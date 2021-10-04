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ДТП (4441) Київ (19116) суддя (1566) штраф (1808)

Суддю Майдану Колегаєву, яка п'яною на Audi врізалася в електроопору, оштрафували на 850 грн

Суддю Майдану Колегаєву, яка п'яною на Audi врізалася в електроопору, оштрафували на 850 грн

Суд визнав суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву винною в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці внаслідок ДТП.

Таке рішення ухвалив суддя Оболонського райсуду Києва Сергій Родіонов 4 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Watchers.

"Світлана Колегаєва - діюча суддя Деснянського суду Києва. Вона відома тим, що під час Революції Гідності обирала заходи протестувальникам, одного з яких посадила на 30 днів у СІЗО", - наголошується в повідомленні.

На суді Колегаєва була відсутня, оскільки розглядала невідкладні клопотання. У письмових свідченнях вона стверджувала, що не порушувала правил, а аварія сталася нібито через технічну несправність авто.

Читайте також: На суддю Колегаєву, що влаштувала в липні п'яну ДТП в Києві, складено адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді, - Білошицький

Адвокатка Колегаєвої просила суд призначити судово-технічну експертизу щодо справності авто своєї підзахисної, а також отримати записи з нагрудних камер патрульних поліцейських, які приїхали на місце ДТП. Суд відмовив, заявивши, що захист затягує розгляд справи.

Колегаєву визнали винною за статтею 124 Кодексу про адміністративні правопорушення та призначили 850 гривень штрафу. Адвокатка судді заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

Окремо слухається справа за статтею 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп'яніння). Максимальне покарання за статтею - штраф до 10,8 тисячі гривень та позбавлення водійських прав на рік.

Після затримання патрульними Колегаєва відмовлялася проходити тест на алкоголь на місці, тому її направили в лікарню. Пізніше перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив: лікарі підтвердили, що суддя була в нетверезому стані.

Нагадаємо, 21 липня автомобіль Audi, за кермом якого сиділа суддя, виїхав на тротуар, протаранив електроопору і врізався в дерево в Оболонському районі Києва. Ніхто з перехожих не постраждав. 22 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що цю справу "не замнуть".
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Топ коментарі
+41
Це не суддя, а повія якогось судді рангом повище
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04.10.2021 20:27
+32
странно,шо электроопоре вышак не втулили...
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04.10.2021 20:27
+28
окуительное наказание! вот он самый гуманный, справедливый суд в мире! Суки судьи - будьте вы прокляты до тысячного колдена!
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04.10.2021 20:27
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Це не суддя, а повія якогось судді рангом повище
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04.10.2021 20:27 Відповісти
Дивні у жінок уявлення про зовнішність повій...
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04.10.2021 20:28 Відповісти
Може і про стать )
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04.10.2021 20:38 Відповісти
А повия это кто?
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04.10.2021 20:41 Відповісти
Дати словника ?
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04.10.2021 20:46 Відповісти
Опишите своими словами .Я пойму .
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04.10.2021 20:51 Відповісти
Зеленський
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04.10.2021 20:53 Відповісти
Вован, з огляду на те, як і куди рухається твоя кар'єра, псувати стосунки з українськими суддями тобі не з руки, так що задумайся
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04.10.2021 21:03 Відповісти
Это Олег Петрович ed2c8e0a ! Теперь понятно?!
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04.10.2021 21:09 Відповісти
"тот даун даже на шлюху не тянет. Такая себе клавиша.
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04.10.2021 21:13 Відповісти
Ну і харя...
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04.10.2021 20:27 Відповісти
странно,шо электроопоре вышак не втулили...
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04.10.2021 20:27 Відповісти
окуительное наказание! вот он самый гуманный, справедливый суд в мире! Суки судьи - будьте вы прокляты до тысячного колдена!
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04.10.2021 20:27 Відповісти
Нормальне покарання за пошкодження вуличного майна.
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04.10.2021 20:30 Відповісти
ну вы знаете, стоимость сьолба гораздо выше, а если еще прибавить его демонтаж, монтаж, то сумма кругленькая выйдет!
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04.10.2021 20:51 Відповісти
Ви експерт по пошкодження стовпів в ДТП? Який досвід маєте?
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04.10.2021 20:58 Відповісти
Если бы ты хоть раз пытался на даче забор отремонтировать, то знал бы порядок цен на маленький бетонный столбик.
И представлял, сколько может стоить столб в пять раз больший!
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04.10.2021 21:03 Відповісти
Ти ще один експерт?
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04.10.2021 21:04 Відповісти
Да, эксперт!
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04.10.2021 21:09 Відповісти
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04.10.2021 21:09 Відповісти
Ви щось про страховку чули, придурки?
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04.10.2021 21:06 Відповісти
Страховки на штрафы не распространяются, придурок.
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04.10.2021 21:10 Відповісти
Ну так. За версією найвеличнійВшивого, звичайне ДТП, нікого ж не вбила.
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04.10.2021 20:52 Відповісти
А є вбиті? Де це є в тексті новини?
Як ви вже остогидли, хайпожери цілодобові,,,
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04.10.2021 21:00 Відповісти
Чим ця ситуація відрізняється від ситуації з бухим трухіним? Лише тим, що у того постраждало 4 дорослих і 2 дітей.
І навіть в такій ситуації найвеличніВший не бачить нічого страшного. Звичайне ДТП.
А ця ситуація, з бухою суддею і стовпом, й уваги не варта. За кишенькової судової влади.
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04.10.2021 21:11 Відповісти
Зэбанат глибока ваза))))
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04.10.2021 21:27 Відповісти
Столб не остался должен? Почему?
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04.10.2021 20:28 Відповісти
Та яка там справа? Пяні патрульні збили опору, а на суддю намагаються спихнути. Не вийде. Апеляція розставить крапки . . .
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04.10.2021 20:28 Відповісти
на ауди? в электроопору? уж лучше бы в трамвай стоячий или под ковш экскаватора🤣
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04.10.2021 20:29 Відповісти
Вот так и выглядит справедливость.У нас.А вы говорите Врадиевка.
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04.10.2021 20:30 Відповісти
що ше потрібно???

