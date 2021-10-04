Вбивство поліцейського в Чернігові: всіх підозрюваних відправили під варту. ФОТОрепортаж

У СІЗО відправили п'ятьох осіб. За ґратами вони перебуватимуть під час досудового розслідування.

Про це повідомляєт сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфіковано як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські були у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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