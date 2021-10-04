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Російські найманці з ПВК Вагнера скоювали військові злочини в Лівії, - доповідь ООН

Російські найманці з ПВК Вагнера скоювали військові злочини в Лівії, - доповідь ООН

Всі сторони збройного конфлікту в Лівії, включно з російськими найманцями, багато разів порушували права людини, деякі з порушень можуть кваліфікуватися як військові злочини або злочини проти людяності.

До таких висновків прийшла незалежна розслідувальна місія, яка була направлена ​​до Лівії під егідою ради ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Доповідь місії буде представлена 7 жовтня в Женеві, її основний зміст став відомим сьогодні. Автори склали також список осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за скоєні злочини, він, однак, поки залишається засекреченим.

У доповіді стверджується, що російські найманці з так званої "ПВК Вагнера", які підтримували одну зі сторін лівійського конфлікту, вочевидь, здійснювали військові злочини, зокрема розстрілювали полонених. Також найманці встановлювали міни, на яких згодом підривалися мирні жителі. Інформація про мінні поля містилася на планшеті, ймовірно, забутому при відступі бійцями ПВК. Про нього раніше повідомляла британська преса.

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У таких злочинах, як тортури полонених і вбивства мирних жителів, за даними розслідувачів, винні як Лівійська національна армія генерала Халіфа Хафтара, на стороні якої билися росіяни, так і загони міжнародно визнаного уряду в Тріполі.

Громадянська війна в Лівії почалася в 2011 році - спочатку на тлі повстання проти диктатора Муаммара Каддафі, а після його повалення вже між різними фракціями його супротивників. Зараз у країні досягнуто згоди про припинення вогню і сформовано тимчасовий уряд, у грудні мають пройти вибори президента.

