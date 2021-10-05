COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 9846 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 9846 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 5 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 317 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався в середині травня 2021 року - 14 травня 322 летальні випадки, 12 травня - 346.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 4 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 918, медпрацівників – 207).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1881 особа;

летальних випадків – 317;

одужало – 4229 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 37 080 осіб,

методом ІФА – 8762 особи,

експрес-тестами – 28 283 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 469 856 осіб;

одужало – 2 268 752 особи;

летальних випадків – 57 206;

проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях", - розповіли в МОЗ.







