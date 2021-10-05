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Російського найманця Бородая привітали з мандатом депутата Держдуми РФ: нібито за нього проголосували понад 200 тисяч жителів Донбасу

Російського найманця Бородая привітали з мандатом депутата Держдуми РФ: нібито за нього проголосували понад 200 тисяч жителів Донбасу

Колишній "прем'єр" угруповання "ДНР" Олександр Бородай затверджений депутатом Державної думи Росії восьмого скликання від партії влади "Єдина Росія".

"Союз добровольців Донбасу" (об'єднує найманців РФ), в якому Бородай є головою правління, опублікував привітання у зв'язку з одержанням ним мандата депутата Держдуми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Там також стверджують, що за Бородая проголосували понад 200 тисяч жителів Донбасу.

Бородай посідав 8 місце у федеральному списку партії "Єдина Росія" у Ростовській області на виборах, які відбулися 17-19 вересня в Росії. Всього від партії "Єдина Росія" у Ростовській області пройшло 4 депутати за федеральними списками і 7 у мажоритарних округах, а всього від Ростовської області в Думу потраплять 13 депутатів.

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Нагадаємо, вибори депутатів Держдуми відбулися в Росії з 17 по 19 вересня. Явка, за даними ЦВК, становила 52 відсотки.

22 вересня Центрвиборчком Росії розподілив мандати між партіями, що перемогли на виборах до Держдуми. Згідно з цими підрахунками, від "Єдиної Росії" мандат отримає терорист Олександр Бородай, який з травня по серпень 2014 року був главою "Ради міністрів "ДНР". Від "Справедливої ​​Росії - за правду" - терорист Захар Прилєпін, який командував підрозділом окупантів.

Проте 2 жовтня правозахисники заявили, що Олександр Бородай і Захар Прилєпін не потрапляють до Держдуми.

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Топ коментарі
+7
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05.10.2021 00:27
+5
Сча бан прилетит. А вообще - загугли "Показ мод в Луганске". Они всё время такие.
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05.10.2021 00:24
+4
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05.10.2021 00:23
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Так прям и сказали - *****-ты...
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05.10.2021 00:20 Відповісти
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05.10.2021 00:23 Відповісти
Сча бан прилетит. А вообще - загугли "Показ мод в Луганске". Они всё время такие.
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05.10.2021 00:24 Відповісти
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05.10.2021 00:27 Відповісти
У- унтерменши
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05.10.2021 00:43 Відповісти
Девушка без животика странно напряжена. На чём она там сидит ?
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05.10.2021 03:53 Відповісти
ты там девушку увидел? вижу совсем не притязательный
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05.10.2021 09:15 Відповісти
Более хитрожопый руцкомирец этот бородай, в отличие от гиркина. Вовремя сдрыснул с дамбаса, от малайзийского Боинга смог отмазаться, а сейчас ещё и в госдуру пролез
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05.10.2021 00:25 Відповісти
А потом он станет послом соссии в Папуа новая Гвинея
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05.10.2021 01:58 Відповісти
Кого удивляет,что в стране-террористе в госдуре террористы?
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05.10.2021 00:43 Відповісти
И управляет всем этим шоблом террорист номер 1 в мире с фашистскими, имперскими замашками и гиперактивной шизофренией...
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05.10.2021 02:23 Відповісти
Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии "Единая Россия" по Ростовской области на выборах.
За Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса .
Я ***** с этого зоопарка не то что ржу, а рыдаю. Тупин трясет оккупированными ОРДЛО как своим давно уже полшестым пиптыком.
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05.10.2021 01:00 Відповісти
Бандюки госсударственного уровня...
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05.10.2021 01:15 Відповісти
С мандатом Бородай теперь легальный мандей.
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05.10.2021 03:54 Відповісти
Все логічно і прогнозовано.
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05.10.2021 05:38 Відповісти
Это же прекрасно. Побольше дебилов в Госдуре
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05.10.2021 06:51 Відповісти
За превращение части Донбасса в говно *****..ты дають на Мацковии... Южная Осетия и Абхезия там же с Приднестровьем....,о рюсский мир....вы баранами рождаетесь... начиная с 1237 года,когда Хан Батый вас придумал...
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05.10.2021 07:15 Відповісти
Це вкотре доводить, що Крим і Донбас для України втрачені.
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05.10.2021 07:27 Відповісти
Чим саме "доводить" ?
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05.10.2021 08:22 Відповісти
Тебе нужен этот обезьянник в составе Украины, да еще с гражданскими правами? А засыпать их дустом мировое сообщество не даст, скажет - негуманно.
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05.10.2021 10:16 Відповісти
ЗАКАЖИТЕ ЕГО !!!
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05.10.2021 08:29 Відповісти
госдура настолько токсична, что ее и бородай уже никак не испортит.
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05.10.2021 09:16 Відповісти
Де реакція влади, коли міжнародного злочинця терориста обирають депутатом держдуми?
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05.10.2021 09:23 Відповісти
А я вірю, що 200 000 даунбасян проголосували за цього покидька. Яке їхало, таке й здибало.
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05.10.2021 09:59 Відповісти
Кацапстан страна террорист.
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05.10.2021 10:02 Відповісти
Кто то там выборы хочет проводить при кацапской власти, результаты очевидны...
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05.10.2021 10:53 Відповісти
 
 