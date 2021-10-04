УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7982 відвідувача онлайн
Новини
14 018 61
офшор (496) Палатний (14)

Проводити обшуки зараз слід не у мене, а у героїв офшорного скандалу, - Палатний

Проводити обшуки зараз слід не у мене, а у героїв офшорного скандалу, - Палатний

Влада намагається відволікти увагу суспільства від скандалу світового масштабу за участі президента Зеленського, влаштовуючи провокації проти політичних конкурентів.

Про це заявив Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Веселить, як зе-влада намагається тушити пожежу, що спалахнула через гучне розслідування "Офшор 95". Відволікти суспільство від чергового зашквару міжнародного масштабу вони намагаються стандартними брудними засобами — провокаціями і політичними переслідуваннями. Читаю в telegram-каналах, що черговий раз по сфальсифікованих справах ДБР готується проводити обшуки в мене, мого оточення та нашої команди", - повідомив Палатний.

Він риторично запитує, чи не помилилася ДБР адресою.

"Ми завжди до цього готові. Спроби політичної розправи тривають давно. Ця клоунада нічого не дасть: я, на відміну від вас, брудні гроші через офшори не відмивав. Тож, може, не за тією адресою варто шукати?" - заявив він.

Палатний звертає увагу, що провокації щодо нього готуються в той самий момент, як у країні спалахнув гучний скандал з офшорними схемами президента та його команди.

Читайте також: Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець

"Взагалі ця історія вражає. Команда, що йшла до влади під вивіскою "нові обличчя", вже в середині каденції опиняється в центрі розслідування, що прогриміло на весь світ. Ще один резонанс, що нищить міжнародний імідж нашої країни. І що вони роблять у відповідь? Кажуть: це нормальна практика, мовляв, таким чином захищали бізнес. Ні, ви захищали свої прибутки від оподаткування, ховали гроші подалі від української юрисдикції, а значить влізли в кишені кожного українця!" - наголошує Палатний.

Він висловив впевненість, що замовники та виконавці злочинних наказів зрештою понесуть відповідальність.

"Вічно ховатися у вас не вийде. Наша команда готова давати відсіч і злодіям, і політичним провокаторам. Відповідальність наздожене, і замовників, і виконавців!", - наголосив Палатний.

Як повідомлялося, розслідування щодо використання офшорних схем Зеленським проводилося в межах міжнародного проєкту PandoraPapers. За даними PandoraPapers, в Україні 38 політиків помічені в офшорних схемах і відмиванні грошей. За цим показником Україна посідає перше місце серед більш ніж 90 країн світу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Обережно! Еротика від Марусі Звіробій
показати весь коментар
04.10.2021 19:21
+31
показати весь коментар
04.10.2021 19:26
+29
щас зеленожопые наделают ошибок
вообще для них все крайне неприятно складывается
разумков, трускавец, офшорки - скандал на скандале подряд. и достаточно все болючие
показати весь коментар
04.10.2021 19:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щас зеленожопые наделают ошибок
вообще для них все крайне неприятно складывается
разумков, трускавец, офшорки - скандал на скандале подряд. и достаточно все болючие
показати весь коментар
04.10.2021 19:18 Відповісти
До жопы это все, если каналы олигархов это не раздувают. Президентов Украине ведь выбирают олигахи посредством своих СМИ
показати весь коментар
04.10.2021 19:22 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 19:26 Відповісти
к сожалению зе-мерзоту этим не проймешь. брехня и скандал - это их способ существования.
показати весь коментар
04.10.2021 19:23 Відповісти
с 2019 года там череда ошибок, зашкваров и проё***... но зелебобикам поприколу... они привыкли к неросе по косым очам, привыкают уже и плавать в этом дерьме зеленом... пуская зловонные бульки с изумрудной надеждой, что "новым литсам" надо еще дать время... они ж только учатся)))))
показати весь коментар
04.10.2021 19:24 Відповісти
У них есть группа поддержки для быдла. Они докажут что все хорошо.

