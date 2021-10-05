"Слуга народу" Буймістер про можливе виключення з фракції: Зі мною про це не говорили. Чекаю на зустріч із Зеленським, щоб обговорити позицію
Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер зі ЗМІ дізналася про своє можливе виключення з фракції за неголосування за закон про олігархів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я, як і вся країна, читаю новинні стрічки, коли вони з'являються після брифінгів пана Арахамії чи пана Корнієнка. Але зі мною особистих розмов не було", - заявила Буймістер.
Нардепка повідомила, що під час виїзного засідання "слуг народу" в Трускавці їй "вдалося кілька хвилин переговорити з президентом, який не знав про наміри Давида Арахамії виключити мене з фракції".
"Ми домовилися про те, що ми зустрінемося, і я розкажу не тільки, чому я голосувала червоною кнопкою щодо важливого законопроєкту... а дам йому механізми в межах закону. Так, вони будуть трошки складнішими і трошки довшими процедурно, але вони точно будуть законними і допоможуть зацементувати той результат боротьби, якого хоче досягнути пан Зеленський. Він сказав, що ми найближчим часом знайдемо час, і я зараз чекаю на підтвердження такої зустрічі", - розповіла "слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
но до сих пор верит в тезис "царь хороший, бояре плохие"
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Зе не платит налоги в Украине.
🏛Источники сообщили, что день президента Украины начался с очень тяжелого разговора с главой Офиса президента. Дело в том, что фильм «Офшор 95» для Андрея Ермака стал сюрпризом. Точнее не сам фильм, а озвученный там факт, что оказывается, олигарх Коломойский на момент президентских выборов являлся совладельцем оффшорной фирмы - владельца студии «Квартал 95». Т е, помощник президента Зеленського Сергей Шефир оказывается официальный деловой партнер Игоря Коломойского, а президент Зеленський получает роялти (незаконное, как показано в фильме) от фирмы в т ч Игоря Коломойского.
😤Это уже скандал. Причем скандал, который бьет по всей команде Зеленського. Годами они все доказывали, что мол, с Коломойским их не связывает ничего кроме прошлого. И вот - получите, распишитесь.
😟Только не смейтесь, но Зеленский доказывал Ермаку, что он о том, что совладельцем его оффшора является Коломойский… забыл. Мол, это все Ванька Баканов организовывал, он должен был предупредить. Зеленский то, может быть об этом факте и забыл. А вот Коломойский помнит, и помнит хорошо.
🤫Вообще, давно известно, что знаменитую сказку о мальчике, который кричал «Волки», и доигрался, что во время реальной опасности никто не пришел на помощь, спецслужбы используют наоборот. Они десяток раз привлекают внимание в одной проблеме. А реальную проблему создают в другом месте. То, что за всеми этими сливами оффшорных документов прессе стоят спецслужбы США и Великобритании, известно давно. То, что фильм-расследование жестко сидящего на западных грантах агентства «Слідство.Інфо» явно не случайно вышел именно сейчас, уже очевидно.
😎Фильм «Офшор 95», это горячий привет от британской разведки, которая морочила Ермаку голову «вагнеровцами», а ударила по теме оффшоров Зеленского. Прямо накануне отопительного сезона. Руководство Киевского СБУ своей идиотской инициативой сорвать предпоказ, создало фильму грандиозную рекламу. Очевидно, почему британцы подняли тему оффшоров. Зеленский и компания слишком увлеклись процессом полной узурпации власти в стране. Очевидно, этот привет не последний и рейтинг власти от «приветов» страдать будет сильно.
🤔Проблема в том, что факты, озвученные в фильме «Офшор 95» подтверждают выводы ряда других журналистских расследований, а это уже бьет по рейтингу действующей власти. Никто не знает что еще «выкопают» журналисты из бумаг «Pandora Papers».
🤭Но важно даже не это. Важно то, что в массах уже пошли сплетни и слухи «У Зеленского нашли оффшоры». Что в переводе на народный означает «Зеленский - ВОР». Образ президента, который не берет, рассыпается на глазах. И проблема в том, что бороться со слухами в условиях Украины, нереально.
щось останнім часом сталося - чи то вова перейшов на нові препарати, чи ще шось.
ЗЕ типа не в СН, но все голосования ВР и все перестановки согласовываются лично ЗЕ.
Если это не узурпация власти, то что?
5 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%8d%d0%ba.html#respond Комментарии: 0
Зеленский уже хромая утка. Впереди кастинг.
Такое мнение и прогноз https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил около часа назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
После опубликования материалов об оффшорных махинациях Зеленского и его тесных отношениях с Коломойским, который находится под санкциями в США и против которого ведётся расследование по очень тяжёлым статьям, на Зеленском можно поставить крест.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0.html Офшоры Зеленского, Коломойский, ПриватБанк, самолет Ахметова и крымский бизнес Герег - главное из украинской части Pandora Papers
Отныне он уже хромая утка, в том смысле, что вероятность второго срока для него стремится к нулю. Западу, как я уже неоднократно писал, до чёртиков надоела фриковость Зеленского и ему дали понять об этом в довольно жёсткой форме.
Вопрос, сейчас, однако, в другом.
Кого Запад будет готовить на место Зеленского?
Точнее, Запад никого не может подготовить, потому что в Украине отсутствует система естественного выращивания политиков, начиная с местных выборов.
Президентов в Украине всегда делали олигархи, по той простой причине, что украинское общество категорически отказывается создавать и финансировать политические партии, которые бы заменили олигархическую систему. Украинцы жалуются на олигархов, стонут что выбирать не из кого, но ничего не делают чтобы изменить систему и перейти к реальной демократии и парламентаризму.
А раз так, раз общество не желает заниматься политикой, то сейчас в Украине начнётся кастинг. Кланы будут предлагать Госдепу различные кандидатуры. Президентом станет новый выдвиженец олигархов, которого одобрят американцы.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80-95-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82.html Тимошенко из-за фильма «Офшор 95» может начинать процедуру импичмента Зеленского?
Но задача эта не из лёгких. Надо найти компромисс. Американцы будут добиваться гарантии проведения всех реформ и ухода олигархов из политики, на что нашим кланам нелегко согласиться. Поэтому впереди большие торги. Разумков, кстати, вполне может выиграть кастинг и его уже готовят , как одного из возможных кандидатов, который будет проводить согласованную компромиссную политику.
Повторяю, впереди тяжёлые переговоры. Но одно можно сказать точно: стороны быстро договорятся, что Коломойский должен предстать перед правосудием и навсегда уйти из украинской политики.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB.html Специально для Зеленского. В США опубликовали большое расследование о Коломойском
Он вызывает идиосикразию и у Запада и у самих наших олигархов.
Любая реальная деолигархизация должна начинаться с этого шага. И, похоже, этот шаг будет сделан , как только уйдёт Зеленский. После спецоперации с Голобородько, которую по своему талантливо провернул Коломойский, Запад с него не слезет. И одиозен и опасен