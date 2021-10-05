П'яний вітчим до смерті побив 10-річну прийомну доньку на Закарпатті, при цьому в будинку перебувала її мати, - поліція. ФОТО
У селі Паладь-Комарівці (Закарпатська область) нетверезий вітчим побив 10-річну прийомну доньку, в результаті чого дівчинка померла. Зловмисник затриманий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатській області.
3 жовтня, близько 5-ї години на лінію "102" надійшло повідомлення про смерть дитини в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району.
34-річний заявник зізнався, що вчора ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну прийомну дочку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя.
Тіло дитини зараз у прозектурі для проведення судово-медичної експертизи.
Працівники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та помістять в ізолятор тимчасового утримання.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 п.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).
Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Слідство у справі триває.
4 жовтня слідчі поліції почали ще одне кримінальне провадження за фактом смерті дівчинки.
Після проведення всіх необхідних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що на момент скоєння злочину в будинку перебувала мати загиблої дівчинки. Жінка не вжила жодних дій і свідомо залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.
Слідчі відкрили з цього факту ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини. Саме в рамках цього провадження буде дано правову оцінку діям матері.
Будь ласка, зачекайте...
Схватится за хрен какой то мрази и ведёт его к детям своим,а потом дети отгребают(
https://transkarpatia.net/transcarpathia/crime/149703-vbivstvo-ditini-na-zakarpatti-opublikovano-foto-vitchima-i-materi-divchinki.html