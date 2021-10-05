Держдеп США про "Досьє Пандори": Конкретно прокоментувати дані не можемо, вивчаємо
США поки не можуть коментувати "Досьє Пандори" - розслідування фінансових операцій колишніх і чинних лідерів різних країн світу і чиновників, і нині вивчають публікацію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок представник Держдепу США Нед Прайс.
"Ми, звичайно, бачили повідомлення про "Досьє Пандори", але ми поки не можемо конкретно прокоментувати дані, які вивчаємо", - заявив Прайс на брифінгу.
"Однак важливо знати в цілому, що США активно звертають увагу на посилення фінансової прозорості", - додав він.
У ході розслідування "Досьє Пандори" приблизно 600 журналістів зі 117 країн вивчили майже 12 млн документів. ЗМІ, які брали участь у цій роботі, приступили в неділю ввечері до публікації зібраної інформації. У розслідуванні повідомляється про те, що понад 30 колишніх і чинних лідерів країн світу і понад 300 високопоставлених держчиновників були замішані в офшорних фінансових операціях.
Будь ласка, зачекайте...
Блокувати всі рахунки і робити нев'їзними.
немає в Українській слова "самі", є "най"
найжорсткійші санкції
ПС. Аткель палий это не поджигатель, а печник.
ПС. Иржа тожа мардовское от иржакамц - покрываться коркой или коростой.
ПС. А сало вааще финскае т.е предназначенное для хранения.
"найбільш жорстокі" - тоже нормально будет..
За 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, на Пороха нигде нет НИЧЕГО.
Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков
А вот Зе натворил на два пожизненных:
офшоры+вагнеры+чаус+шефир..+....... = #
Офшор Александрович Зеленский
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244507019_4340000279368746_4250274399233020115_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=L-I4VBcnDh8AX8M2-_a&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=71aeff9718fcd0b1fa2afe708e7f3078&oe=618213CC
"Гроріла сRака палала
Вови в офшорах ла-ла-ла
Гроші людські із банку вкрав
А вам про Пороха втирав
Ось вам барига й мародер
Поклав на всіх вас Вова хеR
Там по тому же Бене нарыто в сотни раз больше, чем нарыли сейчас.
Отдых Порошенко на Мальдивах за свой счет - это зло, а 100500 отдыхов Зеленского за счет налогоплательщиков: ну, должен же он когда-то отдыхать?
Липецкая фабрика - это торговля на крови, а "Сваты" на российском телевидении - это вне политики.
Порошенко устанавливал убийственные тарифы, а президент Зеленский не имеет полномочий регулировать тарифы, почитайте наконец Конституцию, тупые порохоботы.
Порошенко не закончил войну, потому что он на ней зарабатывал, а Зеленский не может закончить войну, потому что здесь не все так однозначно.
Порошенко хотел установить диктатуру, но слуги народа стали депутатами благодаря президенту Зеленскому: "Потому, теперь я говорю".
Смотрите не перепутайте.
Зелибобы, Оруэлл гордился бы вашим двоемыслием. © сеть
Правда среди самых отъявленых негодяев типа ***** и президента Кении.
Кстати, у ЗЕ все больше общего с ******.
Технология построения вертикали власти скопирована у *****.
Технология монобольшинства СН скопирована у Единой Роиси *****.
Большинство принятых СН законов скопированы у *****.
Криминальное бабло ЗЕ прячет так же, как *****.
И даже отмазки от скандала с офшорами такие же, как у *****.
Песков вполне мог бы одну отмазку на ЗЕ и ***** публиковать, шоб Подоляк не напрягался и Серлещ лишний раз свои таланты миньетчика не демонстрировал.
Собственно, это лучший показатель того, как ЗЕ "борется" с олигархами - олигархи изо всех сил прикрывают и покрывают ЗЕ в СМИ.