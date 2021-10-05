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Жителям Литви старше 75 років планують виплачувати по 100 євро за вакцинацію проти COVID-19

Жителям Литви старше 75 років планують виплачувати по 100 євро за вакцинацію проти COVID-19

Міністерство соціальних справ Литви підготувало проєкт постанови, за яким літні люди, які зробили до зими щеплення проти COVID-19 отримають разову допомогу в розмірі 100 євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє LRT.

Передбачається, що ці гроші зможуть отримати всі жителі Литви віком від 75 років, які зроблять друге щеплення проти COVID-19 не пізніше 1 грудня.

Окрім того, представникам цієї вікової категорії пропонується винагорода, якщо до 1 квітня наступного року вони вакцинуються проти коронавірусу третьою дозою.

Як зазначають у міністерстві, пропозиція має на меті заохотити літніх людей "до набуття імунітету проти COVID-19".

За останніми даними, принаймні одну дозу COVID-вакцини отримали 76,2% жителів Литви, які переступили 75-річний рубіж.

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Нашим би лікарям виплачувати по 100 євро!?
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05.10.2021 08:53 Відповісти
а что ж это люди в группе риска так не спешат? может, потому что ни одна вакцина от ковида до сих пор не прошла проверку на безопасность для этих самых групп риска?
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05.10.2021 09:21 Відповісти
так вот и будут платить по 100 ойро лабораторным крысам.
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05.10.2021 09:41 Відповісти
А где в Литву записывают, ну хотя бы временно?
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05.10.2021 09:37 Відповісти
 
 