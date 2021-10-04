УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7982 відвідувача онлайн
Новини
28 343 71
Facebook (722) соціальні мережі (1171) WhatsApp (82) Instagram (180)

Масштабний збій у роботі Facebook, WhatsApp і Instagram

Масштабний збій у роботі Facebook, WhatsApp і Instagram

Користувачі зі всього світу скаржаться на неможливість підключитися до Facebook, WhatsApp і Instagram.

Про це свідчать дані порталу Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів, повідомляє Цензор.НЕТ.

На збій у роботі Facebook поскаржилися понад 60 тис. користувачів у всьому світі. Про проблеми з Instagram повідомили 55 тис. осіб, з WhatsApp - майже 15 тис.

Основні скарги пов'язані з роботою сайтів і додатків цих соцмереж, а також зі з'єднанням з серверами. Користувачі WhatsApp також скаржаться на неможливість відправити повідомлення.

Представники соцмереж поки офіційно не прокоментували ситуацію.

Читайте також: Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
А я вже думав мене за приколи над Мар'яною Безуглою фейсбук деактивував.
показати весь коментар
04.10.2021 19:25
+29
"Одноглазники" - ваше фсё?
показати весь коментар
04.10.2021 19:26
+20
называй ее Безумной и не будет проблем с соц. сетями
показати весь коментар
04.10.2021 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пасіба, я вже у курсі
показати весь коментар
04.10.2021 19:24 Відповісти
Да пускай хоть совсем лягут, навсегда. Поменьше помоек будет.
показати весь коментар
04.10.2021 19:25 Відповісти
"Одноглазники" - ваше фсё?
показати весь коментар
04.10.2021 19:26 Відповісти
нє, воони тихо переповзли в мордокнигу вже

Десь уже з рік, а може, й більше, ця глобальна мережа, родом із містечка Менло-Парк, штат Каліфорнія, перетворилася на рупор совєтської пропаганди, ностальгії та різноманітних цінностей і мемів "русского мира". Facebook став зручним і безвідмовним майданчиком для оксамитових ідеологічних диверсій, де вам на щодень рекомендують приєднатися і стежити за дописами у тематичних групах, у яких на товар перетворили всі можливі й неможливі "скарби" російської культури та її околиць. - https://gazeta.ua/blog/55858/facebook-peretvorivsya-na-rupor-sovyetskoyi-nostalgiyi-i-memiv-russkogo-mira
показати весь коментар
04.10.2021 19:41 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 23:35 Відповісти
То есть такой вариант, что человек в принципе не пользуется соцсетями - вы даже не рассматриваете? Если не мордокнига, значит обязательно какая-то кацапская херь?
Я вас удивлю - полно молодых и прогрессивных людей, которые не считают нужным тратить свое время на соцсети.
показати весь коментар
05.10.2021 04:13 Відповісти
Тогда это если и молодые (что тоже под сомнением), но точно не прогрессивные
показати весь коментар
05.10.2021 09:43 Відповісти
С чего вы взяли? Или просирать время в соцсетях по-вашему - очень прогрессивно?
показати весь коментар
05.10.2021 11:49 Відповісти
С того, что коммуникация в современном мире имеет первостепенное значение
показати весь коментар
05.10.2021 11:51 Відповісти
Соцети не являются чем-то необходимым для коммуникации. Да, это один из вариантов замены лавочки у подъезда...но и лавочки у подъезда также использовались для коммуникации ограниченным числом жильцов.
Да, у соцсетей есть плюсы, но также много и минусов и их использование не является признаком прогрессивности человека - скорее признаком того, что у человека слишком много свободного времени и ему не хватает общения.
показати весь коментар
05.10.2021 12:17 Відповісти
Соцсети - один из самых эффективных видов коммуникаций. И это инструмент, который кто-то использует, как лавочку у подъезда, и тогда это ни разу не прогрессивный тупень, а кто-то использует на 100% потенциал этого инструмента и становится успешным
Как, к примеру, деньги - дай тебе любую сумму, и ты их профукаешь в максимально короткие сроки, а кто-то может использовать с умом, преумножит и себе и людям.
показати весь коментар
05.10.2021 12:22 Відповісти
" к примеру, деньги - дай тебе любую сумму, и ты их профукаешь в максимально короткие сроки"

Вывод абсолютно неверный. Аналитик из вас никчемный.

