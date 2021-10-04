Масштабний збій у роботі Facebook, WhatsApp і Instagram
Користувачі зі всього світу скаржаться на неможливість підключитися до Facebook, WhatsApp і Instagram.
Про це свідчать дані порталу Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ.
На збій у роботі Facebook поскаржилися понад 60 тис. користувачів у всьому світі. Про проблеми з Instagram повідомили 55 тис. осіб, з WhatsApp - майже 15 тис.
Основні скарги пов'язані з роботою сайтів і додатків цих соцмереж, а також зі з'єднанням з серверами. Користувачі WhatsApp також скаржаться на неможливість відправити повідомлення.
Представники соцмереж поки офіційно не прокоментували ситуацію.
Топ коментарі
+32 Порохобандерівець
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+29 Valery Greff
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+20 Алекс Мышкевич
показати весь коментар04.10.2021 19:28
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Будь ласка, зачекайте...
Десь уже з рік, а може, й більше, ця глобальна мережа, родом із містечка Менло-Парк, штат Каліфорнія, перетворилася на рупор совєтської пропаганди, ностальгії та різноманітних цінностей і мемів "русского мира". Facebook став зручним і безвідмовним майданчиком для оксамитових ідеологічних диверсій, де вам на щодень рекомендують приєднатися і стежити за дописами у тематичних групах, у яких на товар перетворили всі можливі й неможливі "скарби" російської культури та її околиць. - https://gazeta.ua/blog/55858/facebook-peretvorivsya-na-rupor-sovyetskoyi-nostalgiyi-i-memiv-russkogo-mira
Я вас удивлю - полно молодых и прогрессивных людей, которые не считают нужным тратить свое время на соцсети.
Да, у соцсетей есть плюсы, но также много и минусов и их использование не является признаком прогрессивности человека - скорее признаком того, что у человека слишком много свободного времени и ему не хватает общения.
Как, к примеру, деньги - дай тебе любую сумму, и ты их профукаешь в максимально короткие сроки, а кто-то может использовать с умом, преумножит и себе и людям.
Вывод абсолютно неверный. Аналитик из вас никчемный.
"Соцсети - один из самых эффективных видов коммуникаций. И это инструмент, который кто-то использует, как лавочку у подъезда, и тогда это ни разу не прогрессивный тупень, а кто-то использует на 100% потенциал этого инструмента и становится успешным "
99% пользователей фейсбука используют его именно как лавочку под подъездом, оставшийся 1% - делает на этих 99% деньги. Так что если ты делаешь деньги в других сферах - наличие тебя в фейсбуке абсолютно не обязательно.
2) Значит азарт у нападающих быстро угаснет, что тоже не плохо.
и в их стройных рядах - наш Зебеня.
предполагаю что это связано с пандора гейт
Фейсбук, Інста Вотсап і ще купа сайтів наглухо лежать вже години 4.
Тепер уявіть собі, що так само припиняє працювати "країна в смартфоні". Тобто діяльність країни просто зупиняється на години.
Це одна з підстав, чому розвинені країни досі не в смартфоні, і не збираються там бути
Раз на місяць зайшла на пейсбук і навіть відео не додивилась
переклад:
якщо ти не сплачуєш за контент у Мережі, то ти там є не споживач, а товар
Без фєдєрастів не обійшлось...
Шваб уже предупреждал о глобальной кибератаке. Сами её и устроят.
https://www.youtube.com/watch?v=8vw6RVTde-k
Бизнесы конечно подофигеют
[ Опрос : Что лучше? ]
- Приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов
- Полное прекращение работы Telegram в России