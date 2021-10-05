УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4851 відвідувач онлайн
Новини
4 568 76
газ (10263) Європа (1566) ціни (3758)

Досягнуто новий рекорд: ціна на газ у Європі перевищила $ 1200/тис. куб. м

Досягнуто новий рекорд: ціна на газ у Європі перевищила $ 1200/тис. куб. м

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи встановила черговий рекорд. Вперше за всю історію вона перевищила 1200 доларів за тисячу кубів.

Про це свідчать дані Лондонській біржі ICE, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, у ході торгів вартість листопадного ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах, буквально через декілька хвилин після відкриття сьогоднішніх торгів, перевищила рекордні 1200 доларів за тисячу кубометрів, показавши максимум у 1228,8 долара.

Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки "Північного потоку-2".

Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на 70 доларів - до 1124 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте також: Німеччина вимагає від "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС, - Reuters

Після чого на торгах пройшла корекція і зниження котирувань сповільнилося до 40 доларів і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила 1160 доларів за тисячу кубометрів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Пофігу. Найвеличніший казав що у нас підвищення не буде.
показати весь коментар
05.10.2021 10:37
+4
С такими ценами на газ строительство потока оправдает себя через пару месяцев.
показати весь коментар
05.10.2021 10:41
+4
Она в доле.
показати весь коментар
05.10.2021 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ещё и Гретой Блумберг,твм...
показати весь коментар
05.10.2021 10:36 Відповісти
з такими цінами країни ЄС не тільки Україну здадуть, а й самі на спину ляжуть
показати весь коментар
05.10.2021 10:31 Відповісти
Уже.
показати весь коментар
05.10.2021 10:43 Відповісти
Чем быстрей сертифицируют поток, тем быстрей цены на газ придут в норму. Зависимость прямая. Рискну предположить что поток запустят в этом месяце.
показати весь коментар
05.10.2021 10:34 Відповісти
Российская компания пробовала вывести газопровод из-под действия директивы в судебном порядке, но 25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим Третьему энергопакету ЕС.

