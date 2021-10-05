За фактом пожежі в лікарні Білої Церкви, під час якої загинула пацієнтка, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура

Пацієнтка загинула під час пожежі в лікарні міста Біла Церква (Київська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

"За попередніми даними, 4 жовтня у міській лікарні міста Біла Церква, в одній із палат гематологічного відділення сталося загоряння меблів. Присутніх у відділенні було евакуйовано, однак одна з пацієнток загинула. Причини смерті жінки та загоряння встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України).

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Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про пожежу в двоповерховій будівлі першої міської лікарні Білої Церкви внаслідок замикання електрообігрівача, у зв'язку з чим з будівлі довелося евакуювати 13 осіб. "Постраждала одна людина 1945 р.н. ... Пожежу ліквідовано на площі 1 кв. м, з медперсоналом проведена евакуація 13 хворих. До гасіння залучалося 18 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС", - повідомили у відомстві.