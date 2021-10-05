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На вихідних СММ ОБСЄ нарахувала 529 порушень режиму "тиші" на Донбасі

На вихідних СММ ОБСЄ нарахувала 529 порушень режиму

Місія ОБСЄ за період із вечора 1 жовтня по вечір 3 жовтня на Донбасі зафіксувала 529 порушень режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії.

Так, з вечора 1 по вечір 3 жовтня в Донецькій області СММ зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню, зокрема 15 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 209 порушень режиму припинення вогню.

Водночас з вечора 1 по вечір 3 жовтня в Луганській області Місія зафіксувала 372 порушення режиму припинення вогню, зокрема 82 вибухи. За попередній звітний період в області зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню.

Таким чином, на території Донбасі загалом зафіксовано 529 порушень режиму "тиші".

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Как информирует , об этом сообщает https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1212743335884947 пресс-центр ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Источник:
Ну и кому верить ?
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05.10.2021 09:30 Відповісти
Просто они "по разному считают":
Когда ОБСЕ насчитало:
"50 снарядов выпустили - 50 нарушений".
То наши насчитывают:
"Один небольшой обстрел продолжительностью в два часа - ОДНО нарушение".
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05.10.2021 09:39 Відповісти
Меня всегда поражало как наши "речники ВСУ" и ОБСЕ по разному "считают" нарушения на Донбассе!
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05.10.2021 09:31 Відповісти
Потому что ОБСЕ независимая организация. Им ничего приписывать для количества не надо как нам или ордло
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05.10.2021 09:36 Відповісти
 
 