По этой причине Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии документы для рассмотрения заявки на сертификацию компании в качестве независимого оператора «Северного потока - 2». Решение по данной заявке будет предоставлено в https://m.gazeta.ru/tags/organization/evrokomissiya.shtml Еврокомиссию не позднее до 8 января 2022 года.
показати весь коментар
05.10.2021 11:40 Відповісти
Пофігу. Найвеличніший казав що у нас підвищення не буде.
показати весь коментар
05.10.2021 10:37 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 10:38 Відповісти
Будет хана промышленности.
показати весь коментар
05.10.2021 10:47 Відповісти
Шо тут дивуватись? Спонсори кацапсячого СП2 хочуть відбити вкладене бабло. Тому, що сам СП2 сам по собі дуже токсичний. Ще ніхто не знає яка буде політика США стосовно цього газогону.
показати весь коментар
05.10.2021 10:37 Відповісти
С такими ценами на газ строительство потока оправдает себя через пару месяцев.
показати весь коментар
05.10.2021 10:41 Відповісти
Ну так я ж про шо й кажу. А ще багато хто зрозумів шо таке на самому ділі мати справу з кацапами.
показати весь коментар
05.10.2021 10:44 Відповісти
ну, по крайней мере затраты на "Стокгольм" они уже отбили 100%
показати весь коментар
05.10.2021 10:49 Відповісти
100 лярдов за пару месяцев, Скабеева ты? Считать разучилась, или никогда не умела?
показати весь коментар
05.10.2021 10:57 Відповісти
Поток стоит около 10 ярдов. Цена на газ 1200 и это далеко не предел.
Пропускная способность сп 55 ярдов в год.
Возьми калькулятор и посчитай, Скабеева.
показати весь коментар
05.10.2021 11:07 Відповісти
Скабеева, ты школу хоть закончила то? Кто его по 1200$ покупать то будет? Дешевле перейти на водород. Не говоря уже вернуться к углю, что намного проще и прибыльнее стало, что в Европе сейчас и делают, и помимо всего прочего выкупают площадки под Солнечные Эл. станции. Теперь даже солнечные панели выгоднее вашего газа. Спекулянты могут покуражится где то до марта, а потом все...
показати весь коментар
05.10.2021 13:37 Відповісти
Где Украина и где водород?
Мы хоть один проект с времён назалежности до ума довели?
Нет.
А заводы тоже предлагаешь солнечными батареями оснастить? А потом жалуетесь что все вокруг нас за дураков держат.
показати весь коментар
05.10.2021 13:41 Відповісти
Причем тут Украина, что мы кроме ЗЕкретинов можем миру предложить? А запад таких цен долго терпеть не будет, энергетическая революция давно перезрела, тормозилась дешевым газом да ковидом, а теперь видать пришло время. У меня в доме два котла, газовый и твердотопливный, пока газ по 8 грв., вопрос не стоит остро. Но по 40 грв., я его точно покупать не буду, да и другие тоже.
показати весь коментар
05.10.2021 13:48 Відповісти
Запад конечно терпеть не будет и поэтому ускорит сертификацию.
И цены должны снизиться.
Кремль то при всех вариантах в шоколаде, в отличии от Украины.
Останется только рапс и подсолнухи выращивать, с промышленностью придется попрощаться.
показати весь коментар
05.10.2021 13:55 Відповісти
Точно Скабеева, причем тут сертификация? Мощность существующих газопроводов в два раза превышает потребности Европы, а теперь будет в два с половиной. Единственное пустое ПСГ в Германии принадлежит Газпрому. Кацапы, вы думаете что умнее всех? Поверьте, вам этот кризис просто так не пройдет. На хитрую жопу всегда найдется...
показати весь коментар
05.10.2021 14:41 Відповісти
Сертификация притом, что чем быстрей газ пойдет в Европу по новой трубе, тем быстрей начнет падать спрос на него. И падать цена. Может быть. Почему в кремле должны терять прибыль, транзитируя и далее по украинской трубе свой газ? Работает Южный поток, все контакты по объему соблюдается, законтрактованные украинские объемы вычерпаны и поэтому собственник газа решает придержать и заработать. Что тут странного?
показати весь коментар
05.10.2021 14:57 Відповісти
Так труба через Беларусь и СП - 1 все лето простояли на профилактике, единственное ПСГ в Европе принадлежащее Газпрому пустое, все остальные заполнены на 85%. Ребята, не нужно никого дурить, своему населению сказки рассказывайте, оно у вас доверчивое...
показати весь коментар
05.10.2021 15:02 Відповісти
Российскому населению вообще наплевать на какую то трубу, которая на профилактике была.
Этим никто и не интересуется.
Это инфа скорей для украинцев, которые не могут или ее хотят понять что Кремль не желает транзитировать свой газ через Украину и оплачивая транзит, который уже почти не нужен
показати весь коментар
05.10.2021 15:11 Відповісти
Блин, я тебе про трубу через Беларусь, и СП - 1 , через Украину как раз все транспортировалось по плану. А то что кремль добивается полного разрыва отношений, так у него это получилось. Не будет транзита, переживем. А расейское население пусть валежник собирает...
показати весь коментар
05.10.2021 15:43 Відповісти
Или вы думаете что российское население переживает за украинцев и украинский транзит и не знает что Кремль придумывает разные причины чтобы россияне не волновались за своих братьев?
показати весь коментар
05.10.2021 15:16 Відповісти
Если их телек посмотреть, то там только про Украину, вот и ты тут на всех ветках разгоняешь очередное замерзание, 25е по счету...
показати весь коментар
05.10.2021 15:45 Відповісти
Так скажи же нам наконец, где кацапы должны брать газ чтобы обогреть всю Европу? Они уже и так в этом году все рекорды по поставкам побили. А ещё химические заводы запускают. Только один завод минеральных удобрений в Ленинградской области будет 2,5 млн тонн производить. И пластмассы и сжиженный газ начали производить. Его просто тупо не хватает для всех, вот и все причины. А штаты только наобещали всем СПГ, но поматросили и бросили.
показати весь коментар
05.10.2021 20:54 Відповісти
А зачем тогда им столько труб, и все вокруг Украины. Вот тебе ссылочка, ваш парень кстати, но вменяемый, что на кацапии редкость, посмотри и не плачь...

