Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - 4 порушення "тиші", бойових втрат немає, - штаб ООС
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.
Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.
"Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.
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