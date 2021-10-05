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У Львівському "Охматдиті" рекордна з початку пандемії кількість дітей з COVID-19 - 41 дитина, - пресслужба медустанови

У Львівському

У дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" нині на стаціонарному лікуванні перебуває 41 хвора на коронавірус дитина. Для цього медзакладу це рекордна кількість за весь час пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу лікарні.

"41 дитина з підтвердженим COVID-19 - це наш рекорд за весь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що всі пацієнти лікуються відповідно до протоколів і не потребують інтенсивної терапії та реанімації.

Крім цього зазначається, що в разі виявлення симптомів коронавірусу в дитини - необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо її стан погіршується - повідомити про це в "швидку".

Також читайте: Ляшко: Вакцинувати дітей від COVID-19 в Україні наразі не будуть

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Как при ОРЗ. Но с медиасопровождением.
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05.10.2021 09:04 Відповісти
І препаратами з протоколу.
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05.10.2021 09:28 Відповісти
про фуфлотесты забыли
чего тестируем только на ковид? еще ведь несколько сотен респираторных инфекций известно
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05.10.2021 09:36 Відповісти
Я з самого початку про це кажу, а вони мені: від грипу менша смертність. Ніби його колись масово ставили як діагноз і шукали тестами.
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05.10.2021 09:39 Відповісти
В определенный момент часть случаев пневмоний начали диагностировать как осложнение гриппа. Только для того, чтобы продвигать фуфломицин под названием "прививка от гриппа".
Сейчас то же самое делают с ковидом.
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05.10.2021 09:41 Відповісти
Може бути, бо при вірусній пневмонії в мене ніхто збудника і не думав шукати, а бактеріальна - якось сама по собі, не пишуть: ГРВі, ускладнена такою-то пневмонією. І лише зрідка десь буває: грип, ускладнений пневмонією. Мабуть, посмертний діагноз.
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05.10.2021 09:48 Відповісти
к детям твари подбираются со своей жижей
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05.10.2021 09:36 Відповісти
А кацапам-антиваксерам лишь бы больше Украинских детей умирало!
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05.10.2021 09:51 Відповісти
 
 