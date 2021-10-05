За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 100 331 особу, загалом - 7 242 115, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 820 725 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"100 331 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 04 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 51 472 людини, повністю імунізовані - 48 859 людей.

Протягом доби працювали: 831 мобільна бригада, 2925 пунктів щеплення; 339 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них отримали одну дозу – 7 242 113 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 820 725 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 062 838 щеплень", - розповіли в МОЗ.