показати весь коментар
04.10.2021 19:24 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 19:47 Відповісти
А де ж Люся???
показати весь коментар
05.10.2021 07:46 Відповісти
Порошенко попереджав про це ще два з половиною роки тому…

показати весь коментар
04.10.2021 19:29 Відповісти
Обережно! Еротика від Марусі Звіробій
показати весь коментар
04.10.2021 19:21 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 19:21 Відповісти
The Guardian

https://www.theguardian.com/news/series/pandora-papers Pandora papers





https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections
показати весь коментар
04.10.2021 19:24 Відповісти
И сколько Петя отмыл? Поведай нам
показати весь коментар
04.10.2021 19:24 Відповісти
Почему к нему должны прийти?
показати весь коментар
04.10.2021 19:26 Відповісти
потому что у него тоже офшоры. Скинуть ссылку или забыл? Порохоботы рассказывали тогда что офшоры это даже хорошо, слепой траст и т.д. Забыли?
показати весь коментар
04.10.2021 20:02 Відповісти
я не пойму - тебе нравится что тебя зе-гниды в лохах держат грабя и уничтожая страну?
или о чём ты воняешь?
показати весь коментар
04.10.2021 20:25 Відповісти
Тебе же дауну ниже ответили ты и в самом деле тупой или прикидываешься?


Смішно читати про кивання в сторону «офшорів Порошенка» від влади і їх розумово відсталих підгавкувачів.
Як взагалі можна порівнювати власні чесно зароблені кошти з коштами які Коломойський вкрав в Приватбанку, відмив, і заплатив Зеленському через офшор.
показати весь коментар
04.10.2021 20:39 Відповісти
'Простой' ли парень? (с)
Офшор Александрович Зеленский
показати весь коментар
04.10.2021 21:00 Відповісти
Все всё помнят:
- за 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, нет НИЧЕГО.

Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков

А вот Зе натворил на два пожизненных:

офшоры/вагнеры/чаус/шефир..+....... = #

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу
показати весь коментар
04.10.2021 21:12 Відповісти
Смішно читати про кивання в сторону «офшорів Порошенка» від влади і їх розумово відсталих підгавкувачів.
Як взагалі можна порівнювати власні чесно зароблені кошти з коштами які Коломойський вкрав в Приватбанку, відмив, і заплатив Зеленському через офшор.
показати весь коментар
04.10.2021 19:27 Відповісти
Это одна из дежурных отмазок подоляковских при подобных зашкварах "Одни одинаковые, они одним миром мазаны".
показати весь коментар
04.10.2021 19:29 Відповісти

