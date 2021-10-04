Суддю Майдану Колегаєву, яка п'яною на Audi врізалася в електроопору, оштрафували на 850 грн

Суд визнав суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву винною в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці внаслідок ДТП.

Таке рішення ухвалив суддя Оболонського райсуду Києва Сергій Родіонов 4 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Watchers.

"Світлана Колегаєва - діюча суддя Деснянського суду Києва. Вона відома тим, що під час Революції Гідності обирала заходи протестувальникам, одного з яких посадила на 30 днів у СІЗО", - наголошується в повідомленні.

На суді Колегаєва була відсутня, оскільки розглядала невідкладні клопотання. У письмових свідченнях вона стверджувала, що не порушувала правил, а аварія сталася нібито через технічну несправність авто.

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Адвокатка Колегаєвої просила суд призначити судово-технічну експертизу щодо справності авто своєї підзахисної, а також отримати записи з нагрудних камер патрульних поліцейських, які приїхали на місце ДТП. Суд відмовив, заявивши, що захист затягує розгляд справи.

Колегаєву визнали винною за статтею 124 Кодексу про адміністративні правопорушення та призначили 850 гривень штрафу. Адвокатка судді заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

Окремо слухається справа за статтею 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп'яніння). Максимальне покарання за статтею - штраф до 10,8 тисячі гривень та позбавлення водійських прав на рік.

Після затримання патрульними Колегаєва відмовлялася проходити тест на алкоголь на місці, тому її направили в лікарню. Пізніше перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив: лікарі підтвердили, що суддя була в нетверезому стані.

Нагадаємо, 21 липня автомобіль Audi, за кермом якого сиділа суддя, виїхав на тротуар, протаранив електроопору і врізався в дерево в Оболонському районі Києва. Ніхто з перехожих не постраждав. 22 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що цю справу "не замнуть".