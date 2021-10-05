У Facebook назвали причину багатогодинного збою: Неправильне внесення змін до конфігурації на магістральних маршрутизаторах

Компанія Facebook заявила, що збій у роботі сервісу був викликаний неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, дані користувачів не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться на сайті Facebook.

"Наші сервіси тепер знову підключені до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інженери компанії з'ясували, що причиною збою стали зміни конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які відповідають за координацію мережевого трафіку між центрами обробки даних.

"Цей збій у мережевому трафіку надав каскадного впливу на спосіб зв'язку наших центрів обробки даних, що призвело до того, що наші служби перестали працювати", - повідомили у Facebook.

"Наразі ми хочемо прояснити, що, на нашу думку, основною причиною цього збою було неправильне внесення змін до конфігурації", - заявили в компанії.

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"У нас також немає доказів того, що призначені для користувача дані були скомпрометовані в результаті цього збою", - додали в Facebook.

"Ми приносимо вибачення всім постраждалим і працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що сталося сьогодні, щоб ми могли продовжувати робити нашу інфраструктуру більш стійкою", - повідомили в компанії.

Раніше глава компанії Facebook Марк Цукерберг повідомив про відновлення роботи Facebook, WhatsApp і Instagram і вибачився за збій.

"Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger тепер повертаються в Мережу. Вибачте за сьогоднішній збій - я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми", - написав Цукерберг у Facebook.

Збій тривав приблизно шість годин.

Раніше повідомлялося про збої роботи Facebook, Instagram, WhatsApp. Потім стали надходити повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT & T.

Крім того, сервіс Downdetector отримав інформацію про деякі збої в електронних системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Телеканал Fox News називав те, що відбувається "найтривалішим в історії відключенням соцмереж у всьому світі". Також телеканал зазначив, що починають циркулювати чутки про те, що Facebook і Instagram могли постраждати від хакерів.

Експерти, яких опитують американські ЗМІ, поки вважають за краще говорити про суто технічні передбачувані причини збоїв.