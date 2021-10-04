Російські найманці з ПВК Вагнера скоювали військові злочини в Лівії, - доповідь ООН

Всі сторони збройного конфлікту в Лівії, включно з російськими найманцями, багато разів порушували права людини, деякі з порушень можуть кваліфікуватися як військові злочини або злочини проти людяності.

До таких висновків прийшла незалежна розслідувальна місія, яка була направлена ​​до Лівії під егідою ради ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Доповідь місії буде представлена 7 жовтня в Женеві, її основний зміст став відомим сьогодні. Автори склали також список осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за скоєні злочини, він, однак, поки залишається засекреченим.

У доповіді стверджується, що російські найманці з так званої "ПВК Вагнера", які підтримували одну зі сторін лівійського конфлікту, вочевидь, здійснювали військові злочини, зокрема розстрілювали полонених. Також найманці встановлювали міни, на яких згодом підривалися мирні жителі. Інформація про мінні поля містилася на планшеті, ймовірно, забутому при відступі бійцями ПВК. Про нього раніше повідомляла британська преса.

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У таких злочинах, як тортури полонених і вбивства мирних жителів, за даними розслідувачів, винні як Лівійська національна армія генерала Халіфа Хафтара, на стороні якої билися росіяни, так і загони міжнародно визнаного уряду в Тріполі.

Громадянська війна в Лівії почалася в 2011 році - спочатку на тлі повстання проти диктатора Муаммара Каддафі, а після його повалення вже між різними фракціями його супротивників. Зараз у країні досягнуто згоди про припинення вогню і сформовано тимчасовий уряд, у грудні мають пройти вибори президента.

Офіційна Москва заперечує, що в боях у Лівії брали участь російські найманці, тоді як численні свідчення вказують на те, що вони, принаймні, були присутні в країні і надавали підтримку військам Хафтара.