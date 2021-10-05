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космос (856) Джефф Безос (38)

90-річний актор "Стартреку" Шетнер стане космічним туристом нової місії Blue Origin Безоса

90-річний актор

Компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, представила ще двох членів екіпажу, які полетять у космос під час чергового туристичного польоту.

Це актор Вільям Шетнер і віцепрезидентка Blue Origin з польотів Одрі Пауерс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

Вільяму Шетнеру 90 років. Він зіграв Джеймса Тіберія Кірка, капітана зорельота "Ентерпрайз", у серіалах "Зоряний шлях: Оригінальний серіал", "Зоряний шлях: Анімаційний серіал" і семи фільмах серії "Стартрек".

Віцепрезидентка компанії з польотів Одрі Пауерс працює в компанії з 2013 року. Вона провела приблизно 2 тисячі годин у консолі на МКС, інженер і пілот.

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Раніше компанія повідомила, що на борту New Shepard перебуватиме 4 астронавти, двоє з яких - Кріс Бошуізен і Глен де Вріс. Це 18 місія компанії. Пряма трансляція розпочнеться 12 жовтня о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, 20 липня компанія Blue Origin здійснила перший пілотований суборбітальний політ ракетної системи New Shepard з американським мільярдером Джефом Безосом, а також трьома космічними туристами на борту New Sheppard.

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Топ коментарі
+5
Это вот этому мужику на фото 90 лет? Нереально круто выглядит, максимум на лет 70
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05.10.2021 01:41
+3
Кино? Когда это на па-рашке снимали кино? То шо снимали, как действие, то да, а вот кино, как результат. Где оно?
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05.10.2021 01:21
+3
Так что ж ты сюда это г@вно притащил? Любишь таскать г@вно?
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05.10.2021 01:28
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Безос, захвати лучше на орбиту Дэвида Духовны, он на обратном пути алиена привезет.
Ну или Сигурни Уивер -- та уж точно без чужого не вернется.
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05.10.2021 01:16 Відповісти
Кино? Когда это на па-рашке снимали кино? То шо снимали, как действие, то да, а вот кино, как результат. Где оно?
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05.10.2021 01:21 Відповісти
Так что ж ты сюда это г@вно притащил? Любишь таскать г@вно?
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05.10.2021 01:28 Відповісти
А ты начал копроведческую.
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05.10.2021 09:41 Відповісти
Это вот этому мужику на фото 90 лет? Нереально круто выглядит, максимум на лет 70
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05.10.2021 01:41 Відповісти
Еще и в космос летит. Перегрузки в несколько g никто не отменял. Наши старики в 90 лет даже по трапу на ракету не взберутся.
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05.10.2021 06:00 Відповісти
на Клинта Иствуда посмотри. Еще вовсю работает. Дай Б-г каждому такого здоровья.
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05.10.2021 09:01 Відповісти
О, наш хлопец из Торонто, Schatner, cтанет кацманавтом. Причём с помощью Безоса а не своего соотечественника Элона Маска...
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05.10.2021 02:27 Відповісти
Маск кстати не канадец - он родился и вырос в Южной Африке. Этот акцент не спутаешь ни с чем.
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05.10.2021 02:33 Відповісти
Откинуть копыта на орбите - самая прикольная опция программы.
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05.10.2021 03:46 Відповісти
Та шо ж Ви людину вже хороните, ну !
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05.10.2021 03:55 Відповісти
Каждый - кузнец своего "счастья".
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05.10.2021 07:48 Відповісти
и классная смерть для книги Гинесса...
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05.10.2021 06:50 Відповісти
Лучше бы занимался своими внуками.
Всё доказывает какой он герой.
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05.10.2021 13:52 Відповісти
В Японии до 90 лет доживает больше половины рожденных, в Кацапстане, и к сожалению у нас тоже, лишь6-7%.
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05.10.2021 05:15 Відповісти
Потому что медицина - "упгавляемая".
Своих лечим, гойских выплодков - калечим.
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05.10.2021 07:50 Відповісти
зато дожили до новостей, где в космос летают обычные люди, а не "герои-космонавты"..
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05.10.2021 06:27 Відповісти
а шо такое "космос" в данном случае?

просто полёт на немного более высокой траектории от самолёта - посмотреть в иллюминатор потом на понтах с окружающими...
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05.10.2021 06:53 Відповісти
Полет в космос невозможен по нескольким причинам,главная из них перепады температур и давлений через каждые 10 км при наборе высоты аппаратом.90 летний старик такое не выдержит,40 летний тоже....,кто то верит в эту чушь...,а дырки на МКС латать скотчем это шедевр... от кацманавта Димки Рогозина...
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05.10.2021 07:05 Відповісти
https://youtu.be/BbLkdl6MJ68 https://youtu.be/BbLkdl6MJ68
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05.10.2021 07:08 Відповісти
Ложь планетарных масштабов.Юрий Тимовский.Ютьюб.
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05.10.2021 07:09 Відповісти
Шкода Леонард Німой не дожив до цього польоту. Було б мега епічно побачити їх двох у космосі.
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05.10.2021 10:02 Відповісти
 
 