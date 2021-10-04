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У наказі МОЗ про обов'язкову вакцинацію буде дві категорії професій: держслужбовці та працівники сфери освіти, - Малюська

У наказі МОЗ про обов'язкову вакцинацію буде дві категорії професій: держслужбовці та працівники сфери освіти, - Малюська

Наказ Міністерства охорони здоров’я, яким затверджується перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, буде зареєстрований найближчим часом.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Документ насправді надійде, ми очікуємо, десь у понеділок на його реєстрацію. Ідея яка: МОЗ дійсно має право визначати перелік категорій професій, де вакцинація є обов’язковою з огляду на потенційну небезпеку для суспільства. Таких категорій буде дві - це державні службовці і працівники сфери освіти", - сказав Малюська.

Чиновник додав, що Мін’юст вивчатиме текст наказу на відповідність законодавству.

"Очевидно, в якомусь вигляді, можливо, ми будемо дискутувати з приводу формулювань, але точно він вийде ... і буде зареєстрований упродовж найближчого часу", - сказав міністр юстиції.

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Нагадуємо, Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт наказу, яким затверджується перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням у разі відсутності абсолютних медичних протипоказань.

Згідно з проєктом документа, обов'язковим профілактичним щепленням проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
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Топ коментарі
+6
А медики- НІ!
Дуже показово...
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04.10.2021 19:52
+3
врачи раздули "эпидемию", и сами спрыгнули
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04.10.2021 21:22
+2
Ну раз так, тогда учителя автоматически должны быть причислены к когорте госслужащих - имеется ввиду всякие бонусы и пенсии, иначе как-то непонятно тогда
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04.10.2021 19:51
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Ну раз так, тогда учителя автоматически должны быть причислены к когорте госслужащих - имеется ввиду всякие бонусы и пенсии, иначе как-то непонятно тогда
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04.10.2021 19:51 Відповісти
Какие ещё льготы и так учителя гребут по 4000 баксов в месяц! Сам хочу в школу или трудовиком или физруком устроится! Зеленский не может врать! Он сам сказал эпоха брехни и бидности закончилась!
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04.10.2021 20:05 Відповісти
А медики- НІ!
Дуже показово...
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04.10.2021 19:52 Відповісти
врачи раздули "эпидемию", и сами спрыгнули
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04.10.2021 21:22 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445024555114827780 3 ч



Во Львове и Харькове сегодня отчитались о "стремительном приближении к красной зоне")
Ну да, синоптики через несколько дней обещают заморозки до -5, нужно школы начинать отапливать) ну или закрывать на карантин))
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04.10.2021 20:13 Відповісти
Вота шо чудодейственные розовый пиджак и желтые ботинки делают, чувак стал здравохоронением интересоваться
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04.10.2021 20:41 Відповісти
Сам для себя пишешь?Ты болен😂🌷×××
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04.10.2021 20:54 Відповісти
не бальней тебя, из какой вагины ты вылезло?🤣
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04.10.2021 20:56 Відповісти
иную свинью приходится силой рылом в корыто тыкать, шоб от голода не сдохла.
Так и с нашим мудрым наридом.
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04.10.2021 21:36 Відповісти
А ведь поувольняются учителя. Хотя они наверное этого и добиваются. Кто-то уволится, кто-то ласты склеит после вакцинации, а где-то школу прикроют из-за недостаточного процента вакцинированных и в итоге получим малообразованное поколение которым легко манипулировать. Кстати безмозглые реформы в образовании и онлайн уже привели к печальным результатам на ЗНО в последние годы. Добавьте к этому развал здравоохранения, стремительное падение уровня жизни, кстати Порох постарался обесценив гривну в один день, а Зеля тарифами добивает, слаженно работают, и геноцид не увидит только идиот, ну или тот кто его воплощает.
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04.10.2021 22:26 Відповісти
Вы абсолютно правы!
Происходит геноцид украинского народа!
Цель всех принимаемых законов - сделать гражданина преступником, нищим, больным, гомосексуалистом...
Это методичная, целенаправленная политика очистки территории от коренного населения и превращения оставшихся в рабов!
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05.10.2021 06:52 Відповісти
А медпрацівники - вони найбільше спілкуються з хворими на ковід ?
А в магазинах , хоч у супермаркетах - скільки там людей і хворих і здорових за день проходить !?
Список треба подумати і збільшити !
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04.10.2021 22:58 Відповісти
Вчителів не жалко: вчителем з деякого часу може бути будь-хто з ВО і бажанням працювати. Держслужбовці - теж - таке - не треба володіти особливими знаннями і спецосвітою.
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05.10.2021 06:27 Відповісти
 
 