https://www.youtube.com/watch?v=o4PMx8Cf0go
показати весь коментар
06.10.2021 09:53 Відповісти
Я не знаю, что они там с Киселёвым болтают. И я ни кода не видел в телевизоре, что бы кто то говорил о воровстве газа, методом сверления трубы. Речь ведь шла только о бухгалтерских делах. О несвоевременной и не полной оплате за газ в соответствии с договорами. Потреблять но не платить, именно это и называется воровство. Украина с гордостью уверяет весь мир, что она уже пять лет или больше не использует российский газ. Так зачем же тогда ей та труба когда есть другие маршруты за которые не надо столько платить? И зачем давать Украине в руки такой инструмент шантажа? Ясное дело, что эта труба она политическое оружие в чьих то руках. Отобрать это оружие у враждебной страны, это разумно и логично. Такова жизнь. Так мир устроен.
показати весь коментар
06.10.2021 10:13 Відповісти
Смешная ты зверушка, ватная... Да нам начхать на вас и ваш газ, забудь. Тебе же чистым урюцким языком говорят, Газпром поставляет газ в Венгрию обходными маршрутами, по самым низким ценам, и при этом оплачивает транспортировку этого же газа через Украину, вот это экономика, никакой политики, смешно? И эти сволочи что то там еще про один народ рассказывают? Аха-ха-ха...
показати весь коментар
06.10.2021 10:27 Відповісти
Так переходный период. Настройка наладка подключение новых стран и маршрутов требует времени и подстраховки. Что же тут смешного?
показати весь коментар
06.10.2021 10:38 Відповісти
Контракт до 2024 года, качай или плати.
показати весь коментар
06.10.2021 11:00 Відповісти
Успеют ещё за два года.
показати весь коментар
06.10.2021 16:15 Відповісти
Шо бабуля, допомогалась *******?
показати весь коментар
05.10.2021 10:42 Відповісти
Она в доле.
показати весь коментар
05.10.2021 10:44 Відповісти
+
Уже появилась информация, что после ухода с поста канцлера она возглавит наблюдательный совет СП-2.
показати весь коментар
05.10.2021 10:52 Відповісти
Хде?
показати весь коментар
05.10.2021 11:10 Відповісти
$1200 за 1000 куб.
$1,2 за куб

$1.2=31.86 грн
чашка нормального кофе в Киеве от 18 до 30 грн.

чашка кофе в ЕС от 1 евро до 4,5 евро.

ну и стоит ли переживать гЕйропейцам из-за чашки кофе?
показати весь коментар
05.10.2021 10:45 Відповісти
а ты сравни доходы жителей ЕС (даже не обязательно Германии, а хотя бы ближайших к нам стран - Словакии, Венгрии, Польши) с Украиной...
В Польше, кстати, многое дешевле, чем в Украине.
показати весь коментар
05.10.2021 10:50 Відповісти
так я о том и говорю,что для них эта цена роли не играет!
показати весь коментар
05.10.2021 10:56 Відповісти
серйозно? а до чого тут 1 кубометр? В місяць виходить кубів 350-400 для середнього будинку з утепленням.
показати весь коментар
05.10.2021 11:09 Відповісти
у меня средний,утеплённый снаружи дом,70 квадрат. в прошлую зиму,максимальный расход составил 140 кубов за месяц.

