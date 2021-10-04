Суддю Майдану Колегаєву, яка п'яною на Audi врізалася в електроопору, оштрафували на 850 грн
Суд визнав суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву винною в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці внаслідок ДТП.
Таке рішення ухвалив суддя Оболонського райсуду Києва Сергій Родіонов 4 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Watchers.
"Світлана Колегаєва - діюча суддя Деснянського суду Києва. Вона відома тим, що під час Революції Гідності обирала заходи протестувальникам, одного з яких посадила на 30 днів у СІЗО", - наголошується в повідомленні.
На суді Колегаєва була відсутня, оскільки розглядала невідкладні клопотання. У письмових свідченнях вона стверджувала, що не порушувала правил, а аварія сталася нібито через технічну несправність авто.
Адвокатка Колегаєвої просила суд призначити судово-технічну експертизу щодо справності авто своєї підзахисної, а також отримати записи з нагрудних камер патрульних поліцейських, які приїхали на місце ДТП. Суд відмовив, заявивши, що захист затягує розгляд справи.
Колегаєву визнали винною за статтею 124 Кодексу про адміністративні правопорушення та призначили 850 гривень штрафу. Адвокатка судді заявила, що оскаржуватиме рішення суду.
Окремо слухається справа за статтею 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп'яніння). Максимальне покарання за статтею - штраф до 10,8 тисячі гривень та позбавлення водійських прав на рік.
Після затримання патрульними Колегаєва відмовлялася проходити тест на алкоголь на місці, тому її направили в лікарню. Пізніше перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив: лікарі підтвердили, що суддя була в нетверезому стані.
Нагадаємо, 21 липня автомобіль Audi, за кермом якого сиділа суддя, виїхав на тротуар, протаранив електроопору і врізався в дерево в Оболонському районі Києва. Ніхто з перехожих не постраждав. 22 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що цю справу "не замнуть".
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И представлял, сколько может стоить столб в пять раз больший!
Як ви вже остогидли, хайпожери цілодобові,,,
І навіть в такій ситуації найвеличніВший не бачить нічого страшного. Звичайне ДТП.
А ця ситуація, з бухою суддею і стовпом, й уваги не варта. За кишенькової судової влади.
ці судді усі продажні, доки їх не почнуть судити по закони- вони будуть БЕЗКАРНІ!
Закон потрібен один- "ЗАКОН ЛІНЧА"
а это что значит?
правда?
А для судьи вообще невидимая сумма.
(она может и купюр меньше 1000 в руках лет пять не держала)
Так она ещё и набирается наглости опротестовывать такое решение суда!!!
- звісно , оскільки нахабство - це їхня суть , а совісті там і на копійку нема ... Справа в тому , що навіть такий штраф може бути приводом позбавити її судівської посади , тобто - відсунути від корита ...
нелюди!
звідки в бідної жінки такі гроші???
А сколько стоит привести в порядок электроопору ?
Или она должна во время бури упасть и убить кучу народа током ?
Сколько заплатила электропора нашему самому честному
шиддовскому суду :?