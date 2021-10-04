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Затримання Саакашвілі: посол Грузії побував у МЗС України. Про екстрадицію не говорили

Затримання Саакашвілі: посол Грузії побував у МЗС України. Про екстрадицію не говорили

Це був перший візит Георгія Закарашвілі до Міністерства закордонних справ України після нещодавнього призначення.

За словами посла, розмовляли не тільки про Саакашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розмова була і про Саакашвілі (експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі - ред.), що перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці. Українська сторона висловила вдячність з огляду на відвідування його у в'язниці українським консулом. Я запевнив, що грузинська сторона забезпечить дотримання всіх міжнародних норм щодо Саакашвілі", - сказав посол.

"Про екстрадицію Саакашвілі взагалі не було розмови. Що стосується заяви президента України, який висловив занепокоєння через затримання українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло", - зазначив Закарашвілі. Він висловив упевненість, що жодних розбіжностей у стратегічному партнерстві між Грузією та Україною не буде.

Читайте також: Дівчина Саакашвілі, "слуга народу" Ясько: Треба їхати в Грузію. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Топ коментарі
+4
У Міхо є громадянство Грузії? Якщо так, то які питання? Громалянин Грузії затриманий на території Грузії по звинуваченню у злочинах на території Грузії....
Якщо ні, то тут вже повинна працювати дипломатична служба. Все решта - балачки і піар
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04.10.2021 20:27
+4
чем больше мужчиноподобное бабскоугодное существо тем продажнее его нутро . . . он же никогда не был откровенным с мужчинами - да ? этот совковый мажор как порутчик Ржевский все сравнивал с пианино. . . а в Одесе хотел быть Остапом Бендером. Он придурок который хочет запомниться как выскочка. . . .точно как Зеленский. . . Я думаю что зек Саакашвили не верит что он в тюрьме . А есть у него там интернет чтоб поинтересоваться что о нем думают в настоящее время. А он ничего не сделал чтобы облегчить свою судьбу. Ему не привезут бабу с Киева. Потому что есть жена и дети. Он совсем не думает что и жена к нему не приедет пока он не ответит на все ее вопросы. Жены любят задавать неудобные вопросы когда ты в полной жопе. Вот и совадение подошло до Саакашвили зек и ЗеКоманда. . .. . получается что все из ЗеКоманды - скоро будут Зеками. .. . читайте завидуйте - зеуйобки а карма над лжецами одна - ****** вам всем незабаром.
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04.10.2021 21:01
+3
На Вагнергейт Порошенко четыреждыуклонист-главнокомандующий с начальником СБУ лейтенантом Бакановым ответил Саакашвилигейтом.Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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04.10.2021 20:24
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На Вагнергейт Порошенко четыреждыуклонист-главнокомандующий с начальником СБУ лейтенантом Бакановым ответил Саакашвилигейтом.Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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04.10.2021 20:24 Відповісти
Ни кто не забыт. Ни, что не забыто.
Просто уверен, что всё, с мая 2019 года, протоколируется, фиксируется, и аккуратно подшивается в папочки. В пяти и более экземплярах.
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04.10.2021 20:27 Відповісти

Уронили Мишку на пол,
оторвали Мишке лапы,
уши срезали с башки,
клещами выдрали кишки,
вскрыли штопором глазницы,
раздробили две ключицы,
кислоты залили в пасть,
молотком по пальцам в сласть,
в черепок гвоздей набили,
топором пах зарубили,
в жопу толстый кол загнали,
и немного по пинали,
все равно его не брошу,
надо бы содрать и кожу!

