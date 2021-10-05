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ВР (14812) відставка (1455) Разумков Дмитро (1526) Железняк Ярослав (533)

Монобільшість спробує зняти Разумкова в обхід регламенту: депутати, які обіцяли голосувати, змінюють свою думку, - нардеп "Голосу" Железняк

Монобільшість спробує зняти Разумкова в обхід регламенту: депутати, які обіцяли голосувати, змінюють свою думку, - нардеп

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що монобільшість спробує зняти спікера Дмитра Разумкова в обхід регламенту.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Яка у них ідея? Сказати, що Разумков страшно порушує регламент (не знаю, який вони тут знайдуть аргумент). Ось ніхто з них не порушує, а Разумков - так. Потім хочуть проголосувати відсторонення (спікера. - Ред.). Потім хочуть винести питання про включення відсторонення до порядку денного і запустити лічильник, щоб уже в четвер голосувати це питання. Згідно зі ст. 76 і 77 регламенту, я вас запевняю, це неможливо, тому що там як мінімум два дні готується звіт, потім два дні на ознайомлення, 10 днів до голосування. Але вони намагаються це прискорити, бо, за моєю інформацією, багато депутатів, які обіцяли голосувати, не будуть цього робити ... багато хто змінює свою думку", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" не вистачає голосів для відставки Разумкова. Йдуть переговори з групами "За майбутнє" і "Довіра", - Гончаренко

Железняк вважає, що у монобільшості немає необхідної кількості голосів за відставку Разумкова, хоча вони "вже наколядували 175 підписів" для запуску процедури.

"Вони вчора постійно розповідали, що у них є 240 голосів, 236, ось стільки у нас підписало. Це зараз скидається як в анекдоті: "А хто вам заважає розповідати?". Якби були голоси, вони б не турбувалися і не йшли б у такий бліцкриг. Я думаю, голоси там на межі. Думаю, проголосують мої колеги з "Голосу", які зараз активно співпрацюють з владою - група "Справедливість", "Майбах", група "Довіра", але я знаю, що навіть там зараз є проблема", підкреслив нардеп.

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Топ коментарі
+12
хаос.
зеленые в последнее время вообще с катушек слетели
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05.10.2021 10:09
+7
Много шума из-за разумкова, такое впечатление что нас хотят отвлечь от офшорного скандала!!!! Хер у вас, обдолбанные слуги, выйдет!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 10:11
+5
Ахметов быстро подсуетился и купил часть депутатов, чтоб не снимали его человека. По моему уже все знают что Разумков это верный пёс Ахметова
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05.10.2021 10:12
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хаос.
зеленые в последнее время вообще с катушек слетели
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05.10.2021 10:09 Відповісти
"Зєльоний акєла" промахнувся
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05.10.2021 10:24 Відповісти
"промахнулись" избиратели. причем не первый раз, и далеко не второй.
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05.10.2021 10:30 Відповісти
Избиратели ВСЕГДА будут промахиваться. Это нормально, что избранная власть не удовлетворяет избирателя, так и должно быть. Когда всех все устраивает - получается Курятник.
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05.10.2021 12:24 Відповісти
что за чушь. почему в Исландии не промахиваются?
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05.10.2021 12:39 Відповісти
А с чего, Вы, решили что не промахиваются?? Неужели там все довольны работой своего Правительства????
У Исландии свои проблемы и свои промахи, но нас ведь интересует Украина, или как?
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05.10.2021 12:46 Відповісти
с ввп на душу населения
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05.10.2021 13:26 Відповісти
Если бы у нас были бы проблемы Исландии вместо наших проблем, мы тогда действительно жили бы при коммунизме. Разве это не понятно?
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05.10.2021 14:32 Відповісти
Много шума из-за разумкова, такое впечатление что нас хотят отвлечь от офшорного скандала!!!! Хер у вас, обдолбанные слуги, выйдет!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 10:11 Відповісти
а что, держать два скандала в голове для мудрого нарида слишком сложно?
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05.10.2021 10:19 Відповісти
Ахметов быстро подсуетился и купил часть депутатов, чтоб не снимали его человека. По моему уже все знают что Разумков это верный пёс Ахметова
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05.10.2021 10:12 Відповісти
не купив всіх
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05.10.2021 12:11 Відповісти
да пох на вас на всех...
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05.10.2021 10:12 Відповісти
Пох ?

За твои же деньги (если ты гражданин Украины) эти "слуги" резвятся в Раде....
Такие как ты пофигисты навыбирали.... теперь не факт что страна доживет до следующих выборов....
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05.10.2021 10:40 Відповісти
Мне нрвится "фикция" Голос. Аоле распада там осталось лишь 7 "преданных" Железяке. А что говоритрегламент7 Может ли быть збыговисько из 7 штук фракцией? Ау дима, это про реглламент
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05.10.2021 10:24 Відповісти
Не имеет значения.
Стаття 58. Принципи формування депутатських фракцій
Частина 1 та 2

Но самое интересное это Стаття 59. Умови формування депутатських фракцій (депутатських груп) часть 4.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text )
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05.10.2021 12:34 Відповісти
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05.10.2021 10:25 Відповісти
да не сотни тысяч, а миллионов дол-ов было
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05.10.2021 10:30 Відповісти
Если бы люди не брали взятки, а жили просто, - по совести. Все Б уже наладилось и никаких проблем бы не существовало.
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05.10.2021 10:26 Відповісти
За 3 роки у Дмитрика костюмчики з ширпотребу змінились на есклюзив... Це він чий Пінчуковський...чи чкось іншого зажратого???
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05.10.2021 10:49 Відповісти
 
 