ці судді усі продажні, доки їх не почнуть судити по закони- вони будуть БЕЗКАРНІ!

Закон потрібен один- "ЗАКОН ЛІНЧА"
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04.10.2021 20:32 Відповісти
Это примерно 0,5% её оклада, очень жестоко.
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04.10.2021 20:35 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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04.10.2021 20:36 Відповісти
Вона і на фото бухая в хлам. Це її постійна життєва позиція
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04.10.2021 20:38 Відповісти
за пьянку 850 грн?
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04.10.2021 20:41 Відповісти
Её пьяной не признали .
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04.10.2021 20:43 Відповісти
Позже первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил: врачи подтвердили, что судья была в нетрезвом состоянии.

а это что значит?
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04.10.2021 20:45 Відповісти
Значит что была пьяная , но справку " потеряли " . Но вообще робота судьи Серёжки Родионова топорная . По логике долждны улететь с должности судей это как минимум .
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04.10.2021 20:50 Відповісти
А потом они удивляются почему люди так не любят судейскую мразоту.
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04.10.2021 20:41 Відповісти
Так судебная реформа уже прошла или ещё не начиналась ?
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04.10.2021 20:45 Відповісти
Сейчас сварганят дело что это пьяный столб переходил дорогу в неустановленном месте, а судья не бухая была, а остановилась возле перехода старушку через дорогу перевести.
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04.10.2021 20:45 Відповісти
варвары! что ж вы над бабой.... пардон - женщиной издеваетесь?
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04.10.2021 20:49 Відповісти
Тю...
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04.10.2021 20:49 Відповісти
Странно, решение несправедливое! Автомобилем управлял автопилот, а она спала на заднем сидении. Трухин подтвердит, сам был в аналогичной ситуации.
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04.10.2021 20:51 Відповісти
- Пока ты в своей Пенсильвании коровам хвосты крутил, следствие установило, что мертвецки пьяный Порошенко сбил Трухина на пешеходном переходе в его собственной квартире на глазах у жены, а жену, в свою очередь, изнасиловал на глазах у детей. Знаешь, что Порошенко потом сделал с братом Трухина? Джерело:
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04.10.2021 22:24 Відповісти
Сам Порох не подюжал бы, без Кровавого Пастора и Боевого Кролика там также не обошлося.
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05.10.2021 06:58 Відповісти
Судебная реформа в действии. А у нас что за пьянку можно 850 грн. отделаться?
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04.10.2021 20:56 Відповісти
дивлячись кому - от привілейованому класу можна ...
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04.10.2021 21:00 Відповісти
У нас навіть можна коментувати сам заголовок, а не текст новини.
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04.10.2021 21:02 Відповісти
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04.10.2021 20:59 Відповісти
так и читается в облик оморале этой крале - а нифига мне не будет.... отвяньте, злыдни!
правда?
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04.10.2021 21:19 Відповісти
Это она такая красавица уже после удара в столб?
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04.10.2021 23:02 Відповісти
Це вже на слідуючий день. А тоді ще краща була
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05.10.2021 10:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-KH3k5fDJQs благодарность объявить, что ли...
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04.10.2021 20:59 Відповісти
мама дорогая---какие глазки!? Там даже цену видно в глазках таких. Не сильно дорого кстати. Хотелось бы конечно что бы в мантии одета была---и больше ничего другого при этом.
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04.10.2021 21:02 Відповісти
Ай-яй-яй, да что же так строго? Практически оставили голой и босой....
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04.10.2021 21:06 Відповісти
Присудили откровенные КОПЕЙКИ штрафа.
А для судьи вообще невидимая сумма.
(она может и купюр меньше 1000 в руках лет пять не держала)
Так она ещё и набирается наглости опротестовывать такое решение суда!!!
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04.10.2021 21:06 Відповісти
она ещё и набирается наглости опротестовывать такое решение суда!!!
- звісно , оскільки нахабство - це їхня суть , а совісті там і на копійку нема ... Справа в тому , що навіть такий штраф може бути приводом позбавити її судівської посади , тобто - відсунути від корита ...
