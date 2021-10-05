"СН" не вистачає голосів для відставки Разумкова. Йдуть переговори з групами "За майбутнє" і "Довіра", - Гончаренко

У депутатської фракції "Слуга Народу" бракує голосів для того, щоб відправити у відставку спікера ВР Дмитра Разумкова.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У "Слуги народу" не вистачає голосів самостійно зняти Разумкова. На даний момент йдуть переговори з групами "За майбутнє" і "Довіра". Без їхніх голосів зібрати 226 в залі "слуги" не зможуть", - підкреслює Гончаренко.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.