Закон про олігархів - це не про економіку, а про нові правила життя, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що закон про олігархів - це перший закон з можливого пакету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив в інтерв'ю "LB.ua".
"Цей закон - про нові правила життя і поведінки в суспільстві для окремих осіб, що мають досить великий вплив. Тому тут не про економіку, а дійсно про відносини в суспільстві, його розшарування і встановлення справедливості", - підкреслив Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що мова про демонополізацію.
"Ми хочемо запрошувати до приватизації якомога більше підприємств і осіб, як українців, так і іноземців, щоб збільшувати конкуренцію. Тоді це є справедливим, і тоді ми говоримо про економічний розвиток. Якщо ви хочете, щоб усю приватизацію в країні зробили 10 осіб, це не конкурентні умови. Це питання дискусії та точки зору. Прямої заборони участі в приватизації великому бізнесу не існує. Якщо ви свідомо відносите себе до осіб з великим суспільним впливом і хочете мати звання "олігарх", тоді треба змиритися з певними обмеженнями. Причому ці обмеження не є обмеженнями прав і свобод людини", - пояснив прем'єр-міністр.
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Щаз вот прямо Коломойский позволит ЗЕ своими деньгами разбрасываться.
Закон об олигархах - это не об экономике, а о новых правилах жизни в офшорах
Это по правилам или как?
ШмЫгаль, ну не надо так открыто врать.
видно в понедельник их мама родила
Это не новость, об этом писали и говорили раньше ещё во время президентских выборов 2019-го, когда в первом туре выборов, прошел во второй тур за большинством голосов "честный и народный президент" Василий Голобородько ой! простите))) Володимир Зеленський.
Меня сейчас больше интересует как реагирует на данный фильм-расследование 73процента? Или 73% не смотрят такие фильмы и продолжают дивитися только канал Г+Г напишите в комментариях пожалуйста...
Относительно самОй киношки- откровенная халтура. Изложение информации, объем которой позволял уложиться в три минуты, попытались растянутт почти на час. Получилось 95% видеоряда- вода и художественные изыскания автора. Никакое это не авторское расследование. Это скудные факты, взятые из Pandora Papers и обыгранные в стиле художественной документалистики режиссёром-аматором.
Относительно самих фактов- бизнес-структура Квартал 95 активно пользовалась оффшорами. Это единственное, что очевидно. Пользовалась видимо для обеспечения недосягаемости своих не маленьких гонораров для налоговой службы- это уже предположение. Разговоры о том, что Квартал 95 мог осознанно отмывать грязные деньги Коломойского, тоже предположение. Но сказать, что оно высосано из пальца это ничего не сказать.))
Годовой контракт Квартал 95 с телеканалом Интер по слухам обходился последнему в 23млн$. Глупо полагать, что они ушли на 1+1 за меньшие деньги. Пресловутые 40млн.$ переводились на оффшоры Квартала, как раз летом 2012 года. А осенью того же года Квартал переехал на Плюсы. Учитывая суммы контрактов… Выглядит всё просто, как взаиморасчёт хозяйствующих субъектов.
Надеюсь более-менее внятно разъяснил впечатление. В итоге: абсолютно никак эта киношка не отразится на рейтинге Зеленского. 25%-30% его ядерного электората сохранится до следующих выборов. Меня, кстати, среди них нет.))
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 18 ч. ·
ЗеКоманда
це не про економіку...
це про жагу до влади та збагачення папуги, у наполеоновому капелюсі...
Якусь чергову лапшу натягають олігархи на вуха українців...
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