Вбивство поліцейського в Чернігові: всіх підозрюваних відправили під варту. ФОТОрепортаж
У СІЗО відправили п'ятьох осіб. За ґратами вони перебуватимуть під час досудового розслідування.
Про це повідомляєт сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфіковано як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські були у відпустці і були в цивільному одязі.
Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
Будь ласка, зачекайте...
так что они не лучшет а учитывая наличие погон,
то теперь понятно, откуда как вы пишете - отбросы,
эти полицейские лицо государства
Десятка - это минимум. а учитывая что были в группе - то и на больше потянут.
в зоне их никто опускать не станет - там все такие же сидят.
Из наших тюрем все выходят хуже чем были до тюрьмы. Выйдут к 30 годам озлобившимися кончеными людьми..
ужас.
тем более по ходу дела они узнали, что они из полиции
вот зачем связываться? доказать свое превосходство? чтобы что?
опять же того, что в реанимации сейчас, бить начали таки в АТБ недалеко от касс...
Но ты прав, если бы не было кумовства, то, по-хорошему, наручники и в отделение.
И был бы порядок, и были бы все целы.
Савон (тот, кто в реанимации) сделал в АТБ замечание шумящей компании. В итоге его побили (примерно 23:30), но "несильно" (видео происходящего возле касс есть). Бил вроде один, остальные смотрели и даже оттаскивали.
Вернулся он уже с Ерохиным (позже убитым), который был пьян, ибо успел накидаться "в честь отпуска". Он накинулся на чувака в желтой куртке (Туник его фамилия, позже он снимал, как его дружки добивали лежачих) на входе в магазин (остальные отошли в это время, кто в туалет, кто "за водой"). По возвращению начали снова прессовать вшестером или вчетвером двоих (в какой-то момент двое малолеток решили, что лучше не ввязываться, и не зря). Приехали патрульные, которых пьяный Ерохин в грубой форме "убедил, что сам разберется". Есть непроверенная инфа , что его даже перцем заливали. Возможно, экипаж прибывал не один.
В любом случае после отбытия патрульных (примерно в начале первого часа ночи) напряжение между конфликтующими только возросло, что и закончилось тем, что уже всем известно.
Хочу заметить, что свидетелей было достаточно. Место не совсем пустынное как бы... Но
Мусора свое нашли (да в принципе и без погон таких уникумов хватает) ,Дать всем малолеткам по максимуму лет по 15,один хрен они отмороженые,сейчас не посадишь,через год еще кого забьют, а на зоне с их темпераментом, либо уснут навеки,либо инвалидами выйдут (перевоспитают их наврядли). Мусоров которые приезжали на вызов - гнать нахер, ибо это имбицилы не выполняющие свои прямые обязаности, и устроить полную проверку отделений.