Проводити обшуки зараз слід не у мене, а у героїв офшорного скандалу, - Палатний
Влада намагається відволікти увагу суспільства від скандалу світового масштабу за участі президента Зеленського, влаштовуючи провокації проти політичних конкурентів.
Про це заявив Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Веселить, як зе-влада намагається тушити пожежу, що спалахнула через гучне розслідування "Офшор 95". Відволікти суспільство від чергового зашквару міжнародного масштабу вони намагаються стандартними брудними засобами — провокаціями і політичними переслідуваннями. Читаю в telegram-каналах, що черговий раз по сфальсифікованих справах ДБР готується проводити обшуки в мене, мого оточення та нашої команди", - повідомив Палатний.
Він риторично запитує, чи не помилилася ДБР адресою.
"Ми завжди до цього готові. Спроби політичної розправи тривають давно. Ця клоунада нічого не дасть: я, на відміну від вас, брудні гроші через офшори не відмивав. Тож, може, не за тією адресою варто шукати?" - заявив він.
Палатний звертає увагу, що провокації щодо нього готуються в той самий момент, як у країні спалахнув гучний скандал з офшорними схемами президента та його команди.
"Взагалі ця історія вражає. Команда, що йшла до влади під вивіскою "нові обличчя", вже в середині каденції опиняється в центрі розслідування, що прогриміло на весь світ. Ще один резонанс, що нищить міжнародний імідж нашої країни. І що вони роблять у відповідь? Кажуть: це нормальна практика, мовляв, таким чином захищали бізнес. Ні, ви захищали свої прибутки від оподаткування, ховали гроші подалі від української юрисдикції, а значить влізли в кишені кожного українця!" - наголошує Палатний.
Він висловив впевненість, що замовники та виконавці злочинних наказів зрештою понесуть відповідальність.
"Вічно ховатися у вас не вийде. Наша команда готова давати відсіч і злодіям, і політичним провокаторам. Відповідальність наздожене, і замовників, і виконавців!", - наголосив Палатний.
Як повідомлялося, розслідування щодо використання офшорних схем Зеленським проводилося в межах міжнародного проєкту PandoraPapers. За даними PandoraPapers, в Україні 38 політиків помічені в офшорних схемах і відмиванні грошей. За цим показником Україна посідає перше місце серед більш ніж 90 країн світу.
Будь ласка, зачекайте...
вообще для них все крайне неприятно складывается
разумков, трускавец, офшорки - скандал на скандале подряд. и достаточно все болючие
https://www.theguardian.com/news/series/pandora-papers Pandora papers
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections
или о чём ты воняешь?
Смішно читати про кивання в сторону «офшорів Порошенка» від влади і їх розумово відсталих підгавкувачів.
Як взагалі можна порівнювати власні чесно зароблені кошти з коштами які Коломойський вкрав в Приватбанку, відмив, і заплатив Зеленському через офшор.
Офшор Александрович Зеленский
- за 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, нет НИЧЕГО.
Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков
А вот Зе натворил на два пожизненных:
офшоры/вагнеры/чаус/шефир..+....... = #
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії
Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу
Як взагалі можна порівнювати власні чесно зароблені кошти з коштами які Коломойський вкрав в Приватбанку, відмив, і заплатив Зеленському через офшор.
Яник за свої справи - відповідає - окремо !
Порох за свої справи - відповідає - окремо !
Зе за свої справи - відповідає - окремо !
І не треба усе змішувати - типа - винуватий Яник , бо при ньому усі ! - боялися втратити власний чесний бізнес і тому мутили різні схеми ..., і це не тільки Зе , бо Порох також у офшори виходив
До речі, і звернула увагу, що на параді дівчата були в звичайних туфлях, без підборів.
І скільки це обійшлось бюджетові..
"Коррупция есть везде!" - кричал Зеленский.
"Мы не понимаем о чем они говорят!" - вторили за ним его "Слуги".
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії
Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.
P.S. Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.
Это этот, чтоль?
Офшор Александрович Зеленский
Поки ми ще рубалися в битві,
Поки ми ще були,
Князь-скоморох ходив по шинках,
І тихо сідав за столи.
Він підливав у келих вино,
А в вуха казки та мед.
Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,
Негайно і наперед.
І ти заживеш без війни і турбот,
Без мита і заборон.
Бери скільки треба грошей і свобод,
Коли я залізу на трон.
Веселі як хміль, і сліпі як кроти,
Під хор пісень та коляд,
Вони підхопилися блазня нести
Гуртом до княжих палат.
Ще пили всі за даровизну і мир
І ще не згризли кістки,
А ворог вже тихо заходив у двір,
І землю рвав на шматки
Бо поруч нікого, хто б встав і закрив
Від лиха і ворогів.
Бо ми полягли, а тих хто вцілів
Забрали у ланцюги.