Масштабний збій у роботі Facebook, WhatsApp і Instagram

Користувачі зі всього світу скаржаться на неможливість підключитися до Facebook, WhatsApp і Instagram.

Про це свідчать дані порталу Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ.

На збій у роботі Facebook поскаржилися понад 60 тис. користувачів у всьому світі. Про проблеми з Instagram повідомили 55 тис. осіб, з WhatsApp - майже 15 тис.

Основні скарги пов'язані з роботою сайтів і додатків цих соцмереж, а також зі з'єднанням з серверами. Користувачі WhatsApp також скаржаться на неможливість відправити повідомлення.

Представники соцмереж поки офіційно не прокоментували ситуацію.

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