я вообще больше 800 кубов за год,не трачу.
показати весь коментар
05.10.2021 11:17 Відповісти
чим утеплений, де знаходиться?
показати весь коментар
05.10.2021 11:30 Відповісти
Борисполь. пенопласт 5 см.+штукатурка. потолок минвата изовер 150
показати весь коментар
05.10.2021 11:33 Відповісти
Ну не знаю, в мене приблизно такий самий по розмірах, на стелі 10 см мінвати, пенопласт 5см та вікна подвійні, менше 300 лише коли тепло.
показати весь коментар
05.10.2021 11:37 Відповісти
у меня сосед живёт в доме 120 квадрат. не утеплённый дом-в холодный месяц тратит 1500 кубов.

ну если есть деньги то это его проблемы. другое дело какая температура в доме. мы,например,не любим жарко,обычно 18-20. это в самый раз.

в третьих котёл. котёл играет огромную роль в расходе газа. вся эта современная дрянь,жрёт довольно таки много. и хотя у меня стоит в сарае новый котёл,но пользуюсь пока старым КС-16.часть форсунок заглушил,оставив из трёх одну,отопление открытого типа но с насосом.трубы фирмы NIBKO,гарантия на которые 50 лет.на фитиле котёл держит температуру в сети 30-35 градусов,чего не может ни один современный котёл,которые не работают на фитиле. к тому же когда тепло,то я его вообще выключаю.

вот как то так.
показати весь коментар
05.10.2021 11:50 Відповісти
можливо з системою опалення треба попрацювати. В мене теж на 16квт, і насос німецький, проте тепло йде двома 2дюймовими трубами.
показати весь коментар
05.10.2021 12:27 Відповісти
у меня тоже два крыла,начальная труба 1,5"железная,но это только от котла вверх метра полтора,а потом переход на 3/4" NIBKO,а возле радиатора переход на 1/2".
показати весь коментар
05.10.2021 16:44 Відповісти
Похоже, у тебя счетчик заржавел. Все котлы, примерно одинаковый КПД имеют. А у вас случайно фундаментальный закон сохранения энергии никто своим указом не отменил?
показати весь коментар
05.10.2021 21:01 Відповісти
а при чём тут КПД? если я включу все три форсунки или оставлю одну,то КПД один хер будет не выше 92% вопрос упрётся лишь в расход. вот я заглушил две форсунки,тем самым уменьшил расход. а греет у меня котёл и на одной форсунке хорошо,ибо теплообменник лабиринтного типа,а не современная херь с вертикальными трубами,обмотанными спиралью из фольги.
показати весь коментар
05.10.2021 21:12 Відповісти
Но ведь температура зависит только от количества сгоревшего газа и времени горения. Если ты умышленно уменьшил мощность котла в три раза, значит количество часов горения увеличил тоже в три раза. Современные котлы даже чуть чуть экономнее, потому, что у них нет дымохода в потолке где для необходимой тяги температура сгоревших газов должна быть не меньше ста градусов. К тому же нет и утечек для вентиляции которые устроены вокруг дымоходной трубы. Там воздух в топку нагнетается электрической турбиной с избытком, при полном сгорании газа.
показати весь коментар
05.10.2021 21:21 Відповісти
я так живу уже 20 лет,с таким котлом и с таким расходом. и счётчик у меня забирали на поверку,и ничего в нём не заржавело. может это не укладывается в современную логику котлов и расходов,но так и есть. мне хорошо и это главное)
показати весь коментар
06.10.2021 09:21 Відповісти
У меня тоже котёл старый, название не помню, напольная тумбочка без электричества может работать и мне он нравится. И живу я в широте аналогичной Украине и дом и площадью и утеплён примерно как у тебя. Но температура в доме 23 днём и 20 ночью. А сжигаю я зимой кубометров 300, а в январе 400. И я считаю, что это экономно. У меня для экономии есть одна маленькая хитрость. Я циркуляционный насос включаю с помощью умной программируемой розетки. Она у меня вечером насос выключает а под утро включает. В результате котёл самостоятельно включаясь и выключаясь, внутри себя поддерживает свою заданную температуру, но тепло в дом через лопасти выключенного насоса почти не идёт. Поэтому ночью он тоже почти не гудит. А спать при пониженной температуре даже приятней. Я тебе верю, что можно и с таким расходом прожить. А если поселиться внутри термоса, то ещё экономней, только это не комфортно.
показати весь коментар
06.10.2021 09:59 Відповісти
насос я не выключаю,он у меня стоит на малом ходе. котёл не имеет функции самостоятельного отключения/включения,поэтому я сам.

