где ему место? Когда народ проснется? А ведь завтра можем проснуться в концлагере!
показати весь коментар
04.10.2021 20:30 Відповісти
73%ные экспериментаторы, классный прикол у вас получился?..
чи вы доси не раздуплились, как сами себя и своих детей уже на годы вперёд трахтарарахнули..?
будете и дальше "топить" за хриплую, вонючую крысу, барыгу-клоуна?..
или уже "поумнели" и теперь ваши кумиры, кацапские засланцы Бойко или Мураев?
показати весь коментар
04.10.2021 20:49 Відповісти
Ну і почався тест на правочинність дежав !
Великобританія , Чехія , Австралія та Пакистан - зразу почали його проходити .
Україна піде з ними?
Чи приєднається до РФ , Казахстану , Кенії , Йорданії і т.д. (усього у списку більше 90 країн)
Чи Служити Народові ще не значить Відповідати перед Народом ?
показати весь коментар
04.10.2021 21:55 Відповісти
Шо ти морозиш?!!!
показати весь коментар
04.10.2021 23:16 Відповісти
 
 