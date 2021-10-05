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Новини
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Держдепартамент США (1583) офшор (496) розслідування (2245) США (20980) Прайс Нед (144)

Держдеп США про "Досьє Пандори": Конкретно прокоментувати дані не можемо, вивчаємо

Держдеп США про

США поки не можуть коментувати "Досьє Пандори" - розслідування фінансових операцій колишніх і чинних лідерів різних країн світу і чиновників, і нині вивчають публікацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок представник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми, звичайно, бачили повідомлення про "Досьє Пандори", але ми поки не можемо конкретно прокоментувати дані, які вивчаємо", - заявив Прайс на брифінгу.

"Однак важливо знати в цілому, що США активно звертають увагу на посилення фінансової прозорості", - додав він.

У ході розслідування "Досьє Пандори" приблизно 600 журналістів зі 117 країн вивчили майже 12 млн документів. ЗМІ, які брали участь у цій роботі, приступили в неділю ввечері до публікації зібраної інформації. У розслідуванні повідомляється про те, що понад 30 колишніх і чинних лідерів країн світу і понад 300 високопоставлених держчиновників були замішані в офшорних фінансових операціях.

Також читайте: Зеленський відмовився коментувати скандал з офшорами до виходу розслідування, але тепер йому доведеться це зробити, - журналістка Бабинець

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Топ коментарі
+11
Непотріб подалі від України . . Карлсона в Грузию, Ермака на Россию, Хламидию в Абхазию, бабуБеню в США, ваЗелина в Израиль.
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05.10.2021 07:32
+11
В том списке барыга-Коломойский, барыга-Баканов, барыга-Шефир и их клоун-Зе.

За 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, на Пороха нигде нет НИЧЕГО.

Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков

А вот Зе натворил на два пожизненных:

офшоры+вагнеры+чаус+шефир..+....... = #
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05.10.2021 07:39
+8
Негайно хор імені Верьовки, щоб Лисий заспівав:
"Гроріла сRака палала
Вови в офшорах ла-ла-ла
Гроші людські із банку вкрав
А вам про Пороха втирав
Ось вам барига й мародер
Поклав на всіх вас Вова хеR
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05.10.2021 08:15
Коментувати
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Финансовая прозрачность наступила когда президент США Рузвельт 11 марта 1941 года подписал документ о помощи странам третьего Мира в связи с нападением нацистской Германии Гитлера на их суверинитет.... причем сумма указана каждой стране точно и отдельно...,советские бараны туда попали случайно,ибо были союзники Гитлера с 23 августа 1939 года....
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05.10.2021 07:29 Відповісти
Самі жорсткі санкції потрібно запроваджувати на фігурантів, а не "вивчати"!
Блокувати всі рахунки і робити нев'їзними.
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05.10.2021 07:29 Відповісти
якщо пишеш Українською, то не вживай кацапїзмів
немає в Українській слова "самі", є "най"
найжорсткійші санкції
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05.10.2021 08:05 Відповісти
Це питання спірне. Прогугли в інтернеті - вживається слово "самі". По-друге нині правопис української мови спаплюжили вже так, що чим чудніше - тим правильніше. Наприклад: "в таксях, в кіні, скільки це вартує грошей" і т.д.
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05.10.2021 08:51 Відповісти
Паляныця, от мардовского слова пал, т.е печка.
ПС. Аткель палий это не поджигатель, а печник.
ПС. Иржа тожа мардовское от иржакамц - покрываться коркой или коростой.
ПС. А сало вааще финскае т.е предназначенное для хранения.
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05.10.2021 09:26 Відповісти
Буква Й в слове "найжорстокіЙші" лишняя..
"найбільш жорстокі" - тоже нормально будет..
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05.10.2021 08:55 Відповісти
Та гавари вааще але мардюкамц - самый людоедский.
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05.10.2021 09:28 Відповісти
Я надеюсь, штаты сделают правильные выводы, и наложат на бубочку. Жаль, что только санкции, а общаться с Байденом, как официальное лицо может и его давний друг, Порошенко.
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05.10.2021 07:29 Відповісти
Барига також в тому списку, що і клоун.
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05.10.2021 07:32 Відповісти
В том списке барыга-Коломойский, барыга-Баканов, барыга-Шефир и их клоун-Зе.

