Збої в роботі сервісів Facebook пов'язані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер
Масштабний збій у роботі сервісів Facebook стався через проблеми з мережею.
Про це написав у Twitter глава техслужби Майк Шрепфер, передає Цензор.НЕТ.
"Щирі вибачення перед усіма, кого торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команда працює щосили, щоб налагодити і відновити сервіси якнайшвидше", - написав Шрепфер.
Репортерка The New York Times Шира Френкель також у Twitter повідомила, що співробітники компанії Facebook не можуть потрапити в офіс для того, щоб оцінити масштаби проблеми зі збоями в роботі соціальних мереж, оскільки в них не працюють електронні перепустки.
Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram та WhatsApp стався увечері 4 жовтня.
В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в застосунках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.
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В интервью телеканалу https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/ CBS она отметила, что руководство компании неоднократно работало по принципу "рост важнее безопасности". 37-летняя Хауген два года была на должности продакт-менеджера в группе гражданской ответственности компании. За это время ей удалось скопировать ряд служебных записок и документов.
Эти документы она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal, однако сейчас девушка захотела показать свою личность. В частности, в жалобах говорится, что собственное исследование Facebook показывает, что соцсеть усиливает ненависть, дезинформацию и политические волнения. Однако, компания скрывает то, что знает об этом.
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