Автор слов : id48072723
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04.10.2021 20:38 Відповісти
абы пару кораблей сидельцу не забыли...
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04.10.2021 20:25 Відповісти
Ээээ, генацвале, какие сосны, ему там, в колонии, обеспечены подарки на 8 марта.
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04.10.2021 20:26 Відповісти
та не,я не про то...жаргон наркош иной..
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04.10.2021 20:31 Відповісти
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04.10.2021 20:33 Відповісти
Какая нах экстрадиция? Ежели оно считает себя гражданином Украины, то должно отсидеть там, за незаконное пересечение границы и вмешательство в проведение выборов. А уж потом, с чистой там совестью, пожалте к нам, на кичу, за незаконное пересечение границы.
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04.10.2021 20:25 Відповісти
У Міхо є громадянство Грузії? Якщо так, то які питання? Громалянин Грузії затриманий на території Грузії по звинуваченню у злочинах на території Грузії....
Якщо ні, то тут вже повинна працювати дипломатична служба. Все решта - балачки і піар
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04.10.2021 20:27 Відповісти
был карльсон, который живет на крыше, стал карльсон, которого упекли в подвал
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04.10.2021 20:31 Відповісти
Михо нам нужен если только его на Дерьмака поменять. А еще лучше на зеледента, он так от всего устал что постоянно хочет отдохнуть. Тихая одиночка в солнечной Грузии самое то будет.
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04.10.2021 20:39 Відповісти
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04.10.2021 20:41 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1444420161461698566 3 окт.



Интересно написанная беллетристика, но на кого автор намекает? Неужели на Лизон, свет, Богуцкую? Типа, не простила, что пренебрег нею и выбрал красивенькую Ясько.
Ссук, как жаль, что у меня нет писательского таланта. Такой сюжет пропадает.
Но, походу, мысли, что Михуила в Грузию специально выманили, не только мне приходили)
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04.10.2021 20:42 Відповісти
Міхо - відволікаючий маневр, піар шум, або заглушити скандал "вагнергейту" .
Скажу так на Міхо заб'єм і всю увагу на "вагнергейт" і офшори Зеленського!
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04.10.2021 20:43 Відповісти
чем больше мужчиноподобное бабскоугодное существо тем продажнее его нутро . . . он же никогда не был откровенным с мужчинами - да ? этот совковый мажор как порутчик Ржевский все сравнивал с пианино. . . а в Одесе хотел быть Остапом Бендером. Он придурок который хочет запомниться как выскочка. . . .точно как Зеленский. . . Я думаю что зек Саакашвили не верит что он в тюрьме . А есть у него там интернет чтоб поинтересоваться что о нем думают в настоящее время. А он ничего не сделал чтобы облегчить свою судьбу. Ему не привезут бабу с Киева. Потому что есть жена и дети. Он совсем не думает что и жена к нему не приедет пока он не ответит на все ее вопросы. Жены любят задавать неудобные вопросы когда ты в полной жопе. Вот и совадение подошло до Саакашвили зек и ЗеКоманда. . .. . получается что все из ЗеКоманды - скоро будут Зеками. .. . читайте завидуйте - зеуйобки а карма над лжецами одна - ****** вам всем незабаром.
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04.10.2021 21:01 Відповісти
Що за дурня,яка екстрадиція ? Це форма міжнародної співпраці,при якій злочинець,що переховується в іншій країні,видається в країну ,за законами якої той вчинив злочин і розшукується.
Зараз тіп законно мотає перший строк.
Нехай спершу Вєнєдіктова справу на цього хачапурі відкриє.
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04.10.2021 21:34 Відповісти
https://youtu.be/Nx4uNtx2Rjg https://youtu.be/Nx4uNtx2Rjg
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04.10.2021 21:57 Відповісти
Саак редкое гавно пусть сидит тварь поганая
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04.10.2021 21:59 Відповісти
наши журналисты тупые донельзя. Это они ему вопрос видимо задали - был ли разговор о возможной экстрадиции Михуила в Украину?
Безграмотные капец.
Запрос об экстрадиции возможен, если к примеру В УКРАИНЕ есть уголовное дело на Михуила и мы просим Грузию нам его выдать.
Вот, к примеру, Грузия могда обратиться к нам с просьбой об экстрадиции. но Зеля бы на такое никогда не подписался - имидж свой бережет, ссыкун еще тот.
А вот предать человека, который Зелю к власти привел (в том числе) - это да всегда пожалуйста.
ка и Разумкова.
Как и Геруса.
Как и Данилова
как и Богдана
и то ли еще будет.
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04.10.2021 22:07 Відповісти
Закон бумеранга будет.
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04.10.2021 22:53 Відповісти
Пусть Клоун отправит в Грузию наших разведчиков, которые чавуза из Молдовы украли. Они Михо тушкой или чучелом, но в Украину вернут для дальнейших приключений на нашу голову.
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04.10.2021 23:09 Відповісти
 
 