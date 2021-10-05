Жителям Литви старше 75 років планують виплачувати по 100 євро за вакцинацію проти COVID-19

Міністерство соціальних справ Литви підготувало проєкт постанови, за яким літні люди, які зробили до зими щеплення проти COVID-19 отримають разову допомогу в розмірі 100 євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє LRT.

Передбачається, що ці гроші зможуть отримати всі жителі Литви віком від 75 років, які зроблять друге щеплення проти COVID-19 не пізніше 1 грудня.

Окрім того, представникам цієї вікової категорії пропонується винагорода, якщо до 1 квітня наступного року вони вакцинуються проти коронавірусу третьою дозою.

Як зазначають у міністерстві, пропозиція має на меті заохотити літніх людей "до набуття імунітету проти COVID-19".

За останніми даними, принаймні одну дозу COVID-вакцини отримали 76,2% жителів Литви, які переступили 75-річний рубіж.

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