У наказі МОЗ про обов'язкову вакцинацію буде дві категорії професій: держслужбовці та працівники сфери освіти, - Малюська

Наказ Міністерства охорони здоров’я, яким затверджується перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, буде зареєстрований найближчим часом.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Документ насправді надійде, ми очікуємо, десь у понеділок на його реєстрацію. Ідея яка: МОЗ дійсно має право визначати перелік категорій професій, де вакцинація є обов’язковою з огляду на потенційну небезпеку для суспільства. Таких категорій буде дві - це державні службовці і працівники сфери освіти", - сказав Малюська.

Чиновник додав, що Мін’юст вивчатиме текст наказу на відповідність законодавству.

"Очевидно, в якомусь вигляді, можливо, ми будемо дискутувати з приводу формулювань, але точно він вийде ... і буде зареєстрований упродовж найближчого часу", - сказав міністр юстиції.

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Нагадуємо, Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт наказу, яким затверджується перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням у разі відсутності абсолютних медичних протипоказань.

Згідно з проєктом документа, обов'язковим профілактичним щепленням проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.