За 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, на Пороха нигде нет НИЧЕГО.

Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков

А вот Зе натворил на два пожизненных:

офшоры+вагнеры+чаус+шефир..+....... = #
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05.10.2021 07:39 Відповісти
ПАПУас с грисаатсасуем усе секретные изобретения пида рассии сдали, под роспись.
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05.10.2021 09:30 Відповісти
Кстати, теперь это полностью обьясняет нечеловеческую заботу о жизни Сергея Шефира. Ведь согласно Pandora Papers, жизнь первого помощника президента поистине бесценна - на Шефира записаны почти все президентские офшоры.

Офшор Александрович Зеленский
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244507019_4340000279368746_4250274399233020115_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=L-I4VBcnDh8AX8M2-_a&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=71aeff9718fcd0b1fa2afe708e7f3078&oe=618213CC
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05.10.2021 10:20 Відповісти
Ахахах))в глазки дуплишся,зебил?
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05.10.2021 07:55 Відповісти
ты про беню? или про зе?
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05.10.2021 08:09 Відповісти
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05.10.2021 08:10 Відповісти
Негайно хор імені Верьовки, щоб Лисий заспівав:
"Гроріла сRака палала
Вови в офшорах ла-ла-ла
Гроші людські із банку вкрав
А вам про Пороха втирав
Ось вам барига й мародер
Поклав на всіх вас Вова хеR
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05.10.2021 08:15 Відповісти
Ану покаж.
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05.10.2021 08:47 Відповісти
Байден такой же проходимец, как и его давний дружок.
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05.10.2021 08:47 Відповісти
Досрочные?
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05.10.2021 07:31 Відповісти
Все рейтинги в пользу Зеленского проплачены. Слишком много поставлено на карту.
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05.10.2021 11:38 Відповісти
Не думаю,что оно даже во второй выйдет)не любишь Байдена?а он тебя в лайне и утопит с твоей зекрысой -или ты думаешь ,что зеля теперь в дерьме просто так?))))
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05.10.2021 09:00 Відповісти
Ничего подобного, а Байден мне именно такой и нужен, красота!
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05.10.2021 09:32 Відповісти
Непотріб подалі від України . . Карлсона в Грузию, Ермака на Россию, Хламидию в Абхазию, бабуБеню в США, ваЗелина в Израиль.
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05.10.2021 07:32 Відповісти
А ПАПуаса в гагаузию.
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05.10.2021 09:32 Відповісти
Порошенко обосрал Новороссию и РАБссию Путлера,причем почти без вооружений..., уникальный случай в Мировой истории....,подобный трюк сделал маршал Финляндии Маннергейм...оружия нет...а Сралина обосрал...причем трижды...в ноябре 1939 года...25 июня 1941 года и в третий раз в 1944 году... Марк Солонин не даст соврать о том войне позорной дохлого Совка...
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05.10.2021 07:34 Відповісти
Твоё ПАПуас тока лоханск и даунеск сдал.
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05.10.2021 09:34 Відповісти
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05.10.2021 07:35 Відповісти
Возраст, когда собчачка сидела на коленях. Стесняюсь спросить , мол, Ленчик до или после объявилась...
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05.10.2021 07:38 Відповісти
А чего им комментировать? Для них это давно не новость. Все транзакции в $ проходят через банки-корреспонденты США, где их финансовая разведка может отследить каждый цент.
Там по тому же Бене нарыто в сотни раз больше, чем нарыли сейчас.
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05.10.2021 07:39 Відповісти
А зачем, тогда, они изучают, если не новость?
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05.10.2021 08:20 Відповісти
Они давно уже изучили)или ты веришь в "химию",которая ,вдруг произошла у Байдена с зекрысой ,которая мешала ему избираться в президенты )
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05.10.2021 09:04 Відповісти
Пентагон и НАТО наложили ВЕТО на поставки оружия и техники в Украину с 1 марта 2014 года....,представьте в какой ситуации был Порошенко тогда?Фишка в том что именно 1 марта 2014 года ДурьДума РАБссии Вали Матвиенко проголосовала о вводе войск в Украину...,против голосовал 1 дупатат Думы ...Илья Пономарев....,Совпадение? Не думаю...
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05.10.2021 07:41 Відповісти
Да и сейчас опасно поставлять оружие. главный бомонд от власти находится в неустойчивом состоянии. мечется попеременно на 180* , мол, круть-верть. ЗЫ... Карл, слышишь, таукитайскими "технологиями" восхищаЦЦо, после неудавшегося антоновского слива...
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05.10.2021 07:45 Відповісти