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04.10.2021 21:18 Відповісти
власне, бо для цієї лохудри 850 грн штрафу як для нас 30 коп
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04.10.2021 21:20 Відповісти
та шо ж ви за звірі такі?
нелюди!
звідки в бідної жінки такі гроші???
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04.10.2021 21:16 Відповісти
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04.10.2021 21:37 Відповісти
а вот если бы каждому разрешили купить машину, то столбов бы уже не осталось
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04.10.2021 21:16 Відповісти
какая отвратительная рожа (с)
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04.10.2021 21:20 Відповісти
ну что, стареющая алкашка-проститутка вполне довольна
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04.10.2021 21:22 Відповісти
Интересно, были сдучаи, когда такую судью-про********* сажали в СИЗО и она там от отчаяния и угрызений совести повесилась？
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04.10.2021 21:27 Відповісти
Ну,мля, а мій товариш також "в"Їхав" у електрстовп. Злякався за собаку,що вискочила йому просто під колеса, ну і "вивернув" кермо. Так оштрафували на 3,5 тис.грн. Мусив виплатити. А суддя що, по робочим дням судить,а по вихідним попід церквою стоїть із протягнутою рукою від бідності,чи що?
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04.10.2021 21:28 Відповісти
У этой мрази на мордк написано, что она алкоголичка со стажем!!
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04.10.2021 21:30 Відповісти
А чи не похер что она судья? Зачем на этом внимание акцентировать и говорить про якобы несправедливость из-за ее статуса? Та *** любого бухаря ждет копеечный штраф и суд, где скорей всего заберут права(если никто физически не пострадал). И не важно грузчик ты или олигарх, наказание одно, и оно не существенное. Просто нет суровых наказаний у нас в Украине, потому бухари ездили и будут ездить. А поймают, потом можно и без прав ездить авось пронесет, ибо нашее авось это сила.
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04.10.2021 21:34 Відповісти
это у вас, казламордый кацап - все надежда на авось. Не путай свою расейскую ********** с нашей Украиной!
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05.10.2021 01:27 Відповісти
Аплодирую стоя
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04.10.2021 21:35 Відповісти
Так она же полный неадекватный дыбилоид на рожу, что же это творится в стране ,как такие выродки вообще могут существовать
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04.10.2021 21:39 Відповісти
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04.10.2021 21:44 Відповісти
У неё одна заправка машины обходится дороже.
А сколько стоит привести в порядок электроопору ?
Или она должна во время бури упасть и убить кучу народа током ?
Сколько заплатила электропора нашему самому честному
шиддовскому суду :?
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04.10.2021 21:46 Відповісти
опору в дупу такой судьихи
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04.10.2021 21:50 Відповісти
до дупи їй ту опору?
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04.10.2021 22:30 Відповісти
НУ ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ХРЕНЬ СОБАЧА!
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04.10.2021 22:38 Відповісти
Ну так хто ж своїх наказує. Все, Україну розвалюють. Владу захопили олігархи.
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04.10.2021 22:53 Відповісти
Зеленский стараеЦЦа... и уже 2,5 года "реформирует" суды...еще 2,5 года "реформирования" и даже названия от страны не останется ...
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04.10.2021 23:04 Відповісти
Судьи Зеленского и нас, пока, успешно навозом забрасывают. Кремль, олигархи... вот главная угроза. Лично знал судью, не стеснялась рассказывать что берет взятки, но честно берет.
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04.10.2021 23:36 Відповісти
Сосна корабельная
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04.10.2021 23:36 Відповісти
Жаль это животное там и не сдохло.
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05.10.2021 01:09 Відповісти
****, краще б ця мразота повісилась на електричних опорах, **** помийна.
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05.10.2021 01:31 Відповісти
Серьёзный штраф... Стоимость чашечки кофе с бисквитом, в не самом дорогом ресторане...
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05.10.2021 08:16 Відповісти
Почему не присудили штраф за повреждение дерева и компенсацию замены электроопоры?
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05.10.2021 09:29 Відповісти
 
 