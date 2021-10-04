Затримання Саакашвілі: посол Грузії побував у МЗС України. Про екстрадицію не говорили
Це був перший візит Георгія Закарашвілі до Міністерства закордонних справ України після нещодавнього призначення.
За словами посла, розмовляли не тільки про Саакашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Розмова була і про Саакашвілі (експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі - ред.), що перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці. Українська сторона висловила вдячність з огляду на відвідування його у в'язниці українським консулом. Я запевнив, що грузинська сторона забезпечить дотримання всіх міжнародних норм щодо Саакашвілі", - сказав посол.
"Про екстрадицію Саакашвілі взагалі не було розмови. Що стосується заяви президента України, який висловив занепокоєння через затримання українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло", - зазначив Закарашвілі. Він висловив упевненість, що жодних розбіжностей у стратегічному партнерстві між Грузією та Україною не буде.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Просто уверен, что всё, с мая 2019 года, протоколируется, фиксируется, и аккуратно подшивается в папочки. В пяти и более экземплярах.
Уронили Мишку на пол,
оторвали Мишке лапы,
уши срезали с башки,
клещами выдрали кишки,
вскрыли штопором глазницы,
раздробили две ключицы,
кислоты залили в пасть,
молотком по пальцам в сласть,
в черепок гвоздей набили,
топором пах зарубили,
в жопу толстый кол загнали,
и немного по пинали,
все равно его не брошу,
надо бы содрать и кожу!
Автор слов : id48072723
Якщо ні, то тут вже повинна працювати дипломатична служба. Все решта - балачки і піар
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1444420161461698566 3 окт.
Интересно написанная беллетристика, но на кого автор намекает? Неужели на Лизон, свет, Богуцкую? Типа, не простила, что пренебрег нею и выбрал красивенькую Ясько.
Ссук, как жаль, что у меня нет писательского таланта. Такой сюжет пропадает.
Но, походу, мысли, что Михуила в Грузию специально выманили, не только мне приходили)
Скажу так на Міхо заб'єм і всю увагу на "вагнергейт" і офшори Зеленського!
Зараз тіп законно мотає перший строк.
Нехай спершу Вєнєдіктова справу на цього хачапурі відкриє.
Безграмотные капец.
Запрос об экстрадиции возможен, если к примеру В УКРАИНЕ есть уголовное дело на Михуила и мы просим Грузию нам его выдать.
Вот, к примеру, Грузия могда обратиться к нам с просьбой об экстрадиции. но Зеля бы на такое никогда не подписался - имидж свой бережет, ссыкун еще тот.
А вот предать человека, который Зелю к власти привел (в том числе) - это да всегда пожалуйста.
ка и Разумкова.
Как и Геруса.
Как и Данилова
как и Богдана
и то ли еще будет.