П'яний вітчим до смерті побив 10-річну прийомну доньку на Закарпатті, при цьому в будинку перебувала її мати, - поліція. ФОТО

У селі Паладь-Комарівці (Закарпатська область) нетверезий вітчим побив 10-річну прийомну доньку, в результаті чого дівчинка померла. Зловмисник затриманий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатській області.

3 жовтня, близько 5-ї години на лінію "102" надійшло повідомлення про смерть дитини в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району.

34-річний заявник зізнався, що вчора ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну прийомну дочку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя.



Фото: сайт поліції

Тіло дитини зараз у прозектурі для проведення судово-медичної експертизи.

Працівники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та помістять в ізолятор тимчасового утримання.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 п.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Читайте також: Вбивство 6-річної Мирослави Третяк під Харковом: Досудове розслідування завершено

Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Слідство у справі триває.

4 жовтня слідчі поліції почали ще одне кримінальне провадження за фактом смерті дівчинки.

Після проведення всіх необхідних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що на момент скоєння злочину в будинку перебувала мати загиблої дівчинки. Жінка не вжила жодних дій і свідомо залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Слідчі відкрили з цього факту ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини. Саме в рамках цього провадження буде дано правову оцінку діям матері.