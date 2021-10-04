НАЗК врахує дані Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і Баканова, - глава відомства Новіков
Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларації президента України Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова, враховуючи інформацію Pandora Papers.
Про це Радіо НВ розповів голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.
"Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо зокрема дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Тож ця інформація також буде врахована. <...> Перший помічник президента на громадських засадах не повинен подавати декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію (Сергія Шефіра. - Ред.). А декларацію голови СБУ ми перевіряємо", - зазначив Новіков.
Голова НАЗК додав, що перевірка декларацій Зеленського і Баканова відбувається не через опубліковану журналістами інформацію, а згідно з порядком черговості.
"Перша декларація, яка перевіряється в країні, - це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня", - повідомив Новіков.
Водночас голова Нацагентства пояснив, чи можуть бути викладені в журналістському розслідуванні факти підставою для притягнення до відповідальності чиновників.
"Невідображення (в декларації. - Ред.) коштів на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Порушення - невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Хочу сказати, що в законі "Про запобігання корупції" є частина 3 статті 46. Вона каже, що відображаєються тільки об'єкти, які зареєстровані на офшорні компанії, якщо це майно, яке не використовується в господарській діяльності. Все інше - не підлягає відображенню в декларації. Тобто кошти не підлягають відображенню в декларації, якщо вони належать не фізичній особі, а юридичній, якими є компанії. <...> Самі по собі ці факти, які мали місце в 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації. Існували вони чи не існували - це предмет повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК", - пояснив Новіков.
Поки жодних звернень про необхідність перевірки фактів, викладених у фільмі-розслідуванні, в НАЗК не надходило.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/atZ0fjj_Sc8
вернее на эти данные забьет....
Эти теперь власть не отдадут.
Кто вообще за них голосовал?
1. Иметь офшор это не преступление.
2. Передать офшор своим друзьям это тоже не преступление, даже если друг стал главой СБУ.
3. Что за деньги перечислил Коломойский тоже вопрос, то ли за кривляние на своем канале, то ли только за часть кривляния а остальное просто помыли ?
Все эти пункты ничто, если бы они касались обычного человека.
Но.
4. Если ты и твои пасипаки, типа Лещенко, с пеной у рта клеймили офшоры Порошенко, который ПЛАТИТ МИЛЛИАРДЫ гривен налога в Украине, а у Зеленского свои офшоры и практически ноль уплаты налогов, тогда возникает морально этический вопрос или даже матерное определение всей вашей циничной ОПГ которая на обмане и манипуляциях захватила власть в Украине.
5. Величайший став президентом, не легализирует своих паяцев в налоговом законодательстве Украины, а продолжает уклоняться от налогов, в то же время, блдь, социопат Гетьманцев делает все, что бы уничтожить малый и средний бизнес и все это под вой, что все должны платить налоги !
Все да не все получается...один закон для друзей и 95 квартала и другой закон для всех остальных.
Это уже было, Друзьям все, остальным закон.
6. Ну и еще не маловажен международный конфуз.
У европейских лидеров может быть такая конфигурация офшорных друзей и что было бы с ними при таком вот конфузе)? На обложке Гардиан, кто друзья Зеленского?
Путин, Эрдоган...
7. Все это копится в одну копилку, вранье про Оман, похищение Чауса, не прекращение операции «вагнеровцев», что в его праве как Главкома, а слив операции Путину через Лукашенко, «наглая международная политика»...
Пока так...
Марк Гордиенко
"последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины.
Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень".
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 09:20
Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.
Джерело: "https://www.slidstvo.info/news/zhurnalisty-pidtverdyly-zv-yazok-zelenskogo-iz-kolomojskym-na-40-miljoniv/?fbclid=IwAR2K0qFQB3kFBWWFdP619j_KB2iqYWXqZ9v3k0JlwH8QjBGq8CK96fm9imU Слідство.Інфо " з посиланням на свій фільм-розслідування "Офшор 95"
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678380/
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 13:25
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678392/
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 09:20
Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.
Джерело: "https://www.slidstvo.info/news/zhurnalisty-pidtverdyly-zv-yazok-zelenskogo-iz-kolomojskym-na-40-miljoniv/?fbclid=IwAR2K0qFQB3kFBWWFdP619j_KB2iqYWXqZ9v3k0JlwH8QjBGq8CK96fm9imU Слідство.Інфо " з посиланням на свій фільм-розслідування "Офшор 95"
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678380/
Тоді бізнес так захищався
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 13:25
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678392/
Это такой квартальный юмор?
Владимир Александрович играл на пианине. Сам. «Досье Пандоры», офшоры, ель шкандаль, все дела.
Петр Алексеевич ни на чем не играл...
Все дело в музыке!
Не говорите, что вас не предупреждали)
звезда телепрограммы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
https://antikor.com.ua/articles/487672-eks-sluga_naroda_lysjuk_byvshij_konsuljtantom_sledstvie_vedut_ekstrasensy_naznachen_zamglavy_upravlenija_po_borjbe_s_kor
Какие же они все жулики и уроды 😡