"Соцсети - один из самых эффективных видов коммуникаций. И это инструмент, который кто-то использует, как лавочку у подъезда, и тогда это ни разу не прогрессивный тупень, а кто-то использует на 100% потенциал этого инструмента и становится успешным "

99% пользователей фейсбука используют его именно как лавочку под подъездом, оставшийся 1% - делает на этих 99% деньги. Так что если ты делаешь деньги в других сферах - наличие тебя в фейсбуке абсолютно не обязательно.
показати весь коментар
05.10.2021 12:25 Відповісти
именно. Испокон века противна эта шпионская срань...
показати весь коментар
04.10.2021 20:19 Відповісти
раньше жили без них и норм
показати весь коментар
04.10.2021 23:48 Відповісти
А я вже думав мене за приколи над Мар'яною Безуглою фейсбук деактивував.
показати весь коментар
04.10.2021 19:25 Відповісти
называй ее Безумной и не будет проблем с соц. сетями
показати весь коментар
04.10.2021 19:28 Відповісти
Её специально выставили для биться, чтоб народу было чем заняться.
показати весь коментар
04.10.2021 19:29 Відповісти
"битья"
показати весь коментар
04.10.2021 19:30 Відповісти
Нецікаво її бити, вона тупа як пробка.
показати весь коментар
04.10.2021 19:33 Відповісти
1) Умный бы и не согласился на эту роль.
2) Значит азарт у нападающих быстро угаснет, что тоже не плохо.
показати весь коментар
04.10.2021 20:25 Відповісти
не все так погано, хтось її ще й грає
показати весь коментар
04.10.2021 22:22 Відповісти
Я теж "гріхи" почала за собою шукати ! Думаю, що ж я таке читала, що тепер всЬО ?!
показати весь коментар
04.10.2021 20:23 Відповісти
А я думав що це тільки в мене. Дякую, заспокоїли...
показати весь коментар
04.10.2021 19:25 Відповісти
Поднялся Офшорный олигархат.
и в их стройных рядах - наш Зебеня.
показати весь коментар
04.10.2021 19:27 Відповісти
причем мордокнигу уже колбасило
предполагаю что это связано с пандора гейт
показати весь коментар
04.10.2021 19:27 Відповісти
Yes! Dopeless@_dopelesshttps://twitter.com/_dopeless/status/1445095882647642117 35 мин



Фейсбук, Інста Вотсап і ще купа сайтів наглухо лежать вже години 4.
Тепер уявіть собі, що так само припиняє працювати "країна в смартфоні". Тобто діяльність країни просто зупиняється на години.
Це одна з підстав, чому розвинені країни досі не в смартфоні, і не збираються там бути
показати весь коментар
04.10.2021 22:14 Відповісти
WhatsApp работает. Что за дитттчь?
показати весь коментар
04.10.2021 19:33 Відповісти
А я то думаю...
Раз на місяць зайшла на пейсбук і навіть відео не додивилась
показати весь коментар
04.10.2021 19:33 Відповісти
А россияне жалуются. что не могут попасть на украинские сайты никаким макаром)) Читают нас болезные, еще как читают
показати весь коментар
04.10.2021 19:38 Відповісти
"Той, хто не платить і не продає у Facebook, повинен змиритися з тим, що в одвічній симфонії "гроші-товар-гроші" йому належить - не багато й не мало - роль пасивного реципієнта фінансових комбінацій інших людей, заради яких усі ці соцмережі й були вигадані" (А. Бондар)

