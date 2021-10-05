Рада сьогодні розгляне Антикорупційну стратегію і встановлення святкового дня - Дня Української Державності
Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 5 жовтня, розгляне в другому читанні законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки".
Також депутати мають намір розглянути в другому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості" (№5230), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У першому читанні планується розгляд законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення" (№5873).
Крім того, у другому читанні буде розглянуто законопроєкт "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (№3205-2).
Законопроєкт "Про хмарні послуги" (№2655) депутати планують розглянути в першому читанні.
Також парламентарії мають намір розглянути у першому читанні урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту" (№4286).
У першому читанні планується розгляд проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови" (№5241).
Порядок денний також містить президентський проєкт закону "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності" (№5864).
До розгляду також передбачено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття" (№5736).
Будь ласка, зачекайте...
Зеленский - о борьбе с коррупцией: если генпрокурор не покажет результаты, я могу предложить другую кандидатуру 22.10.20