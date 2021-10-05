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Закарпаття (1998) Луганщина (4810) прокуратура (3633) теракт (955) шпигунство (953)

Уродженець Луганщини очолював кілька проросійських організацій на Закарпатті, планував убивство і теракт, - прокуратура

Уродженець Луганщини очолював кілька проросійських організацій на Закарпатті, планував убивство і теракт, - прокуратура

На Закарпатті жителя Луганщини підозрюють у державній зраді і підготовці терористичного акту.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, чоловік був главою кількох проросійських організацій на Закарпатті. Він контактував з іноземними організаціями, від яких отримав завдання здійснити низку провокацій і терористичний акт в області. Злочини обвинувачений здійснював разом зі спільником у 2018 році.

"Зокрема, підозрюваний планував організувати акції протесту біля консульства інших держав, підпали установ та інших об'єктів, акти вандалізму. На думку замовників, такі дії мали призвести до дискредитації України", - розповіла прессекретарка.

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"Крім цього, чоловік намагався організувати вбивство громадського активіста, за що обіцяв виконавцю 30 тис. доларів. Водночас обвинувачений погодився організувати в Україні інформаційні акції в інтересах РФ за допомогою окремих ЗМІ та завербувати окремих українських військовослужбовців, які володіють інформацією про розташування особистих складів військових ЗСУ", - додала Катерина Хижняк.

Досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт щодо уродженця Луганщини направили до суду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Топ коментарі
+16
Пока СБУ орехи околачивало, рашка , наверно ,создала такие темы вовсех областях. Неужели убийства, избиения и смерти воинов и добровольцев по всей Украине у СБУ не вызывало подозрений?

Это очень похоже на взрывы складов в воюющей стране , когда уже в других странах ( Чехия Болгария сразу вычислили россиян и причины взрывов -не дать Украине оружие) в Украине оказывается были виноваты ЛОСИ .
А может в органах тоже сплошные жители Луганщины? Как часто руководящие должности в силовых органах получают именно выходные с востока и Крыма. И никто не задумывается .
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05.10.2021 03:51
+13
этому осбый статус?
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05.10.2021 03:08
+11
Я, как военный, двумя руками и ногами "за". Но 73% взяли себе руководителя "а ля хороший мальчик"
Ну вот теперь зеленый мальчик прыгает и по фонтанам, и по Карпатам, и по Оманам, и Трускавцу. И он не знает, и он не видит что это лицедейство ведет его к позорному концу.
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05.10.2021 05:32
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лугандон во всей красе
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05.10.2021 02:37 Відповісти
этому осбый статус?
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05.10.2021 03:08 Відповісти
Понять и простить.
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05.10.2021 03:38 Відповісти
Пока СБУ орехи околачивало, рашка , наверно ,создала такие темы вовсех областях. Неужели убийства, избиения и смерти воинов и добровольцев по всей Украине у СБУ не вызывало подозрений?

Это очень похоже на взрывы складов в воюющей стране , когда уже в других странах ( Чехия Болгария сразу вычислили россиян и причины взрывов -не дать Украине оружие) в Украине оказывается были виноваты ЛОСИ .
А может в органах тоже сплошные жители Луганщины? Как часто руководящие должности в силовых органах получают именно выходные с востока и Крыма. И никто не задумывается .
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05.10.2021 03:51 Відповісти
Так по порядку.

Избивание и смерти по всей Украине
Это наверно про вчерашних цыган и пророссийских водителей маршруток не жилающих возить за бесплатно.

Взрывы в Чехии.
Вычислили может и сразу, но сказали когда нашли в этом выгоду. Через 7 лет.

Как там их? А вспомнил, почти одни Лугандоны на руководящих должностях.

Может они просто умнее Не задумывалась?
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05.10.2021 06:29 Відповісти
«Как там их? А вспомнил, почти одни Лугандоны на руководящих должностях.

Может они просто умнее Не задумывалась?»
И НЕ ТОЛЬКО ЗАДУМЫВАЛАСЬ , а знаю
Все это ПРОРОССИЙСКАЯ КОЛОННА , ведомая Кремлем к власти .
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05.10.2021 07:02 Відповісти
"...Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества..."

А можна замість конфіскації майна конфіскувати голову або хоча б руки і ноги?
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05.10.2021 03:52 Відповісти
А чого замість?
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05.10.2021 09:29 Відповісти
Будьте гуманістом!
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05.10.2021 18:30 Відповісти
Стараюсь бути, але тільки для людей і тварин. Кацапи не ті, й не інші.
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06.10.2021 08:49 Відповісти
КБ "ЛУЧ" готове адаптувати ракетний комплекс "Нептун" для ураження наземних цілей

Українські конструктори готові використати досвід наземної версії турецької крилатої ракети Atmaca для удосконалення ракетного комплексу "Нептун", який в теорії також може бути доопрацьований для знищення не тільки надводних, але й наземних цілей.

