Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 236 млн, жертв уже 4,8 млн. За добовою смертністю Україна посідає третє місце у Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 жовтня у світі зареєстрували 341 012 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4841 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 236 169 511 випадків інфікування, з них 341 012 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 822 794 особи, з них 4841 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 213 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5-ту, за летальними випадками - 10-ту і 3-ту позицію відповідно.