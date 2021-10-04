Цукерберг втратив 7 млрд дол. через масштабний збій у роботі Facebook і Instagram
Статки керівника Facebook Марка Цукерберга знизилися на 7 млрд доларів на тлі масштабного збою в соцмережі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Як пише Bloomberg, за кілька годин збою соцмереж статки Цукерберга скоротилися до 120,9 млрд доларів, а сам він опинився на п'ятому місці у списку найбагатших людей світу.
Після масового збою 4 жовтня на платформах, що належать Facebook Inc., акції компанії впали на 5%, пише Forbes. Зокрема, про проблеми повідомляли платформи Facebook, WhatsApp, Instagram і Oculus.
Наразі невідомо, що саме стало причиною збою.
В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.
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https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244167419_4346469135449721_6574037139485393403_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=A10Z6hTymTsAX-p58BM&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=9afc7898752a2f941c2a13cce2e5c49d&oe=61824CB0
Так что не думаю, что тех. сбой имеет какое-либо значение.