Тогда было стрёмно поставлять-пуйло обидеться...Порошенко стоило неимоверных усилий создать антипутинскую коалицию...но зекрыса все теперь просрал
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05.10.2021 07:52 Відповісти
Лера,все изменилось после речи Порошенко в обоих Палатах Конгресса кажись в сентябре 2014 года...
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05.10.2021 07:58 Відповісти
Согласна
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05.10.2021 08:05 Відповісти
Оце все що треба знати як захід бореться з пограбуванням інших країн своїми елітами і яких результатів можна очікувати від боротьби з корупцією в бідних країнах. Хоча слів грізних вагон
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05.10.2021 07:44 Відповісти
А ты сам кто?Гражданин же....почему Штаты должны вешать зелень,если это можешь сделать ты...
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05.10.2021 07:49 Відповісти
А кто Вам сказал, что Запад обязан бороться с беззаконием и воровством, которые происходят в других странах? Например, Володьку нам не ГосДеп выбрал, а мудрый украинский избиратель, следовательно он и должен задавать вопросы и бороться з пограбуваннями.
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05.10.2021 08:26 Відповісти
Хитренькие Штаты ...все вы знаете первее всех)
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05.10.2021 07:47 Відповісти
Та нет,не цензор)спецлужбы США и Великобритании уже заявили ,что все расследуют досконально про беню и зекрыску....ты может думаешь,что это просто так все,когда для подавляющей массы зеголосилок -офшор сразу значит вор)))
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05.10.2021 08:52 Відповісти
ЧИТАТЬ ЕЩЁ НЕ НАУЧИЛИСЬ !?)
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05.10.2021 07:50 Відповісти
Любая транзакция в долларах свыше 5 000 баксов фиксируется финансовой полицией США в любой точке мира...омериканцы очень охранают свои доллары...
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05.10.2021 07:50 Відповісти
Зеленський не відповідає образу "дурника", який він сам собі створив. Він є аферистом міжнародного рівня протягом близько десяти років. Завдяки «Великому будівництву», ЗЕЛЕНСЬКИЙ перейшов у статус мільярдера - Володимир Омелян
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05.10.2021 08:18 Відповісти
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05.10.2021 08:21 Відповісти
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05.10.2021 08:24 Відповісти
Оффшоры Порошенко - это зло, а оффшоры Зеленского законом не запрещены, все так делают.
Отдых Порошенко на Мальдивах за свой счет - это зло, а 100500 отдыхов Зеленского за счет налогоплательщиков: ну, должен же он когда-то отдыхать?
Липецкая фабрика - это торговля на крови, а "Сваты" на российском телевидении - это вне политики.
Порошенко устанавливал убийственные тарифы, а президент Зеленский не имеет полномочий регулировать тарифы, почитайте наконец Конституцию, тупые порохоботы.
Порошенко не закончил войну, потому что он на ней зарабатывал, а Зеленский не может закончить войну, потому что здесь не все так однозначно.
Порошенко хотел установить диктатуру, но слуги народа стали депутатами благодаря президенту Зеленскому: "Потому, теперь я говорю".
Смотрите не перепутайте.
Зелибобы, Оруэлл гордился бы вашим двоемыслием. © сеть
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05.10.2021 08:27 Відповісти
Какое может быть "двоемыслие" у тех, кто вообще не имеет органа мышления? У абсолютного большинства из 73 % идиотов-зебилоидов голова предназначена исключительно для того, что бы в нее кушать.
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05.10.2021 09:51 Відповісти
Вчора зелена свора почала виправдовувати офшори Косоворотки і його оточення, мов всі мали офшори і тут мов би нічого кримінального, навіть кожен підприємець в Україні має офшори і Вова тоді не був президентом. Одним словом Вовкі можна, а Порошенко ще той офшорник - йому не можна. Цілих три роки верещали на всіх маланських і проросійських олігархічних каналах цю брехню на Порошенко, і тупий притупий нарід піддався на цю брехню і політично знищив Порошенко, привівши до влади малоросів і відвертих ворогів. А потім нічого, що брехали не підтвердилося, але нарід і далі чекає розправи над Порошенко, який не злякався московської навали і захистив цей нарід. На московії до влади прийшов кооператив "Озеро", а в нас "95 квартал", який живе по безпрєдулу - хуцпа. Дякуємо 73%, ви і надалі робіть себе разом.
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05.10.2021 08:34 Відповісти
США оказались самым большим мировым оффшором. В одной только Южной Дакоте налоговые мошенники прятали 360 миллиардов долларов. Более того оффшорные схемы для своих клиентов организовывали крупнейшие американские банки вроде Morgan Stanley.
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05.10.2021 08:40 Відповісти
Вот,реально,насрать -нам главное зекрыску упоковать )
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05.10.2021 08:55 Відповісти
Сбылась мечта ЗЕ - он среди политиков мирового масштаба.

