Робота Facebook, WhatsApp та Instagram відновлюється (оновлено)
Соціальні мережі знову завантажуються в десктопних і мобільних версіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Робота Facebook відновилася приблизно о першій ночі 5 жовтня.
Дані порталу Downdetector свідчать, що кількість повідомлень про перебої в роботі знижується.
У Twitter компанії Facebook повідомили: "Вкличезній спільноті людей і компаній по всьому світу, які залежать від нас: нам шкода. Ми багато працювали над відновленням доступу до наших застосунків і служб і раді повідомити, що вони знову повертаються в Інтернет. Дякуємо за терпіння".
Нагадаємо, серйозний збій у роботі соцмереж Facebook, Instagram та WhatsApp стався увечері 4 жовтня.
В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в застосунках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.
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Лошара рабсейская, это не ты написал? Радовался хакерской атаке? Ну где вас на параше таких тупых в умные набирают?
https://www.youtube.com/watch?v=1GrhXJUavSU