переклад:
якщо ти не сплачуєш за контент у Мережі, то ти там є не споживач, а товар
показати весь коментар
04.10.2021 19:39 Відповісти
Касапськії ФакенСсБушніки-хакери попрацювали.
показати весь коментар
04.10.2021 19:43 Відповісти
https://youtu.be/EO5PCqJjn8Y
показати весь коментар
04.10.2021 19:52 Відповісти
полные копии делают, мировые скрины
показати весь коментар
04.10.2021 19:56 Відповісти
Нетфлікс, Стім і плейстейшен теж легли, пишуть...
Без фєдєрастів не обійшлось...
показати весь коментар
04.10.2021 20:10 Відповісти
Царь Гвидон? Может быть Мидас, а не Гвидон?
показати весь коментар
05.10.2021 04:21 Відповісти
Концтабір ім. Цукерберга має померти назавжди.
показати весь коментар
04.10.2021 20:21 Відповісти
без жестких правил там такие как ты про плоскую землю будут спамить в каждом камменте )
показати весь коментар
04.10.2021 20:48 Відповісти
пока работает Цензор - не пропадем
показати весь коментар
04.10.2021 22:31 Відповісти
кстати пару дней назад заметил что куяндекс стал доступен, зелох все сливает что достигнуто
показати весь коментар
04.10.2021 20:40 Відповісти
и не только яндекс, а и мейл.сру, вконтакте и т.д.
показати весь коментар
04.10.2021 21:42 Відповісти
яндекс и мейлру хера, а вк открылся
показати весь коментар
04.10.2021 22:36 Відповісти
что-то мутят зе-сцуки
показати весь коментар
04.10.2021 23:37 Відповісти
Перевірив. В мене нічого з цієї срані без VPN не працює.
показати весь коментар
04.10.2021 23:29 Відповісти
Это зависит от провайдера. У меня в оффисе какая-то армянская контора инет дает - они и не закрывали эти кацапские помойки...а дома ланет сразу перекрыл и сейчас все перекрыто - только что проверил.
показати весь коментар
05.10.2021 04:23 Відповісти
Ну вот и начались глобальные учения по отключению интернета.
Шваб уже предупреждал о глобальной кибератаке. Сами её и устроят.

https://www.youtube.com/watch?v=8vw6RVTde-k
показати весь коментар
04.10.2021 20:53 Відповісти
..а зелёное болото Зели Кермита как раз намылилось выборы через тЫрнет проводить - результат у них будет 100500 за найвэлычнишу зэлэну квакуху - век воли не видать..
показати весь коментар
04.10.2021 20:56 Відповісти
ОсобЄнно ІнстаграммА нЄмає.... Цє кАпЄц! мляяяя....
показати весь коментар
04.10.2021 21:07 Відповісти
да ваЦап в жопе. . .
показати весь коментар
04.10.2021 21:09 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 21:09 Відповісти
просто сеть игнорирует подключение к Ва Цап и ФБ. . .. . пишет что нет интернета . . . а я пишу на цензор-нет В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ. .
показати весь коментар
04.10.2021 21:12 Відповісти
цукер в процессе получения цу от кремлядей
показати весь коментар
04.10.2021 21:16 Відповісти
домен Facebook по ошибке ( или нет) выставлен на продажу
показати весь коментар
04.10.2021 21:20 Відповісти
22.09 продлили
показати весь коментар
04.10.2021 22:10 Відповісти
лежить фейсбучина, лежить вотсапіна. інстаграміною не користуюсь
показати весь коментар
04.10.2021 21:32 Відповісти
А коли розчинять Вац-цап?
показати весь коментар
04.10.2021 21:43 Відповісти
розчлиняць?
показати весь коментар
04.10.2021 21:51 Відповісти
а в мене вирубилось, щойно розмістив оголошення... думав, забанили
показати весь коментар
04.10.2021 21:53 Відповісти
Проблемы с Facebook начались еще в субботу.
показати весь коментар
04.10.2021 22:00 Відповісти
Ага, у меня не показывало на компе посты за август и сентябрь. При этом с телефона всё ок
показати весь коментар
04.10.2021 22:18 Відповісти
Я тоже блин психанул из-за этого. Ну ничо... буду активнее развивать https://digitalowl.top/ свой блог и протестирую как быстро работает почта) может в олдскул снова все вернется)))
Бизнесы конечно подофигеют
показати весь коментар
04.10.2021 22:11 Відповісти
добре, що є міні-соцмережа цензор.нет 👍
показати весь коментар
04.10.2021 22:13 Відповісти
так) це непогано))
показати весь коментар
04.10.2021 22:16 Відповісти
Напоминаю всем кто знает лишь про Одноклассники, что есть альтернатива, это Твиттер! https://twitter.com/nikolajmazur
показати весь коментар
04.10.2021 22:16 Відповісти
дигитализация, твм...
показати весь коментар
04.10.2021 22:31 Відповісти
Виражаю глибоку стурбованість.
показати весь коментар
04.10.2021 22:39 Відповісти
[Переслано из Павел Дуров]
[ Опрос : Что лучше? ]
- Приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов
- Полное прекращение работы Telegram в России
показати весь коментар
04.10.2021 23:00 Відповісти
Лучше дурова насадить на бутылку
показати весь коментар
04.10.2021 23:03 Відповісти
...виноваты, выражаясь терминами авторитетных политиков, дрочеры. Их кривые руки только могут охавтывать ужика, а не глобальные вызовы.
показати весь коментар
05.10.2021 06:39 Відповісти
 
 