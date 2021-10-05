"Слуга народу" Буймістер про можливе виключення з фракції: Зі мною про це не говорили. Чекаю на зустріч із Зеленським, щоб обговорити позицію

Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер зі ЗМІ дізналася про своє можливе виключення з фракції за неголосування за закон про олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я, як і вся країна, читаю новинні стрічки, коли вони з'являються після брифінгів пана Арахамії чи пана Корнієнка. Але зі мною особистих розмов не було", - заявила Буймістер.

Нардепка повідомила, що під час виїзного засідання "слуг народу" в Трускавці їй "вдалося кілька хвилин переговорити з президентом, який не знав про наміри Давида Арахамії виключити мене з фракції".

"Ми домовилися про те, що ми зустрінемося, і я розкажу не тільки, чому я голосувала червоною кнопкою щодо важливого законопроєкту... а дам йому механізми в межах закону. Так, вони будуть трошки складнішими і трошки довшими процедурно, але вони точно будуть законними і допоможуть зацементувати той результат боротьби, якого хоче досягнути пан Зеленський. Він сказав, що ми найближчим часом знайдемо час, і я зараз чекаю на підтвердження такої зустрічі", - розповіла "слуга народу".

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