StateWatch просить волонтерів розповісти, що вони купують для армії: "Хочемо порівняти реальні потреби ЗСУ з результатами держоборонзакупівель"
Команда StateWatch разом з партнерами розробили анонімне опитування для волонтерів, які закуповують товари для військовослужбовців.
Про це йдеться в повідомленні StateWatch, передає Цензор.НЕТ.
Опитування триватиме до 15 жовтня включно.
В анкеті наведено кілька запитань для визначення реальних потреб Збройних Сил України, які забезпечують безпосередньо волонтери та волонтерські організації протягом 2020-2021 років.
"Таким чином ми хочемо порівняти реальні потреби ЗСУ із результатами державних оборонних закупівель та дізнатися, забезпечення яких груп товарів мало б бути першочерговим обов’язком Міністерства оборони, однак не було ним виконане. Тож просимо долучитися до опитування волонтерів та поширити анкету серед якомога більшої кількості зацікавлених осіб. Дані респондентів не будуть поширені у жодному інформаційному продукті та передані третім особам", - пояснили суть дослідження в StateWatch.
Пройти опитування можна за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
представляю чувства НАТО - на армию волонтерят, а де-генералы - как вы сказал - катаются на броневиках..... немецких. но не БТР-ах)
Для ВСУ нужно:
Антиснайперские и антиартилерийские радары.
Системы радиолокационной борьбы и подавления.
РСЗО, ПВО, "Купол".
Крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности.
Спутниковая разведка.
...
Неужели об этом всем осведомлены валонтеры и снабжают этим ВСУ?
терпят - значит любят - справедливо подумал Шефир.... и был обстрелян. ах какой был патриот... блин! не попали((((
значит терпят.
ибо гранатомет может купить любая собака, и там уже шофера бы искали с шифером на ближайших деревьях