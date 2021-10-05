Робота Facebook, WhatsApp та Instagram відновлюється (оновлено)

Соціальні мережі знову завантажуються в десктопних і мобільних версіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Робота Facebook відновилася приблизно о першій ночі 5 жовтня.

Дані порталу Downdetector свідчать, що кількість повідомлень про перебої в роботі знижується.

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У Twitter компанії Facebook повідомили: "Вкличезній спільноті людей і компаній по всьому світу, які залежать від нас: нам шкода. Ми багато працювали над відновленням доступу до наших застосунків і служб і раді повідомити, що вони знову повертаються в Інтернет. Дякуємо за терпіння".

Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram та WhatsApp стався увечері 4 жовтня.

В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в застосунках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.