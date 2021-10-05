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Денис Шмигаль (4393) Закон про олігархів (149)

Закон про олігархів - це не про економіку, а про нові правила життя, - Шмигаль

Закон про олігархів - це не про економіку, а про нові правила життя, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що закон про олігархів - це перший закон з можливого пакету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив в інтерв'ю "LB.ua".

"Цей закон - про нові правила життя і поведінки в суспільстві для окремих осіб, що мають досить великий вплив. Тому тут не про економіку, а дійсно про відносини в суспільстві, його розшарування і встановлення справедливості", - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що мова про демонополізацію.

"Ми хочемо запрошувати до приватизації якомога більше підприємств і осіб, як українців, так і іноземців, щоб збільшувати конкуренцію. Тоді це є справедливим, і тоді ми говоримо про економічний розвиток. Якщо ви хочете, щоб усю приватизацію в країні зробили 10 осіб, це не конкурентні умови. Це питання дискусії та точки зору. Прямої заборони участі в приватизації великому бізнесу не існує. Якщо ви свідомо відносите себе до осіб з великим суспільним впливом і хочете мати звання "олігарх", тоді треба змиритися з певними обмеженнями. Причому ці обмеження не є обмеженнями прав і свобод людини", - пояснив прем'єр-міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР, - нардеп Поляков. ВIДЕО

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Топ коментарі
+9
Новые правила наступят только после того как осел деньги из своих офшоров в бюджет Украины перечислит...свои...и всего своего стада...
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05.10.2021 10:12
+6
что они не делают - не идут дела
видно в понедельник их мама родила
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05.10.2021 10:13
+5
https://images.cnscdn.com/images/f/4/6/4/f46452c1fdce3d1f92a74b367d2f718f/original.jpg
Закон об олигархах - это не об экономике, а о новых правилах жизни в офшорах
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05.10.2021 10:12
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Новые правила наступят только после того как осел деньги из своих офшоров в бюджет Украины перечислит...свои...и всего своего стада...
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05.10.2021 10:12 Відповісти
И после этого уйдет с поста.
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05.10.2021 10:18 Відповісти
Так это ж деньги Коломойского, которые он у Привата украл.

Щаз вот прямо Коломойский позволит ЗЕ своими деньгами разбрасываться.
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05.10.2021 10:21 Відповісти
Крадені. Хоча для бабломойського вони вже свої, рідні.
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05.10.2021 11:05 Відповісти
включите первым номером в реестр зеленского - он заслужил
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05.10.2021 10:12 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/f/4/6/4/f46452c1fdce3d1f92a74b367d2f718f/original.jpg
Закон об олигархах - это не об экономике, а о новых правилах жизни в офшорах
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05.10.2021 10:12 Відповісти
Нарушая все правила, эти люди говорят о правилах!
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05.10.2021 10:19 Відповісти
Монобольшинство попытается снять Разумкова в обход регламента Источник
Это по правилам или как?
ШмЫгаль, ну не надо так открыто врать.
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05.10.2021 10:23 Відповісти
что они не делают - не идут дела
видно в понедельник их мама родила
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05.10.2021 10:13 Відповісти
гадили на старые, убирать лень, создали новые)))
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05.10.2021 10:13 Відповісти
проданий з тельбухами та їх вмістом штемп віщає про деолігархізацію. Якби зараз жив і творив Босх...
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05.10.2021 10:15 Відповісти
*******...
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05.10.2021 10:15 Відповісти
Заявив менеджер найбільшого олігарха. Але нарід хаває.
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05.10.2021 10:17 Відповісти
Новые правила жизни - это когда ЗЕ отмывает преступные деньги Коломойского в офшорах, а потом раздает в конветах СН.
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05.10.2021 10:18 Відповісти
Если вкратце пересказать суть фильма расследования "Офшор-95" от журналистов Слідство.Інфо. то Зеленский помогал Коломойскому выводить деньги вкладчиков ПриватБанка в офшорные зоны, то есть, говоря простым языком, помогал Игорю Валерьевичю красть гроши вкладчиков.
Это не новость, об этом писали и говорили раньше ещё во время президентских выборов 2019-го, когда в первом туре выборов, прошел во второй тур за большинством голосов "честный и народный президент" Василий Голобородько ой! простите))) Володимир Зеленський.
Меня сейчас больше интересует как реагирует на данный фильм-расследование 73процента? Или 73% не смотрят такие фильмы и продолжают дивитися только канал Г+Г напишите в комментариях пожалуйста...
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05.10.2021 10:18 Відповісти
те кто смотрит Г+Г,сюда не ходят)
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05.10.2021 10:21 Відповісти
ну чего? есть залётные. Олег Петрович чего стоит.
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05.10.2021 10:23 Відповісти
За всех не скажу, могу только от себя.
Относительно самОй киношки- откровенная халтура. Изложение информации, объем которой позволял уложиться в три минуты, попытались растянутт почти на час. Получилось 95% видеоряда- вода и художественные изыскания автора. Никакое это не авторское расследование. Это скудные факты, взятые из Pandora Papers и обыгранные в стиле художественной документалистики режиссёром-аматором.
Относительно самих фактов- бизнес-структура Квартал 95 активно пользовалась оффшорами. Это единственное, что очевидно. Пользовалась видимо для обеспечения недосягаемости своих не маленьких гонораров для налоговой службы- это уже предположение. Разговоры о том, что Квартал 95 мог осознанно отмывать грязные деньги Коломойского, тоже предположение. Но сказать, что оно высосано из пальца это ничего не сказать.))
Годовой контракт Квартал 95 с телеканалом Интер по слухам обходился последнему в 23млн$. Глупо полагать, что они ушли на 1+1 за меньшие деньги. Пресловутые 40млн.$ переводились на оффшоры Квартала, как раз летом 2012 года. А осенью того же года Квартал переехал на Плюсы. Учитывая суммы контрактов… Выглядит всё просто, как взаиморасчёт хозяйствующих субъектов.
Надеюсь более-менее внятно разъяснил впечатление. В итоге: абсолютно никак эта киношка не отразится на рейтинге Зеленского. 25%-30% его ядерного электората сохранится до следующих выборов. Меня, кстати, среди них нет.))
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05.10.2021 11:48 Відповісти
уже б сразу назвали "Закон против Порошенко", чтоб люди не мучались в догадках ....
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05.10.2021 10:19 Відповісти
"возможный пакет"- новшества законотворцев))))
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05.10.2021 10:21 Відповісти
Жити по новому? Вже проходили.
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05.10.2021 10:22 Відповісти
шо оно мелет?
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05.10.2021 10:22 Відповісти
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05.10.2021 10:23 Відповісти
Думаю ЗЕстадо ликует. Закон о деолигархизации так же хорошо намазывается на хлеб как и зарплаты учителей в 4000 долларов
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05.10.2021 10:23 Відповісти
Охметов - УПЫРЬ
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05.10.2021 10:24 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU3x6rlUxp7mhY4cmDhlUdB5KvxDjfUtmKrF_zU5-6tgVbfqUeNIPGdjynGmizSZfZpsTuF7Jv4tzo614aFp3ok9mQazRbjzFz_ylltY0abpVnE_hRIGOczwD8fxpebgno&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZU3x6rlUxp7mhY4cmDhlUdB5KvxDjfUtmKrF_zU5-6tgVbfqUeNIPGdjynGmizSZfZpsTuF7Jv4tzo614aFp3ok9mQazRbjzFz_ylltY0abpVnE_hRIGOczwD8fxpebgno&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 18 ч. ·



