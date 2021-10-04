Головні новини 4 жовтня: офшори Зеленського і його оточення, в Раді запустили процес відставки Разумкова

Президент і його оточення використовує офшорні схеми, процес відставки Разумкова запущено, підлітки до смерті побили поліцейського - головні новини України 4 жовтня.

Офшорний скандал

Всі обговорюють офшори президента Зеленського і його оточення, фільм про які журналісти-розслідувачі показали напередодні. За даними ЗМІ, ці фірми можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів із "ПриватБанку". Також вони стверджують, що соратники президента Шефір та Яковлєв купили собі за гроші з офшорів три квартири в Лондоні. Зеленський у процесі підготовки фільму коментувати його відмовився.

Позиція ОП - "часи були такі". Мовляв, захищали бізнес, як могли. Порошенко почав говорити про офшори на погоджувальній раді в Раді - і "слуги народу" демонстративно пішли. НАЗК обіцяє врахувати дані розслідування під час перевірки декларацій Зеленського і Баканова.

Зачепило, до речі, не тільки Україну - Pandora Papers містила інформацію про офшори представників влади з усього світу. У Чехії проти прем'єра Бабіша відкрили справу. У Великій Британії, Австралії та Пакистані - обіцяють провести розслідування.

Протистояння Разумкова і "слуг"

Процедурі відставки Разумкова з посади спікера дано офіційний старт: у Раду надійшли підписні листи. Під ними поки 175 підписів, але Арахамія вірить, що буде 240. Разумков сьогодні запрошував фракцію на зустріч та обіцяв відповісти на всі запитання. Фракція не прийшла, Корнієнко каже, що на це немає сенсу витрачати час.

А ще Разумков каже, що "слуги" намагалися сфальсифікувати текст закону про олігархів: до Апарату ВР направили не той варіант закону, за який проголосували.

Доля Саакашвілі

Спливають нові подробиці того, як глава Виконавчого комітету реформ потрапив у Грузію: виявляється, це сталося незаконно. Саакашвілі міг перетнути кордон у вантажному відсіку порома, який прийшов із Чорноморська в Батумі. Влада Грузії стверджує, що це сталося ще 29 вересня. Двох осіб заарештували за те, що привезли його в країну.

Саакашвілі голодує і пише звернення до прихильників, які сьогодні пікетували в'язницю. Влада Грузії каже, що нізащо не екстрадуватиме його в Україну.

Кохана Саакашвілі, нардепка "СН" Єлизавета Ясько, збирається до Грузії - але не зараз, а пізніше.

"Північний потік-2" почали заповнювати газом

Компанія-оператор "Північного потоку-2" стверджує, що почала заповнювати газом першу нитку трубопроводу.

Запуск газопроводу сьогодні схвалила Данія.

Вбивство поліцейського в Чернігові

Суд відправив під варту чотирьох хлопців віком 16-18 років, які до смерті побили в нічному супермаркеті поліцейського, який був у відпустці. Його колега - в реанімації. Також за ґрати відправили 32-річного місцевого чоловіка, який пограбував потерпілого.

Львів майже в "червоній" зоні

"Ми червоної зони не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, через кілька днів питання стоятиме жорсткіше, тому що є зростання захворюваності", - заявляє мер міста Садовий.

Також вже завтра в "червоній" зоні може опинитися Харківська область. Києву загрожує "помаранчева".

Масштабний збій у роботі Facebook

Соцмережі і месенджери не працюють вже декілька годин. Що сталося і коли їх полагодять - невідомо.