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Новини Будні поліції
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діти (4931) Закарпаття (1998) Нацполіція (14874) вбивство (3031)

П'яний вітчим до смерті побив 10-річну прийомну доньку на Закарпатті, при цьому в будинку перебувала її мати, - поліція. ФОТО

У селі Паладь-Комарівці (Закарпатська область) нетверезий вітчим побив 10-річну прийомну доньку, в результаті чого дівчинка померла. Зловмисник затриманий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатській області.

3 жовтня, близько 5-ї години на лінію "102" надійшло повідомлення про смерть дитини в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району.

34-річний заявник зізнався, що вчора ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну прийомну дочку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя.

Пяний вітчим до смерті побив 10-річну прийомну доньку на Закарпатті, при цьому в будинку перебувала її мати, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Тіло дитини зараз у прозектурі для проведення судово-медичної експертизи.

Працівники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та помістять в ізолятор тимчасового утримання.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 п.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

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Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Слідство у справі триває.

4 жовтня слідчі поліції почали ще одне кримінальне провадження за фактом смерті дівчинки.

Після проведення всіх необхідних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що на момент скоєння злочину в будинку перебувала мати загиблої дівчинки. Жінка не вжила жодних дій і свідомо залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Слідчі відкрили з цього факту ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини. Саме в рамках цього провадження буде дано правову оцінку діям матері.

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Топ коментарі
+14
Больше всего ненавижу этих мамаш..
Схватится за хрен какой то мрази и ведёт его к детям своим,а потом дети отгребают(
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05.10.2021 09:48
+10
Таким нелюдям только пожизненное, а то дадут 10 лет и выйдет лет через 7.
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05.10.2021 09:44
+8
Какую марзоту земля носит...
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05.10.2021 09:45
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Таким нелюдям только пожизненное, а то дадут 10 лет и выйдет лет через 7.
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05.10.2021 09:44 Відповісти
Вообще то дадут года два-три условно.
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05.10.2021 10:53 Відповісти
Какую марзоту земля носит...
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05.10.2021 09:45 Відповісти
Не удивлюсь если окажется переселенцем из даунпаса!!!!!
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05.10.2021 09:46 Відповісти
не здивуюся що це місцевий циган.
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05.10.2021 09:49 Відповісти
Скоріш за все.Там таких море.
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05.10.2021 10:18 Відповісти
Алкоголь запретить !! Давай легалайз!
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05.10.2021 09:46 Відповісти
Вы что больной? Хотите как в Испании, Голландии, Чехии, Канаде, Израиле или отдельный штатах в США? Наш путь духовный: выпил водочки и мать/жену/дочь лупить... или ветеранов АТО на остановке... или полицейских у супермаркета. Помни(!) алкоголь добро, марихуана - зло.
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05.10.2021 10:23 Відповісти
Больше всего ненавижу этих мамаш..
Схватится за хрен какой то мрази и ведёт его к детям своим,а потом дети отгребают(
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05.10.2021 09:48 Відповісти
Мозгов нет одни гормони, мужики не лучше.
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05.10.2021 09:54 Відповісти
Согласна,что и мужики не лучше -не зря же все сказки про плохих мачех...
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05.10.2021 10:49 Відповісти
Социальние роли у мужа и жени разние.
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05.10.2021 16:54 Відповісти
мать нужно туда же...
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05.10.2021 09:52 Відповісти
Таки дурацкий у нас уголовний кодекс: или 15 лет или пожизненное. 25 лет как в нормальних странах никак.
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05.10.2021 09:53 Відповісти
В нормальных странах не страдающих толерастией, расстрел или стульчик с электро приводом. Вот нафига эту тварь кормить 25 лет за деньги налогоплательщиков???
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05.10.2021 09:58 Відповісти
На уровне федерального правительства смертная казнь в США не применялась с 2003 по 2020 год. В большинстве штатов её официально уже отменили. С твоих слов получается что Афганистан нормальная страна. По мне так такие выродки должны пожизненно на каменоломнях работать и желательно публично.
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05.10.2021 10:03 Відповісти
І що ж це за "нормальні країни" в яких є розстріл??
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05.10.2021 11:45 Відповісти
Когда ловили чикатило двоих расстреляли просто так. А в тюрьме надо не просто сидеть, а работать.
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05.10.2021 16:52 Відповісти
Всі цигани раніше в паспорті були українці.
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05.10.2021 10:19 Відповісти
И на )(у..й нужна такая мать , впервую очередь она виновата 😡
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05.10.2021 09:59 Відповісти
Обох утилізувати за вбивство 😡
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05.10.2021 10:06 Відповісти
Судя по его росту, компенсировал свои комплексы на тех кто не мог за себя постоять.
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05.10.2021 10:08 Відповісти
Поступок ужасный и не людской. Но есть и точка зрения, что нормальному мужчине связывать себя с РСП. - не стоит.
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05.10.2021 10:29 Відповісти
где тут "нормальный мужчина", тот который дитё бил бил да убил? охренеть товарищи, хоть закусывайт
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05.10.2021 12:03 Відповісти
Не писалось выше, что он нормальный. Писалось, что с РСП лучше не связываться. Никогда.
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05.10.2021 12:23 Відповісти
СССР наплодил скотов.
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05.10.2021 13:49 Відповісти
Фото, отзывы односельчан:

https://transkarpatia.net/transcarpathia/crime/149703-vbivstvo-ditini-na-zakarpatti-opublikovano-foto-vitchima-i-materi-divchinki.html
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06.10.2021 20:05 Відповісти
 
 