В інтерв'ю виданню "Тексти" Генеральний конструктор - Генеральний директор ДержККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов зазначив, що береговий ракетний комплекс "Нептун" за потреби може бути доопрацьований для знищення наземних цілей.

"Нептун" може бути доопрацьований і для використання як крилата ракета низького польоту по наземних цілях. Для цього у неї є всі конструктивні необхідні опції", - зазначає очільник ДК КБ "ЛУЧ".

Водночас для реалізації цієї ідеї передусім необхідне бажання військових отримати таку версію комплексу, стверджує Коростельов.

"Ми діємо строго за правилами, які встановлені законом. Законом встановлено, що Генштаб видає оперативно-технічні вимоги, потім вони перетворюються в тактико-технічне завдання, і потім ми вже робимо", - підкреслює Коростельов.

https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-gotove-adaptuvaty-raketnyj-kompleks-neptun-dlya-urazhennya-nazemnyh-czilej/
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05.10.2021 04:14 Відповісти
Я, как военный, двумя руками и ногами "за". Но 73% взяли себе руководителя "а ля хороший мальчик"
Ну вот теперь зеленый мальчик прыгает и по фонтанам, и по Карпатам, и по Оманам, и Трускавцу. И он не знает, и он не видит что это лицедейство ведет его к позорному концу.
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05.10.2021 05:32 Відповісти
ЗеНелох скаче як "кенгуру"
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05.10.2021 09:17 Відповісти
Этих лугандонов не только в закарпатье, ... в сбу есть. А презак не из лугандонии был? Жаль ни одного на хрещатике не повесили до сих пор. Как начнут и угроза с востока пройдет.
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05.10.2021 05:09 Відповісти
Ти бач куди та зараза долізла і без неї там ******** з йовбаками вистачає!
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05.10.2021 07:03 Відповісти
60-70% т.н. беженцев, переселенцев - откровенные ватники и мусорам вместо того что бы развозить всякую шушеру на служебных машинах и заниматься крышеванием разного рода мразей надо бы провести жесточайшую проверку этих переселенцев!!!!!!
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05.10.2021 07:09 Відповісти
ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО ЕГО И ЕГО РОДСТВЕННИКОВ ДАВАЙТЕ !!! А НАРОД САМ РЕШИТ !!! НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!!
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05.10.2021 07:47 Відповісти
А члены его организаций тоже жители Луганщины в Закарпатье,или местные сепары?А то как-то автор обошел эту тему стороной. А если местные,им чего не хватало,чем недовольны?Может собака порылась где-то в другом месте,чем то,на котором акцентировал внимание автор.Нисколько не оправдываю луганского сепара,но коль правду то надо всю подавать, а не "патриотическую",однобоко выгодную кому-то.
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05.10.2021 08:05 Відповісти
Правда в том что УЖЕ выданы сотни тысяч мадярских паспортов.
Правда в том что УЖЕ выданы десятки миллинов долларов США и ЭВРО "помощи" СВОИМ. по 10к эвро в 1 рыло, каждый год !!!!. Венгрия не стала кувейтом. Не разбрасываються они деньги у себя и не ДАРЯТ так запросто своим.
Правда в том чо их "курсы языга" проводятся прям тут в каждем городе, бесплатно для всех желающих. Ходят туда также и действующие чиновники.
Правда в том что всего навсего нужно принять закон о ОДНОМ гражданстве и автоматического лишения гражданства в случае приобретения другого гражданства.
Сепарам до сих пор не дают хотя бы 15 лет. Это тот минимум который должныы получить причастные к всяким посягательствам на территорию Украины. 15 лет - от звонка до звонка. БЕЗ удо, без дуры савченко.
ВСЕ надписи на венгерском должны быть демонтированы. Закарпатье - Украина. А миндальничать с латентными сепарами выйдет дороже. Целовали в зад ДАУНбас. Получили.
Завтра эта "гидра" с миллиардным бюджетом в баксах может нанест удар.
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05.10.2021 08:34 Відповісти
В Закарпатье у половиньІ чиновников мадьярские паспорта, а ето судьи, дерслужбовци, прокурорьІ, полицейские, пограничники и таможники. Ети в одночасье поменяют шапку как в фильме "Свадьба в Малиновке".
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05.10.2021 09:17 Відповісти
не панікуй, мадяр в Україні всього 156,6 тис.
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05.10.2021 09:19 Відповісти
 
 