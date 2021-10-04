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декларація (1379) Зеленський (22411) офшор (496) НАЗК (1669) Баканов Іван (328) Новіков Олександр (87)

НАЗК врахує дані Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і Баканова, - глава відомства Новіков

НАЗК врахує дані Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і Баканова, - глава відомства Новіков

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларації президента України Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова, враховуючи інформацію Pandora Papers.

Про це Радіо НВ розповів голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо зокрема дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Тож ця інформація також буде врахована. <...> Перший помічник президента на громадських засадах не повинен подавати декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію (Сергія Шефіра. - Ред.). А декларацію голови СБУ ми перевіряємо", - зазначив Новіков.

Голова НАЗК додав, що перевірка декларацій Зеленського і Баканова відбувається не через опубліковану журналістами інформацію, а згідно з порядком черговості.

"Перша декларація, яка перевіряється в країні, - це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня", - повідомив Новіков.

Читайте також: Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець

Водночас голова Нацагентства пояснив, чи можуть бути викладені в журналістському розслідуванні факти підставою для притягнення до відповідальності чиновників.

"Невідображення (в декларації. - Ред.) коштів на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Порушення - невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Хочу сказати, що в законі "Про запобігання корупції" є частина 3 статті 46. Вона каже, що відображаєються тільки об'єкти, які зареєстровані на офшорні компанії, якщо це майно, яке не використовується в господарській діяльності. Все інше - не підлягає відображенню в декларації. Тобто кошти не підлягають відображенню в декларації, якщо вони належать не фізичній особі, а юридичній, якими є компанії. <...> Самі по собі ці факти, які мали місце в 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації. Існували вони чи не існували - це предмет повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК", - пояснив Новіков.

Поки жодних звернень про необхідність перевірки фактів, викладених у фільмі-розслідуванні, в НАЗК не надходило.
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Топ коментарі
+67
А ПОЧЕМУ МОЛЧАТ В ЭТО ВРЕМЯ ПЛАМЕННЫЕ БОРЦУНЫ С БАРИГАМИГ
Ну, один в фуре с продуктами на грузинскую кичу заехал, а вот что же молчат разного пошибы пуштуны, СерЛещи, абюсеровичи и егории *****-хорьковы с их женами маричками падлами?
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04.10.2021 20:05
+52
Лєщ не змовчав. Він старанно підлизав Зеленському.
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04.10.2021 20:07
+43
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689533.html Як чорти від ладана: "слуги офшора" почали тікати від виступу Пороха щодо оффшорів ЗЕленого мудака

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.

P.S. Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.
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04.10.2021 20:01
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689533.html Як чорти від ладана: "слуги урода" почали тікати від виступу Пороха щодо оффшорів ЗЕленого мудака

https://youtu.be/atZ0fjj_Sc8
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04.10.2021 21:08 Відповісти
НАПК учтет данные Pandora Papers
вернее на эти данные забьет....
Эти теперь власть не отдадут.
Кто вообще за них голосовал?
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04.10.2021 21:11 Відповісти
73% избирателей... Представляете?
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04.10.2021 21:14 Відповісти
А Фейсбук сейчас не работает для того, чтобы посты про зеленые офшоры туда не попали?
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04.10.2021 21:14 Відповісти
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04.10.2021 21:42 Відповісти
Щас щось "замутять" типу спікеріади, аби забалакати цю подію. Це вже їх "фірменний" коньок.
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04.10.2021 21:17 Відповісти
весь такой изменяющий страну , а по факту крысёныш , прячущий от налогов баблишко
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04.10.2021 21:24 Відповісти
https://site.ua/markgordienko1968/po-ofsorrm-velicaisego-iygqp33 По офшорам Величайшего.

1. Иметь офшор это не преступление.

2. Передать офшор своим друзьям это тоже не преступление, даже если друг стал главой СБУ.

3. Что за деньги перечислил Коломойский тоже вопрос, то ли за кривляние на своем канале, то ли только за часть кривляния а остальное просто помыли ?

Все эти пункты ничто, если бы они касались обычного человека.

Но.

4. Если ты и твои пасипаки, типа Лещенко, с пеной у рта клеймили офшоры Порошенко, который ПЛАТИТ МИЛЛИАРДЫ гривен налога в Украине, а у Зеленского свои офшоры и практически ноль уплаты налогов, тогда возникает морально этический вопрос или даже матерное определение всей вашей циничной ОПГ которая на обмане и манипуляциях захватила власть в Украине.

5. Величайший став президентом, не легализирует своих паяцев в налоговом законодательстве Украины, а продолжает уклоняться от налогов, в то же время, блдь, социопат Гетьманцев делает все, что бы уничтожить малый и средний бизнес и все это под вой, что все должны платить налоги !

Все да не все получается...один закон для друзей и 95 квартала и другой закон для всех остальных.

Это уже было, Друзьям все, остальным закон.

6. Ну и еще не маловажен международный конфуз.

У европейских лидеров может быть такая конфигурация офшорных друзей и что было бы с ними при таком вот конфузе)? На обложке Гардиан, кто друзья Зеленского?

Путин, Эрдоган...

7. Все это копится в одну копилку, вранье про Оман, похищение Чауса, не прекращение операции «вагнеровцев», что в его праве как Главкома, а слив операции Путину через Лукашенко, «наглая международная политика»...
Пока так...
Марк Гордиенко
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04.10.2021 21:31 Відповісти
Зє-офшорний, прастой парєнь із народа!
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04.10.2021 21:35 Відповісти
Зе-пандорський офшорник.
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05.10.2021 00:21 Відповісти
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/ Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
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04.10.2021 22:21 Відповісти
Цитата з цієї статті:

"последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины.

Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень".

https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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05.10.2021 00:26 Відповісти
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections.


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04.10.2021 22:27 Відповісти
Інвестиційний банкір Сергій Фурса повідомив, що махінації Зеленського й Коломойського привернули увагу закордонних спецслужб, які почнуть своє розслідування.
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04.10.2021 22:48 Відповісти
Документи частково підтвердили отримання фірмами Зеленського і Ко мільйонів від Коломойського

ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 09:20

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Джерело: "https://www.slidstvo.info/news/zhurnalisty-pidtverdyly-zv-yazok-zelenskogo-iz-kolomojskym-na-40-miljoniv/?fbclid=IwAR2K0qFQB3kFBWWFdP619j_KB2iqYWXqZ9v3k0JlwH8QjBGq8CK96fm9imU Слідство.Інфо " з посиланням на свій фільм-розслідування "Офшор 95"

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678380/

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04.10.2021 22:52 Відповісти
У Зеленського прокоментували офшорне розслідування: Тоді бізнес так захищався
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 13:25

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678392/
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04.10.2021 22:54 Відповісти
Документи частково підтвердили отримання фірмами Зеленського і Ко мільйонів від Коломойського

ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 09:20

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Джерело: "https://www.slidstvo.info/news/zhurnalisty-pidtverdyly-zv-yazok-zelenskogo-iz-kolomojskym-na-40-miljoniv/?fbclid=IwAR2K0qFQB3kFBWWFdP619j_KB2iqYWXqZ9v3k0JlwH8QjBGq8CK96fm9imU Слідство.Інфо " з посиланням на свій фільм-розслідування "Офшор 95"

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678380/
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04.10.2021 23:09 Відповісти
У Зеленського прокоментували офшорне розслідування:

Тоді бізнес так захищався
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 13:25

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678392/

Это такой квартальный юмор?
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04.10.2021 23:12 Відповісти
У Владимира Владимировича дружбан играл на виолончели. «Панамское досье», офшоры, ель шкандаль, все дела.
Владимир Александрович играл на пианине. Сам. «Досье Пандоры», офшоры, ель шкандаль, все дела.
Петр Алексеевич ни на чем не играл...
Все дело в музыке!
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04.10.2021 23:48 Відповісти
И скоро будет так - лягут спать членом партии президента, а проснуться членом "преступной ассоциации" - это вполне реальный вариант для "слуг народа".

Не говорите, что вас не предупреждали)
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05.10.2021 00:16 Відповісти
Екстрасенс вам на допомогу.

звезда телепрограммы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
https://antikor.com.ua/articles/487672-eks-sluga_naroda_lysjuk_byvshij_konsuljtantom_sledstvie_vedut_ekstrasensy_naznachen_zamglavy_upravlenija_po_borjbe_s_kor
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05.10.2021 00:17 Відповісти
Интересная деталь - Когда Лысюк решил идти по списку "Слуги народа", то на военной службе не состоял, а восстановился там уже во время предвыборной кампании.
Какие же они все жулики и уроды 😡
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05.10.2021 00:25 Відповісти
Весна прийде, саджати будемо. Зеленський рив яму Порошенку і сам в ту яму впав. Карма річ жорстока, але справедлива.
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05.10.2021 00:31 Відповісти
Змії, ящери і просто гаддя корупції з ящика Пандори розповзлися по усій совкострані. Вони там і сиділи, та боялись. Топіру розперезались. Світ затремтів. Правосуддя в Україні під"яремне. То ж важко прогнозувати, чи спасатимуть нас цього разу, чи відскочать подалі, аби не замаратися. Найбільше тепер потерпають хворі. В муках, без допомоги , гинуть на довгих обстеженнях, інколи не дійшовши до процесу лікування. Та вони мовчать. Лише стогнуть. Гинуть. За товстими стінами байдужості.
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05.10.2021 01:14 Відповісти
да он то парень неплохой... только ссытся и глухой...
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05.10.2021 06:10 Відповісти
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05.10.2021 06:42 Відповісти
Говно попало в вентилято😂
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05.10.2021 08:15 Відповісти
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен. Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.10.2021 08:16 Відповісти
Цiкаво, куди цей наркоклоун буде тiкать? Десь на веснi стане питання, що до уколiв з графеном... Ох i "веселий" буде 22 рiк.
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05.10.2021 08:22 Відповісти
в давние времена честные офицеры стрелялись... но в настоящее время хвыцэры типа министры обороны, главы СлаБоУмных, смотрящего за ними и прочая имеют очень тонкую кишку... они будут обгаживаться, но не покончат свою жизнь честно...
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05.10.2021 09:19 Відповісти
Ви знаєте, не смішно...
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05.10.2021 10:19 Відповісти
Все це бла-бла-бла...до тих пір доки ЗЕ-понос криворіжський при владі нічого не буде,потрібно або оголосити імпічмент(але цього не відбудеться тому що з допомогою зебидла-"розумного наріду" Зелупа в Україні на правах імператора тому що все буквально всі під ним) або винести ногами вперед збройним повстанням починаючи з майдану,тому що ця влада просто так вже не піде.
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05.10.2021 10:35 Відповісти
С апреля, пять месяцев, проверяете, господин Новиков?! Что же тогда называется по-другому? Тянуть резину, саботировать?
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05.10.2021 11:04 Відповісти
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05.10.2021 11:32 Відповісти
Незнание не освобождает от ответственности
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05.10.2021 12:13 Відповісти
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