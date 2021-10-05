Монобільшість спробує зняти Разумкова в обхід регламенту: депутати, які обіцяли голосувати, змінюють свою думку, - нардеп "Голосу" Железняк

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що монобільшість спробує зняти спікера Дмитра Разумкова в обхід регламенту.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Яка у них ідея? Сказати, що Разумков страшно порушує регламент (не знаю, який вони тут знайдуть аргумент). Ось ніхто з них не порушує, а Разумков - так. Потім хочуть проголосувати відсторонення (спікера. - Ред.). Потім хочуть винести питання про включення відсторонення до порядку денного і запустити лічильник, щоб уже в четвер голосувати це питання. Згідно зі ст. 76 і 77 регламенту, я вас запевняю, це неможливо, тому що там як мінімум два дні готується звіт, потім два дні на ознайомлення, 10 днів до голосування. Але вони намагаються це прискорити, бо, за моєю інформацією, багато депутатів, які обіцяли голосувати, не будуть цього робити ... багато хто змінює свою думку", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" не вистачає голосів для відставки Разумкова. Йдуть переговори з групами "За майбутнє" і "Довіра", - Гончаренко

Железняк вважає, що у монобільшості немає необхідної кількості голосів за відставку Разумкова, хоча вони "вже наколядували 175 підписів" для запуску процедури.

"Вони вчора постійно розповідали, що у них є 240 голосів, 236, ось стільки у нас підписало. Це зараз скидається як в анекдоті: "А хто вам заважає розповідати?". Якби були голоси, вони б не турбувалися і не йшли б у такий бліцкриг. Я думаю, голоси там на межі. Думаю, проголосують мої колеги з "Голосу", які зараз активно співпрацюють з владою - група "Справедливість", "Майбах", група "Довіра", але я знаю, що навіть там зараз є проблема", підкреслив нардеп.