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Збої в роботі сервісів Facebook пов'язані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер

Збої в роботі сервісів Facebook пов'язані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер

Масштабний збій у роботі сервісів Facebook стався через проблеми з мережею.

Про це написав у Twitter глава техслужби Майк Шрепфер, передає Цензор.НЕТ.

"Щирі вибачення перед усіма, кого торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команда працює щосили, щоб налагодити і відновити сервіси якнайшвидше", - написав Шрепфер.

Збої в роботі сервісів Facebook повязані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цукерберг втратив 7 млрд дол. через масштабний збій у роботі Facebook і Instagram

Репортерка The New York Times Шира Френкель також у Twitter повідомила, що співробітники компанії Facebook не можуть потрапити в офіс для того, щоб оцінити масштаби проблеми зі збоями в роботі соціальних мереж, оскільки в них не працюють електронні перепустки.

Збої в роботі сервісів Facebook повязані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер 02

Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram та WhatsApp стався увечері 4 жовтня.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в застосунках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
а нечего банить нормалных
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05.10.2021 00:48
+3
вы придурки с одного флага пишете, ума не хватает разнообразить...
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05.10.2021 00:54
+2
Накануне масштабного сбоя в работе Facebook бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген дала интервью, в котором рассказала, что соцсеть якобы игнорирует контент, который разжигает ненависть, для того чтобы получить большую прибыль. Перепалки в сети, по ее словам, заставляют пользователей, проводить в ней больше времени.

В интервью телеканалу https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/ CBS она отметила, что руководство компании неоднократно работало по принципу "рост важнее безопасности". 37-летняя Хауген два года была на должности продакт-менеджера в группе гражданской ответственности компании. За это время ей удалось скопировать ряд служебных записок и документов.

Эти документы она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal, однако сейчас девушка захотела показать свою личность. В частности, в жалобах говорится, что собственное исследование Facebook показывает, что соцсеть усиливает ненависть, дезинформацию и политические волнения. Однако, компания скрывает то, что знает об этом.
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05.10.2021 01:07
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не не не
местные дурачки лучше знают! во всем пуйло виноватое
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05.10.2021 00:47 Відповісти
кто спорит, тьі знаешь лучше
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05.10.2021 00:52 Відповісти
вы придурки с одного флага пишете, ума не хватает разнообразить...
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05.10.2021 00:54 Відповісти
а нечего банить нормалных
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05.10.2021 00:48 Відповісти
Олексій Петров
- Одно неосторожное фото и хренак… минус СЕМЬ миллиардов долларов!

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244167419_4346469135449721_6574037139485393403_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=A10Z6hTymTsAX-p58BM&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=9afc7898752a2f941c2a13cce2e5c49d&oe=61824CB0
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05.10.2021 07:27 Відповісти
Є новина,що в Цукерберга конфлікт з акціонерами.
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05.10.2021 01:05 Відповісти
Добрий вечір, месьє.
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05.10.2021 01:20 Відповісти
Михаил Булгаков. Собачье сердце. Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
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05.10.2021 01:27 Відповісти
Накануне масштабного сбоя в работе Facebook бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген дала интервью, в котором рассказала, что соцсеть якобы игнорирует контент, который разжигает ненависть, для того чтобы получить большую прибыль. Перепалки в сети, по ее словам, заставляют пользователей, проводить в ней больше времени.

В интервью телеканалу https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/ CBS она отметила, что руководство компании неоднократно работало по принципу "рост важнее безопасности". 37-летняя Хауген два года была на должности продакт-менеджера в группе гражданской ответственности компании. За это время ей удалось скопировать ряд служебных записок и документов.

Эти документы она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal, однако сейчас девушка захотела показать свою личность. В частности, в жалобах говорится, что собственное исследование Facebook показывает, что соцсеть усиливает ненависть, дезинформацию и политические волнения. Однако, компания скрывает то, что знает об этом.
показати весь коментар
05.10.2021 01:07 Відповісти
Если эта помойка, вообще, накроется медным тазом, то в этом будет определённая доля справедливости.
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05.10.2021 01:10 Відповісти
да, рашке пора уже на свалку
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05.10.2021 01:14 Відповісти
Хе-хе. кацап нєгодує
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05.10.2021 01:15 Відповісти
Ах, вот оно чіо на самом дєле!
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05.10.2021 01:25 Відповісти
А я даже и не заметил - как год назад удалил account так с тех пор в ту помойку и не заходил.
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05.10.2021 04:02 Відповісти
Аж воздух стал чище. ЦЕЛЫЕ СУТКИ никто друг друга какашками не поливал. А теперь вопрос - что катастрофически - критического произошло? Читайте книги. Работайте, а свободное время уделяйте семье.
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05.10.2021 04:36 Відповісти
и че ты не книги читаешь а сюда пишешь
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05.10.2021 08:25 Відповісти
Стільки негативу вже довший час.
Ось перевірте краще, наскільки добре ви знаєте українську мову .
https://coma.in.ua/41927
ТЕСТ: 10 питань.
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05.10.2021 05:54 Відповісти
 
 