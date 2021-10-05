COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження
В Україні зафіксовано 9846 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 5 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 317 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався в середині травня 2021 року - 14 травня 322 летальні випадки, 12 травня - 346.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 4 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 918, медпрацівників – 207).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1881 особа;
летальних випадків – 317;
одужало – 4229 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 37 080 осіб,
методом ІФА – 8762 особи,
експрес-тестами – 28 283 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 469 856 осіб;
одужало – 2 268 752 особи;
летальних випадків – 57 206;
проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях", - розповіли в МОЗ.
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Вакцину вкололи - и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею,Вай Фай раздаю,
И третью вакцину от жельты колю!,,,
В СМИ тоже люди. Дайте им отдохнуть!
Але ковіду якось пофіг
Примерно каждый десятый, а с учетом давления то в несколько раз меньше.
Средняя продолжительность жизни в Мордоре в 2021 году составляет 71.7 года.. Так что ваше ***** уже на подходе
К примеру одна доза В ЕС-60 Э.
Как говориться, игра стоит свеч!
Типа золотой всемирной лихорадки.
Але варто подивитися на ситуацію у консервативній і релігіозній(!) Польщі де вакцинували більше 50% населення і України, де вакцинували 13% населення по кількості нових випадків і смертей на 1000 осіб.
Щоб зрозуміти, що українці страждають не консерватизмом, а дрімучою тупістю і невіглаством.
Мы уйдем без следа, ни имен ни примет,
Этот мир простоит еще 1000 лет,
Нас и раньше здесь небыло , после не будет,
Ни вреда и не пользы от этого нет.
О. Хаям.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
И все умирают от ковида. Других причин нет.