Офіційна Москва заперечує, що в боях у Лівії брали участь російські найманці, тоді як численні свідчення вказують на те, що вони, принаймні, були присутні в країні і надавали підтримку військам Хафтара.
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Топ коментарі
+6
Там просто не було найвеличнішого, який би подзвонив і попередив ФСБ... Як би воно не називалося (КДБ Бєлоруссії, ФСБ РФ чи влада Лівії)
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04.10.2021 21:03
+6
Поплачьтесь в воротник импотенты несчастные!
Параша совершала и совершает военные преступление в Украине, в Азербайджане, Ливии, Сирии, а вы только сопли жуете!
Забили ради денег на все: нет ни совести, ни морали, ни чести.
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04.10.2021 21:09
+5
а зеклован злив спецоперацію
але, як найвеличніший лідер нації, буде сметунами прощений
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04.10.2021 21:08
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https://youtu.be/B6LFx0mV5c8
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04.10.2021 21:02 Відповісти
+++
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04.10.2021 22:02 Відповісти
Там просто не було найвеличнішого, який би подзвонив і попередив ФСБ... Як би воно не називалося (КДБ Бєлоруссії, ФСБ РФ чи влада Лівії)
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04.10.2021 21:03 Відповісти
ты дывы...то то для оон воны токо на бамбасе булы жынтыльменами?
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04.10.2021 21:04 Відповісти
а зеклован злив спецоперацію
але, як найвеличніший лідер нації, буде сметунами прощений
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04.10.2021 21:08 Відповісти
Поплачьтесь в воротник импотенты несчастные!
Параша совершала и совершает военные преступление в Украине, в Азербайджане, Ливии, Сирии, а вы только сопли жуете!
Забили ради денег на все: нет ни совести, ни морали, ни чести.
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04.10.2021 21:09 Відповісти
Мосул? Ракка?
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04.10.2021 21:42 Відповісти
Мослы на холодец, раки с пивом. Не перепутай.
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04.10.2021 23:25 Відповісти
заголовок не соответствует содержанию - "по всей видимости", "все стороны"
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04.10.2021 21:20 Відповісти
Сколько бы ***** не мычал что их там нет, но отвечать рано или поздно придётся за всё. Уже в следующем году Скрепаторию официально признают виновной в сбитом малазийском боинге. И что бы там ***** не мычал, это уже никого не будет интересовать. Главное что весь мир узнает что скрепатория виновна и что эта недострана из себя представляет!
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04.10.2021 21:21 Відповісти
а сейчас не знают и поэтому у нее деньги берут взятками и покупают ее нефть и газ, да?
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04.10.2021 21:26 Відповісти
- украинец написал бы на путина просто *****, а вы московские боты боитесь - и даже здесь пишите х.у.й.л.о.м
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04.10.2021 21:33 Відповісти
путин - *****.
Полегчало?
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04.10.2021 21:36 Відповісти
параллельно
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04.10.2021 21:37 Відповісти
Трое российских наемников из группы Вагнера были убиты 2 октября, когда их колонна попала в засаду в деревне Бомбо, к западу от Центральноафриканской Республики. В конце июля на северо-западе ЦАР было ликвидировано четверо российских вагнеровца.
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04.10.2021 21:27 Відповісти
на жителей деревни Бомбо у украинцев вся надежда, пока их идиот президент сливает спец.операции собственной разведки..
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04.10.2021 21:31 Відповісти
Та то таке, наш Бубачка порішає.
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04.10.2021 21:29 Відповісти
І чо? Все рівно разом з терористом путіним запустять сєвєрний гамноток -2
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04.10.2021 21:37 Відповісти
Почему в ООН ИГИЛ, ХАМАС, ХЭЗБОЛЛА называют террористами а росийский ВАГНЕР просто наемниками? Те хоть за свою землю воюют а кацапы по всему миру людей убивают притом зверски. Язык ломается назвать кацапов террористами?
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04.10.2021 21:39 Відповісти
Ну может потому что помимо вагнера есть ещё десяток ЧВК покрупнее и если записывать в террористы, то всех. И тут уже облом, самих себя в террористы никто не запишет.
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04.10.2021 22:16 Відповісти
Повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) заявили об убийстве бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает местное издание Corbeau News.
Антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" заявила, что взяла одного из бойцов в заложники и убила еще нескольких. Повстанцы также сообщили об уничтожении грузовика российских наемников. Инцидент произошел во время боев с правительственными силами неподалеку от города Бамабари.
По информации, вагнеровцы вместе с солдатами Вооруженных сил страны провели операцию по демонтажу незаконного ограждения, сооруженного повстанцами. В результате произошел бой, во время которого и убили российских наемников.
Представители Красного Креста и "Врачей без границ" подтвердили, что в день боев в местные морги действительно поступили тела убитых, но не сообщили деталей.
Москва в конце 2020 года направила в ЦАР 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии республики. Вместе с правительственными военными были замечены и бойцы ЧВК Вагнер.
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04.10.2021 21:47 Відповісти
Всем привет! У меня фейсбук начал вечером глючить. У кого то тоже такая проблема, или только у меня.
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04.10.2021 21:49 Відповісти
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04.10.2021 21:51 Відповісти
Дякую!
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04.10.2021 21:59 Відповісти
Прошу.
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04.10.2021 22:14 Відповісти
Там не оказалось Президента Предателя (!) который бы помог врагу.
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04.10.2021 21:57 Відповісти
https://youtu.be/Nx4uNtx2Rjg https://youtu.be/Nx4uNtx2Rjg
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04.10.2021 22:00 Відповісти
https://youtu.be/HTV4xoRoJos https://youtu.be/HTV4xoRoJos
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04.10.2021 22:03 Відповісти
Ой, зараз почнеться, глибокі, великі, дуже великі озабочення. Цими озабоченнями насмішили весь світ
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04.10.2021 22:33 Відповісти
Як там наш Велічайшій накричав на ООН? Хоробро, тільки одне, що не стукнув своїм клоунським чобітком по трибуні, як колись робив Хрущов. Просто в ООН не знають, що в Україні є посібники "вагнерівців".
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05.10.2021 09:39 Відповісти
 
 