показати весь коментар
04.10.2021 19:46 Відповісти
Значить так - мухи-окремо , котлети-окремо
Яник за свої справи - відповідає - окремо !
Порох за свої справи - відповідає - окремо !
Зе за свої справи - відповідає - окремо !
І не треба усе змішувати - типа - винуватий Яник , бо при ньому усі ! - боялися втратити власний чесний бізнес і тому мутили різні схеми ..., і це не тільки Зе , бо Порох також у офшори виходив
показати весь коментар
04.10.2021 22:32 Відповісти
Было. Портнов получил приговор в Панаме за эти фантазии.
показати весь коментар
04.10.2021 19:27 Відповісти
А сколько у него офшоров и сколько он отмыл? Расскажи нам, поведай все.
показати весь коментар
04.10.2021 19:27 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 19:31 Відповісти
Так ніби його поставили туди обкладати ушамі москалів, а він на українців переключився.
До речі, і звернула увагу, що на параді дівчата були в звичайних туфлях, без підборів.
І скільки це обійшлось бюджетові..
показати весь коментар
04.10.2021 19:38 Відповісти
а вот ета пєрвое слово на букви ху - ЄТО КТО КАК АБЗИВАЕТСЯ ТОТ ТАКІМ І ЯВЛЯЕТСЯ?
показати весь коментар
04.10.2021 19:47 Відповісти
Собака лает, караван идет)))
показати весь коментар
04.10.2021 20:00 Відповісти
Що тут скажеш? Зелене бидло.
показати весь коментар
04.10.2021 20:34 Відповісти
По данным PandoraPapers, в Украине 38 политиков замечены в оффшорных схемах и отмывании денег. По этому показателю Украина занимает первое место среди более чем 90 стран мира.
"Коррупция есть везде!" - кричал Зеленский.
"Мы не понимаем о чем они говорят!" - вторили за ним его "Слуги".
показати весь коментар
04.10.2021 19:32 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 19:44 Відповісти
Ну хоч у чомусь - "мы впереди планеты всей!"
показати весь коментар
04.10.2021 22:36 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 19:41 Відповісти
нас всем отвлекают от ЕРМАКОПЕРЕВОРОТА
показати весь коментар
04.10.2021 19:48 Відповісти
Переворот случился 21 апреля 2019 г., когда коллективный Шариков выбрал себе преЗЕдента
показати весь коментар
04.10.2021 19:54 Відповісти
Хто вас зрадив в 2016?
показати весь коментар
04.10.2021 20:35 Відповісти
Шо?
показати весь коментар
04.10.2021 20:56 Відповісти
Ну і на що чекаєте??
показати весь коментар
04.10.2021 19:56 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689533.html Як чорти від ладана: "слуги урода" почали тікати від виступу Пороха щодо оффшорів ЗЕленого мудака

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.

P.S. Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.
показати весь коментар
04.10.2021 19:57 Відповісти
Зе - Слуга Офшора (с)
показати весь коментар
04.10.2021 19:59 Відповісти
приятное культурное личико на фото.
показати весь коментар
04.10.2021 20:06 Відповісти
Зеленский проведет реформу судов и пр. или его и нас в этом навозе похоронят.
показати весь коментар
04.10.2021 20:13 Відповісти
Ти у це віриш, ЗЕбілл? Щоб ЗЕбздент щось провів, крім трускавецьких шабашів та іннет-відосиків... Ну-ну чекай!
показати весь коментар
04.10.2021 21:20 Відповісти
Зеленский? Реформу?? Судов???
Это этот, чтоль?

Офшор Александрович Зеленский

показати весь коментар
04.10.2021 21:34 Відповісти
Зрадник-скоморох

Поки ми ще рубалися в битві,

Поки ми ще були,

Князь-скоморох ходив по шинках,

І тихо сідав за столи.

Він підливав у келих вино,

А в вуха казки та мед.

Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,

Негайно і наперед.

І ти заживеш без війни і турбот,

Без мита і заборон.

Бери скільки треба грошей і свобод,

Коли я залізу на трон.

Веселі як хміль, і сліпі як кроти,

Під хор пісень та коляд,

Вони підхопилися блазня нести

Гуртом до княжих палат.

Ще пили всі за даровизну і мир

І ще не згризли кістки,

А ворог вже тихо заходив у двір,

І землю рвав на шматки

Бо поруч нікого, хто б встав і закрив

Від лиха і ворогів.

Бо ми полягли, а тих хто вцілів

Забрали у ланцюги.
показати весь коментар
04.10.2021 20:20 Відповісти
Не можу сказати, що "прикро вражений" риго-жидо-югендом Коломойского.
показати весь коментар
04.10.2021 21:13 Відповісти
зелох попал на перши шпальти мировых СМИ!
показати весь коментар
05.10.2021 00:26 Відповісти
Великая стройка когда песок по 40 евро за куб. Твари, тупо крадут налоги
показати весь коментар
05.10.2021 04:44 Відповісти
КАКИЕ ОБЫСКИ !? ВЗЯТЬ ВАС ВСЕХ И РАССТРЕЛЯТЬ ПРИВСЕЛЮДНО !!! ТОЛЬКО ТОГДА НАРОД УСПОКОИТСЯ НА ВРЕМЯ !!!
показати весь коментар
05.10.2021 07:38 Відповісти
 
 