ЗеКоманда
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05.10.2021 10:28 Відповісти
Сейчас придут эти, и все обяснят, почему Порошенко/Медвечук не олигархи и почему этот закон для них плохой)

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05.10.2021 10:31 Відповісти
Сейчас ты заработаешь 15 срубликов и улетишь отседова в спам, ростушок
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05.10.2021 10:36 Відповісти
Якось хріново у ватно-подляковим з креативом.

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05.10.2021 11:08 Відповісти
Слабый жулик! Откровенная совковая лапша с прожектом *о справедливости*.Эта власть юридически утверждает законы беспредела, ведущего к расслоению общества.Сильно похоже на комуняк,только значительно в плохом исполнении и существенными худшими последствиями!!!
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05.10.2021 10:31 Відповісти
ахметов в курсе "новых правил"? а беня?
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05.10.2021 10:32 Відповісти
новых правилах жизни.-Таки да .Буду жить по новому.Мамой клянусь. Убеждает автор закона. Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21.
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05.10.2021 10:34 Відповісти
Значит в жизни олигархов ничего не изменится...
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05.10.2021 10:48 Відповісти
Через 2,5 роки і цей "закон" відмінять. Якщо буде кому...
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05.10.2021 10:49 Відповісти
Отменяь сразу после Майдана.
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05.10.2021 10:54 Відповісти
А коли про економіку? Чи ви на цьому не розумієтесь ?
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05.10.2021 10:51 Відповісти
А должно быть об экономике. Олигархи- матёрые корупционеры, которые прошли крым и рым. Сначала они были чиновниками и сидели в обл.советах и в ВР, а потом они уже стали подкупать своих бывших коллег. Их надо лишать монополий, и возможности влиять на правила бизнеса.
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05.10.2021 10:52 Відповісти
так...
це не про економіку...
це про жагу до влади та збагачення папуги, у наполеоновому капелюсі...
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05.10.2021 10:58 Відповісти
Спочатку куколди Коломойшмана тепер і куколд Ахмєтова, топлять за цей закон....

Якусь чергову лапшу натягають олігархи на вуха українців...
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05.10.2021 11:22 Відповісти
Это старая песня что сейчас заживем по-новому. Даду-дадуда.
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05.10.2021 11:35 Відповісти
Гипнопесня для продолжения грабежа и деградации.
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05.10.2021 11:46 Відповісти
Стаття 7. Правові наслідки визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включення її до Реєстру

Особам, включеним до Реєстру, забороняється:

1) здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов'язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні", здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до Виборчого кодексу України;

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

3) фінансувати будь-яку політичну агітацію, або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами;
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05.10.2021 11:48 Відповісти
Если у вас такие устремления так делайте так, как в нормальных, развитых странах делают в этом вопросе, а не высасывайте всякую лабуду из пальца, предлагая ее в виде всяких "законов", которые никогда не будут работать. Зачем идиотизмом занимаетесь?
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05.10.2021 14:20 Відповісти
 
 