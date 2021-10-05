Держдеп США про "Досьє Пандори": Конкретно прокоментувати дані не можемо, вивчаємо

США поки не можуть коментувати "Досьє Пандори" - розслідування фінансових операцій колишніх і чинних лідерів різних країн світу і чиновників, і нині вивчають публікацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок представник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми, звичайно, бачили повідомлення про "Досьє Пандори", але ми поки не можемо конкретно прокоментувати дані, які вивчаємо", - заявив Прайс на брифінгу.

"Однак важливо знати в цілому, що США активно звертають увагу на посилення фінансової прозорості", - додав він.

У ході розслідування "Досьє Пандори" приблизно 600 журналістів зі 117 країн вивчили майже 12 млн документів. ЗМІ, які брали участь у цій роботі, приступили в неділю ввечері до публікації зібраної інформації. У розслідуванні повідомляється про те, що понад 30 колишніх і чинних лідерів країн світу і понад 300 високопоставлених держчиновників були замішані в офшорних фінансових операціях.

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