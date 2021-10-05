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Facebook (723) соціальні мережі (1171) WhatsApp (82) Instagram (180)

Робота Facebook, WhatsApp та Instagram відновлюється (оновлено)

Робота Facebook, WhatsApp та Instagram відновлюється (оновлено)

Соціальні мережі знову завантажуються в десктопних і мобільних версіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Робота Facebook відновилася приблизно о першій ночі 5 жовтня.

Дані порталу Downdetector свідчать, що кількість повідомлень про перебої в роботі знижується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збої в роботі сервісів Facebook пов'язані з проблемами з мережею, - глава техслужби Шрепфер

У Twitter компанії Facebook повідомили: "Вкличезній спільноті людей і компаній по всьому світу, які залежать від нас: нам шкода. Ми багато працювали над відновленням доступу до наших застосунків і служб і раді повідомити, що вони знову повертаються в Інтернет. Дякуємо за терпіння".

 Робота Facebook, WhatsApp та Instagram відновлюється 01

Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram та WhatsApp стався увечері 4 жовтня.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в застосунках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.

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Топ коментарі
+7
Интересно сколько фриков покончило с собой за это время.
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05.10.2021 01:40
+5
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05.10.2021 01:57
+4
коцорылые соснули. зато все переписаны, и дальше поребрика не выедут теперь. наслаждайтесь курортами заполярья
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05.10.2021 01:29
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коцорылые соснули. зато все переписаны, и дальше поребрика не выедут теперь. наслаждайтесь курортами заполярья
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05.10.2021 01:29 Відповісти
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05.10.2021 01:29 Відповісти
вам же лахтинским по кайфу когда у америкосов проблемы, смысл вашей никчемной жизни
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05.10.2021 01:37 Відповісти
Это вам, рашотроллям радостно. Вас, рашорылых, выдают рассуждения о туалетах. Маленький деревянный домик с дыркой в полу все ваши достижения. Ни ума, ни фантазии. Нахрена так палишься, кацапчик?
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05.10.2021 02:09 Відповісти
и с чего такие заключения, про дырку в полу твой каммент, по фрейду )
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05.10.2021 02:11 Відповісти
то есть, тебя не устроил мой каммент про лахтинских, савсем без палева *********.. ))))
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05.10.2021 02:12 Відповісти
Потому что, кацапчик, ты палишься. Вы такие примитивные что деревянный домик (ну ты понял, я надеюсь) это все ваши достижения.
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05.10.2021 02:14 Відповісти
ты че придурок ) подгими логи, про домик начал первый ты! ) по фрейду )))
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05.10.2021 02:18 Відповісти
Первый кацап тут ты. Задолбали со своими якутскими скульптурами.
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05.10.2021 02:21 Відповісти
какими скульптурами придурок ) первій про домик начал тут ты... из глубин твоего сознания
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05.10.2021 02:22 Відповісти
туалеты на улице сразу стали теплее, после того как фейсбук пол дня лежал
Лошара рабсейская, это не ты написал? Радовался хакерской атаке? Ну где вас на параше таких тупых в умные набирают?
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05.10.2021 02:25 Відповісти
так стали туалеты теплее или нет? ) или ты хочешь сказать что в вашей коцапии туалеты на улице закончились... защитник дырок в полу, бес палева ))
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05.10.2021 02:27 Відповісти
До свидания, рашотроль. Передай Берникову что он по-прежнему тупорылых в рашотролли набирает. В спам.
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05.10.2021 02:29 Відповісти
вали в сад, придурок... ) и не всплывай тут больше, а то совсем смешной будешь
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05.10.2021 02:32 Відповісти
бай-бай, придурок
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05.10.2021 02:32 Відповісти
где про туалеты в этой теме , или ты коцап в любой веткуе затычка ))) не выдерживает душа поэта... не пались так казломордый
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05.10.2021 02:29 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/420035-v-10-ukrainskix-shkol-tualety-naxodyatsya-na-ulice В 10% украинских школ туалеты находятся на улице https://focus.ua/ukraine/420035-v-10-ukrainskix-shkol-tualety-naxodyatsya-na-ulice "Кстати, более 30% даже тех туалетов, что находятся в помещениях школ, нуждаются в срочном ремонте. А есть случаи, когда ремонт проведен, но не установлены дверцы кабинки или нет туалетов для нужд детей с инвалидностью. И это тоже нужно менять", -

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05.10.2021 07:36 Відповісти
Я не могу хвастаться нашими достижениями в этом плане. Не от меня зависит. Но если Вы поставили вопрос таким образом то вот Вам для сравнения:
https://www.youtube.com/watch?v=1GrhXJUavSU
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05.10.2021 08:13 Відповісти
туалеты на улице сразу стали теплее, после того как фейсбук пол дня лежал
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05.10.2021 01:39 Відповісти
Интересно сколько фриков покончило с собой за это время.
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05.10.2021 01:40 Відповісти
шо, сильно умный и элитный, из пгт )
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05.10.2021 01:48 Відповісти
Та, наверное, хватает в наше время дебилов, которые жить не могут в реальной жизни, только в тиктоках, фейсбуках и инсте сидят
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05.10.2021 06:22 Відповісти
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05.10.2021 01:57 Відповісти
кацапы, сэр....
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05.10.2021 06:26 Відповісти
Алёнушка!
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05.10.2021 07:13 Відповісти
Зачем
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05.10.2021 05:13 Відповісти
теперь хоть смогут наконец фб Бутусова банить
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05.10.2021 05:30 Відповісти
... диджитализация коронавируса! Надо ему противопоставить ТВ и желательно на электронных лампах : вирус боиться излучений. И желательно, чтоб небыло спама максимум две или три телепрограммы и при этом трансляция утром и вечером - в обед на ТВ обед!
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05.10.2021 05:46 Відповісти
абсолютно насрать...
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05.10.2021 06:27 Відповісти
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05.10.2021 06:43 Відповісти
Олексій Петров - Одно неосторожное фото и хренак… минус СЕМЬ миллиардов.
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05.10.2021 07:21 Відповісти
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05.10.2021 07:23 Відповісти
Якось байдуже. Не користуюсь і не збираюсь користуватись.
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05.10.2021 07:18 Відповісти
Все кто фигню пишет про не ненужность этих приложений ,вы это серьёзно? Во первых они позволяют бесплатно связываться по всему миру , во вторых в них общаться молодёжь . Создать что то хорошее очень сложно ,а развалить за пять копеек всегда проще . Умные люди вложили огромный труд , чтобы связь была проще и кто этого не понимает ,мне их искренне жаль.
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05.10.2021 09:24 Відповісти
ПОФІГ
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05.10.2021 09:38 Відповісти
 
 