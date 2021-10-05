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армія (3741) волонтери (1309) ЗСУ (7187) Держоборонзамовлення (62)

StateWatch просить волонтерів розповісти, що вони купують для армії: "Хочемо порівняти реальні потреби ЗСУ з результатами держоборонзакупівель"

StateWatch просить волонтерів розповісти, що вони купують для армії:

Команда StateWatch разом з партнерами розробили анонімне опитування для волонтерів, які закуповують товари для військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні StateWatch, передає Цензор.НЕТ.

Опитування триватиме до 15 жовтня включно.

В анкеті наведено кілька запитань для визначення реальних потреб Збройних Сил України, які забезпечують безпосередньо волонтери та волонтерські організації протягом 2020-2021 років.

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"Таким чином ми хочемо порівняти реальні потреби ЗСУ із результатами державних оборонних закупівель та дізнатися, забезпечення яких груп товарів мало б бути першочерговим обов’язком Міністерства оборони, однак не було ним виконане. Тож просимо долучитися до опитування волонтерів та поширити анкету серед якомога більшої кількості зацікавлених осіб. Дані респондентів не будуть поширені у жодному інформаційному продукті та передані третім особам", - пояснили суть дослідження в StateWatch.

Пройти опитування можна за посиланням.

StateWatch просить волонтерів розповісти, що вони купують для армії: Хочемо порівняти реальні потреби ЗСУ з результатами держоборонзакупівель 01
StateWatch просить волонтерів розповісти, що вони купують для армії: Хочемо порівняти реальні потреби ЗСУ з результатами держоборонзакупівель 02

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05.10.2021 09:14 Відповісти
это то, с чего следует начинать аудит! там тупой распил бабла!!! у нас бюджет не малый на армию, а как кинуться, так ничего нет! вплоть до того, что раненым помощь собирают волонтеры(( зато можно посмотреть на каких джипах генералы катаются, и в каких домах живут! вот и весь индикатор честности
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05.10.2021 09:17 Відповісти
а потом плачем - эээ, Бидон, че мы не в НАТО то?)
представляю чувства НАТО - на армию волонтерят, а де-генералы - как вы сказал - катаются на броневиках..... немецких. но не БТР-ах)
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05.10.2021 09:45 Відповісти
Ну...
Для ВСУ нужно:
Антиснайперские и антиартилерийские радары.
Системы радиолокационной борьбы и подавления.
РСЗО, ПВО, "Купол".
Крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности.
Спутниковая разведка.
...
Неужели об этом всем осведомлены валонтеры и снабжают этим ВСУ?
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05.10.2021 09:19 Відповісти
А ядерная бомба не нужна разве?
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05.10.2021 09:22 Відповісти
Стыдно когда в воюющей стране не первый год, армия пользуется услугами волонтеров ( честь и хвала им!!!) , а президент и его окружение включая и партейку СН занимаются мародерством и откровенно бойкотирует военные поставки в армию, они бы давно продали страну кацапью но только животный страх удерживает их перед неминуемой расправой над ними народа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 09:36 Відповісти
ага, расправятся. вот тока штаны или брюки найду и расправимься. Вы - первый, я за вами.
терпят - значит любят - справедливо подумал Шефир.... и был обстрелян. ах какой был патриот... блин! не попали((((
значит терпят.
ибо гранатомет может купить любая собака, и там уже шофера бы искали с шифером на ближайших деревьях
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05.10.2021 09:48 Відповісти
 
 