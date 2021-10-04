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Facebook (723) Цукерберг (101) WhatsApp (82) Instagram (180)

Цукерберг втратив 7 млрд дол. через масштабний збій у роботі Facebook і Instagram

Цукерберг втратив 7 млрд дол. через масштабний збій у роботі Facebook і Instagram

Статки керівника Facebook Марка Цукерберга знизилися на 7 млрд доларів на тлі масштабного збою в соцмережі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як пише Bloomberg, за кілька годин збою соцмереж статки Цукерберга скоротилися до 120,9 млрд доларів, а сам він опинився на п'ятому місці у списку найбагатших людей світу.

Після масового збою 4 жовтня на платформах, що належать Facebook Inc., акції компанії впали на 5%, пише Forbes. Зокрема, про проблеми повідомляли платформи Facebook, WhatsApp, Instagram і Oculus.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

Читайте також: Масштабний збій у роботі Facebook, WhatsApp і Instagram
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Топ коментарі
+17
вот поэтому никакой дии у меня в телефоне не будет в обозримом будущем
хотя я сам IT
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04.10.2021 23:06
+15
Мандель...одним твитом...
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04.10.2021 22:59
+14
Фейсбук на вимогу москалів дуже багато українців перебанив.І інші платформи також.
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04.10.2021 22:58
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Да и хер на того цукерберга
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05.10.2021 00:05 Відповісти
А хто знайшов?))
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05.10.2021 00:13 Відповісти
Уже отремонтировали
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05.10.2021 01:03 Відповісти
Еще не полностью. Мне в веб-версии не показывает посты пользователей за август и сентябрь. При этом в мобильном приложении всё ок
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05.10.2021 03:44 Відповісти
Цукербнрг должен быть казнен
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05.10.2021 01:23 Відповісти
Что это значит? Что надо покупать акции Фейсбука, сейчас как начнут расти
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05.10.2021 01:51 Відповісти
Корысть и деньги стали править миром,а честь стала товаром!!!...подопечные этого рыжего дога раз 5 блокировали меня,видите ли мои комментарии "нарушали их нормы сообщества"...изобретенные ими же.Facebook, WhatsApp, Instagram ...постоянная реклама и все было мало...!!!
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05.10.2021 01:57 Відповісти
Тут соболезнования миллиардерам высказывают ?
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05.10.2021 04:50 Відповісти
бедный мальчик, теперь голодать будет
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05.10.2021 07:20 Відповісти
Лет 5 туда не захожу,нет 7...,обыкновенная помойка....что и любая другая типа вконтакте одноклассники и прочие дебильные помои...
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05.10.2021 07:22 Відповісти
Олексій Петров
- Одно неосторожное фото и хренак… минус СЕМЬ миллиардов долларов!

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244167419_4346469135449721_6574037139485393403_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=A10Z6hTymTsAX-p58BM&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=9afc7898752a2f941c2a13cce2e5c49d&oe=61824CB0
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05.10.2021 07:30 Відповісти
Вообще то на Зака пару дней назад достаточно конкретно наехали, в Конгресс тянут, грозят лишить статуса коммуникационного провайдера, плюс инфляция разгоняется, пахнет поднятием учетной ставки, все акции летят в тар-тарары третий день подряд.
Так что не думаю, что тех. сбой имеет какое-либо значение.
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05.10.2021 08:48 Відповісти
тёща его загрызёт
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05.10.2021 09:38 Відповісти
Ничего он не потерял, так как речь не идет о реальных деньгах, которые у него были, а потом пропали. Просто кто-то воспользовался ситуацией и заработал на бирже, играя на понижение. Завтра курс акций пойдет вверх, и можно будет написать, что Цукерберг заработал $7 млрд., что тоже будет неправдой. Потому что будет правдой только в случае, если он продаст разом все свои акции. То есть можно не переживать за Цукерберга и его "миллиарды". А зарабатывает Цукерберг столько: зарплата (ее размер нам не известен) и дивиденды на акции (могут быть фиксированные или их выплата и размер утверждается каждый раз на собрании акционеров).
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05.10.2021 09:40 Відповісти
боже бедненький как жаль
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05.10.2021 09:51 Відповісти
так этому жиду и надо.... за его вшивую толерантность.....
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05.10.2021 10:05 Відповісти
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