Російського найманця Бородая привітали з мандатом депутата Держдуми РФ: нібито за нього проголосували понад 200 тисяч жителів Донбасу
Колишній "прем'єр" угруповання "ДНР" Олександр Бородай затверджений депутатом Державної думи Росії восьмого скликання від партії влади "Єдина Росія".
"Союз добровольців Донбасу" (об'єднує найманців РФ), в якому Бородай є головою правління, опублікував привітання у зв'язку з одержанням ним мандата депутата Держдуми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
Там також стверджують, що за Бородая проголосували понад 200 тисяч жителів Донбасу.
Бородай посідав 8 місце у федеральному списку партії "Єдина Росія" у Ростовській області на виборах, які відбулися 17-19 вересня в Росії. Всього від партії "Єдина Росія" у Ростовській області пройшло 4 депутати за федеральними списками і 7 у мажоритарних округах, а всього від Ростовської області в Думу потраплять 13 депутатів.
Нагадаємо, вибори депутатів Держдуми відбулися в Росії з 17 по 19 вересня. Явка, за даними ЦВК, становила 52 відсотки.
22 вересня Центрвиборчком Росії розподілив мандати між партіями, що перемогли на виборах до Держдуми. Згідно з цими підрахунками, від "Єдиної Росії" мандат отримає терорист Олександр Бородай, який з травня по серпень 2014 року був главою "Ради міністрів "ДНР". Від "Справедливої Росії - за правду" - терорист Захар Прилєпін, який командував підрозділом окупантів.
Проте 2 жовтня правозахисники заявили, що Олександр Бородай і Захар Прилєпін не потрапляють до Держдуми.
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За Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса .
Я ***** с этого зоопарка не то что ржу, а рыдаю. Тупин трясет оккупированными ОРДЛО как своим давно уже полшестым пиптыком.