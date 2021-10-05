Уродженець Луганщини очолював кілька проросійських організацій на Закарпатті, планував убивство і теракт, - прокуратура

На Закарпатті жителя Луганщини підозрюють у державній зраді і підготовці терористичного акту.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, чоловік був главою кількох проросійських організацій на Закарпатті. Він контактував з іноземними організаціями, від яких отримав завдання здійснити низку провокацій і терористичний акт в області. Злочини обвинувачений здійснював разом зі спільником у 2018 році.

"Зокрема, підозрюваний планував організувати акції протесту біля консульства інших держав, підпали установ та інших об'єктів, акти вандалізму. На думку замовників, такі дії мали призвести до дискредитації України", - розповіла прессекретарка.

Також читайте: За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років засуджений агент ФСБ РФ, який збирав розвіддані на Житомирщині

"Крім цього, чоловік намагався організувати вбивство громадського активіста, за що обіцяв виконавцю 30 тис. доларів. Водночас обвинувачений погодився організувати в Україні інформаційні акції в інтересах РФ за допомогою окремих ЗМІ та завербувати окремих українських військовослужбовців, які володіють інформацією про розташування особистих складів військових ЗСУ", - додала Катерина Хижняк.

Досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт щодо уродженця Луганщини направили до суду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.