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Укрспирт (301) Чернігівщина (1580) ФДМУ (1588)

Спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 60 млн грн, утричі дорожче за стартову ціну, - Фонд держмайна

Спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 60 млн грн, утричі дорожче за стартову ціну, - Фонд держмайна

Новоборовицьке місце здійснення діяльності (МЗД) і зберігання спирту ДП "Укрспирт" на Чернігівщині продано на онлайн-аукціоні за 60,01 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна.

Аукціон пройшов 1 жовтня. За об'єкт приватизації, який розташовано за 80 км від Чернігова, на відкритих торгах змагалися троє учасників, які підвищили вартість активу більш як утричі від стартової ціни - від 19 млн грн до понад 60 млн грн.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Новоборовицького МЗД буде вважатися офіційно завершеним.

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Після цього новий власник отримає, зокрема, 32 об'єкти нерухомого майна, 14 транспортних засобів і 431 одиницю обладнання.

Нагадаємо, від 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств ДП "Укрспирт". Всього на приватизацію держава виставить 41 місце здійснення діяльності, які входять у держпідприємство "Укрспирт", і ще 37 об'єктів концерну "Укрспирт".
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Топ коментарі
+2
а нафтобазу на Сумщині, яку при видачі кредиту оцінили в $90млн, нині не можуть продати і за $4млн... четвертий рік... Отак беня найопував своїх вкладників в ПБ
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04.10.2021 22:54
+1
какой-то условный рабинович уступил завод условному кацману на радость украинскому народу...
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04.10.2021 22:49
+1
Гордятся.......
Только ЧЕМ "гордятся"?
Тем, что их "эксперты" ОШИБЛИСЬ с первоначальной оценкой предприятия в ТРИ РАЗА?
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04.10.2021 23:28
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какой-то условный рабинович уступил завод условному кацману на радость украинскому народу...
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04.10.2021 22:49 Відповісти
Кацман взял кредит у госбанка для покупки госзавода.
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04.10.2021 23:14 Відповісти
Да идите вы в сраку со своим заводом!!
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04.10.2021 22:53 Відповісти
а нафтобазу на Сумщині, яку при видачі кредиту оцінили в $90млн, нині не можуть продати і за $4млн... четвертий рік... Отак беня найопував своїх вкладників в ПБ
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04.10.2021 22:54 Відповісти
спирт наша криптовалюта
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04.10.2021 23:08 Відповісти
Блин! Какая скотиняка накосячила?!

"Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась приватизация предприятий ГП "Укрспирт". "

надо так:"Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась ВЯЛИКА приватизация предприятий ГП "Укрспирт"."
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04.10.2021 23:13 Відповісти
Хай живе та фабрика яка робить халву і вотку, так сказав колись мій дядько.
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04.10.2021 23:15 Відповісти
Давно маю власний заводик,дешевший на 60 млн.,але свій.Декілька раз на рік запускаю в дію.Для себе,батьків вистачає.Те що виготовляють на тих заводах якось страшнувато вживати.
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04.10.2021 23:26 Відповісти
Гордятся.......
Только ЧЕМ "гордятся"?
Тем, что их "эксперты" ОШИБЛИСЬ с первоначальной оценкой предприятия в ТРИ РАЗА?
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04.10.2021 23:28 Відповісти
початкова ціна була-----700000 дол.Дешевше,ніж їхні ''хатинки.
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05.10.2021 06:56 Відповісти
Вже було таке. Скоро результат відмінять, та продадуть кому потрібно
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04.10.2021 23:32 Відповісти
Оцените в 1-ну гривну, будет в 60 миллионов раз дороже.
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05.10.2021 05:47 Відповісти
 
 