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Новини Відставка Разумкова
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ВР (14812) відставка (1455) Гончаренко (484) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800)

"СН" не вистачає голосів для відставки Разумкова. Йдуть переговори з групами "За майбутнє" і "Довіра", - Гончаренко

У депутатської фракції "Слуга Народу" бракує голосів для того, щоб відправити у відставку спікера ВР Дмитра Разумкова.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У "Слуги народу" не вистачає голосів самостійно зняти Разумкова. На даний момент йдуть переговори з групами "За майбутнє" і "Довіра". Без їхніх голосів зібрати 226 в залі "слуги" не зможуть", - підкреслює Гончаренко.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Також читайте: Разумков вважає "об'єктивно неможливим" розгляд питання про його відставку з поста спікера Ради на поточному тижні

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

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Топ коментарі
+13
В этих группах за бабло и мать родную продадут...
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05.10.2021 09:51
+5
сколько за голос даете шмаркли?)
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05.10.2021 09:51
+5
Т.е. снова блок Коломойского.

Так вот, родные вы наши зебилы, три упомянутые партии, составляющие большинство в ВР, принадлежат с потрохами Коломойскому.

Как вы себе представляете то, что партия Коломойского борется с Коломойским?
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05.10.2021 09:54
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05.10.2021 09:47 Відповісти
В этих группах за бабло и мать родную продадут...
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05.10.2021 09:51 Відповісти
Это группы Коломойского.
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05.10.2021 09:55 Відповісти
не маму, а бабушку Беню
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05.10.2021 09:58 Відповісти
сколько за голос даете шмаркли?)
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05.10.2021 09:51 Відповісти
Ну эти то завсегда помогут, дело в цене.
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05.10.2021 09:52 Відповісти
А чего им не помочь, если они принадлежат тому же Коломойскому, что и СН?
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05.10.2021 09:54 Відповісти
"Голос" поможет ...
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05.10.2021 09:53 Відповісти
моносброд все?
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05.10.2021 09:53 Відповісти
Т.е. снова блок Коломойского.

Так вот, родные вы наши зебилы, три упомянутые партии, составляющие большинство в ВР, принадлежат с потрохами Коломойскому.

Как вы себе представляете то, что партия Коломойского борется с Коломойским?
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05.10.2021 09:54 Відповісти
А должны бороться с Порошенко? По какой причине, если не секрет?
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05.10.2021 10:01 Відповісти
Ну как жеж без упоминания о Порохе....
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05.10.2021 10:47 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27361034.html Наша зброя масового ураження ще діє

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05.10.2021 09:57 Відповісти
С группировками.
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05.10.2021 10:00 Відповісти
а я вчера как раз об этом и писал. что будет интересно посмотреть,если у рабов урода голосов не хватит))))))))))))))
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05.10.2021 10:02 Відповісти
Такое впечатление что смотришь шизовато-питаростический 95 балаган!!!
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05.10.2021 10:04 Відповісти
Судя по тому, как вчера на Прямом крутил ж-пой Поляков, отвечая на вопрос Орловской о том - будет ли он голосовать за отставку. можно предположить, что по крайней мере его уже купят.
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05.10.2021 10:06 Відповісти
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05.10.2021 10:23 Відповісти
делов то - у тех, кто из "слуг" отказывается голосовать за отставку, отоборать мандаты и набрать новых, послушных, закон джунглей
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05.10.2021 10:34 Відповісти
Когда ж мы этих дармоедов со своей шеи сбросим?????
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05.10.2021 10:56 Відповісти
Зеля, распускай парламент, большинство накрылось
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05.10.2021 11:12 Відповісти
.."слуги полезных оффшоров" стараются замарать "кровью невинноубиенного Разумкова" как можно больше элитных крипаков... некоторые, способные сложить не только 1+1, упираются, бо не у всех есть нора в Оманах-Китаях-Катарах-КНДРах, а тюрьму после прездобольства Зели готовы иттить не все..
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05.10.2021 11:26 Відповісти
Своєї сексоти не вистачило.
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05.10.2021 13:02 Відповісти
 
 