Правда среди самых отъявленых негодяев типа ***** и президента Кении.

Кстати, у ЗЕ все больше общего с ******.
Технология построения вертикали власти скопирована у *****.
Технология монобольшинства СН скопирована у Единой Роиси *****.
Большинство принятых СН законов скопированы у *****.
Криминальное бабло ЗЕ прячет так же, как *****.
И даже отмазки от скандала с офшорами такие же, как у *****.

Песков вполне мог бы одну отмазку на ЗЕ и ***** публиковать, шоб Подоляк не напрягался и Серлещ лишний раз свои таланты миньетчика не демонстрировал.
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05.10.2021 08:44 Відповісти
Щоб не обговорювати офшори Володимира Зеленського та його партнерство з олігархом Коломойським ток-шоу "Свобода слова на ICTV" вперше вийшло у спец-форматі. Тобто, у форматі без ток-шоу. Канал Віктора Пінчука крутить фільм режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст»
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05.10.2021 08:46 Відповісти
Так каналы всех спонсоров ЗЕ резко ослепли и оглохли.

Собственно, это лучший показатель того, как ЗЕ "борется" с олигархами - олигархи изо всех сил прикрывают и покрывают ЗЕ в СМИ.
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05.10.2021 08:50 Відповісти
Зеленский сейчас пытается закрыть Шустера, что б он в эту пятницу уже не вышел в эфир.. очень боится этого обсуждения об своих офшорах
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05.10.2021 08:54 Відповісти
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05.10.2021 08:58 Відповісти
Пороху нема чого переживати
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05.10.2021 09:02 Відповісти
вы прям капитан очевидность)
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05.10.2021 09:06 Відповісти
Ніхто навіть не сумнівався
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05.10.2021 10:51 Відповісти
помню, как вокруг рошена ходили с этими офшорами, и что? и ничего. то же самое будет и с ЗЕбеней. точно так же он пошлет всех на йух и будет ****************** себе дальше.
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05.10.2021 09:10 Відповісти
У зебобы криминальный офшор ,а у ПАП нет и всего 3тыщ нарыли)так что можешь не волноваться -США прекрасно знают мартышку,которая лезла в их выборы ,штампуя дела на кандидата в президенты Америки
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05.10.2021 09:21 Відповісти
с чего мне-то волноваться? ровно то же, такие же "эксперты", как ты, говорили о рошене и его офшорах во время его *******************. на этом же "цензоре" вой стоял до небес. с ЗЕбеней как-то так же и будет: ослы скажут "иа", а караван поедет дальше.
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05.10.2021 09:26 Відповісти
А ж с "офшором" Пороха в три тыщ тебе не так?может баксов не видел -бывает)
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05.10.2021 09:41 Відповісти
Хорошо хоть наши Президенты и Депутаты никогда небыли замешаны в финансовых махинациях.
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05.10.2021 09:11 Відповісти
 
 