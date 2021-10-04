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Денісова (883) Кіпр (244) переселенці (953)

Заборгованості з пенсій є перед 300 тисячами внутрішньо переміщених осіб, - Денісова

Заборгованості з пенсій є перед 300 тисячами внутрішньо переміщених осіб, - Денісова

В Україні налічується майже 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова під час робочої зустрічі з омбудсменом Республіки Кіпр Марією Стіліану-Лоттідес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Денісової.

"Більше половини повідомлень про порушення їхніх прав, що надходять до мене, що стосуються порушення права на пенсійне забезпечення - близько 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб мають заборгованість по пенсійних виплатах", - зазначила вона.

Також обговорювалися й інші теми. Зокрема, на соціальні гарантії для дітей загиблих під час збройного конфлікту осіб. Стіліану-Лоттідес надасть уповноваженій ВР законодавчі напрацювання Республіки Кіпр.

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Заборгованості з пенсій є перед 300 тисячами внутрішньо переміщених осіб, - Денісова 01
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С самолетов им скидывайте.
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04.10.2021 22:05 Відповісти
Нечего керосин тратить, - с батута, по-рогозински.
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05.10.2021 06:51 Відповісти
и хуна моторылы с выводком голодает..
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04.10.2021 22:07 Відповісти
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04.10.2021 22:09 Відповісти
по сравнению со взяткой от мвф це сущие гроши, и тем людям когда-нить бог подаст или путен
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04.10.2021 22:22 Відповісти
А задолженность перед военными никого не беспокоит?
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05.10.2021 06:49 Відповісти
 
 