как правило если мороз до 15,то котёл включаю с фитиля на цифру 1 в шесть утра и до 9 утра,потом опять фитиль до вечера,вечером включаю в пять и до 11 вечера. на ночь на фитиль.

если мороз выше 15,то схема та же,только вместо единицы,ставлю на двойку.

термоса нет,ибо есть естественная вентиляция одна в ванной,другая на кухне. так же есть приток из подпольного пространства.

во всяком случае,никто простудными не болеет,ибо организм в условиях прохлады,лучше адаптируется к условиям холодным на улице.
показати весь коментар
06.10.2021 10:09 Відповісти
Не только на вкус и цвет товарищей нет, но и на температуру тоже. У меня внуки то приезжают то не приезжают. Под них подстраиваться и то привыкать то отвыкать от повышенной температуры тоже не хочется. А ещё у меня бойлер в ванной, он параллельно котлу подключен. И такая схема без отдельной водогрейной колонки тоже экономней.
показати весь коментар
06.10.2021 10:20 Відповісти
электрический бойлер в системе отопления?
показати весь коментар
06.10.2021 10:29 Відповісти
Нет. Бойлер тоже от отопительного котла греется. Два газовых баллона сварены между собой, а внутри труба от котла к общей обратке. Дёшево сердито и красиво.
показати весь коментар
06.10.2021 10:34 Відповісти
ясно. у нас так раньше тоже многие делали. но меня этот вариант не устраивает. электрический бойлер в ванной более чем достаточен. расход воды на семью из 4 человек составляет 8-9 кубов в месяц,сюда входит всё-мытьё посуды,стирка,ну и личная гигиена.
показати весь коментар
06.10.2021 10:40 Відповісти
Тут дело в цене. У нас электроэнергия намного дороже газа.
показати весь коментар
06.10.2021 10:42 Відповісти
у нас пока нет...в среднем по году тратим 350-380 кВт по цене 1,68 грн. это не так уж много. а газ дорого,хоть сейчас и сдерживают цену,но всё равно.
показати весь коментар
06.10.2021 10:45 Відповісти
Мы побольше, но это из-за расходов на "производство" сушка для фруктов, кухонная водогрейка, электросварка инструменты электрические, иногда и до 500 квт выходит.
показати весь коментар
06.10.2021 10:50 Відповісти
ну я тоже пользуюсь и электроинструментами и сваркой...а сушим яблоки на улице) а ягоды и овощи,в большой морозилке замораживаем на зиму. это интереснее) зимой и у нас бывает до 460.но это пару месяцев. темнеет рано,делать нечего,телевизор,два компа...пироги в электрошкафу)
показати весь коментар
06.10.2021 10:56 Відповісти
Сушить на улице ненадёжно особенно в осеннюю дождливую погоду, хлопотливо, долго и вид получается не товарный и объёмы производства незначительные. Насекомые снижают качество. Разве, что только для себя. У меня такая полупромышленная сушилка, многолотковый продуваемый тепловентилятором шкаф с терморегулировкой, который по мере надобности подключает спирали на мощность 0,5, 1, 1,5, 2 и теоретически 3 квт. (но последний режим отключен) общая площадь лотков больше восьми квадратных метра. за сезон в сухом виде получилось килограммов 190. Груши целые не резаные в основном, слива яблоки, инжир. Киловатты отдельно не считал, но за весенне-летний период киловатт на 700 больше чем за осенне-зимний.
показати весь коментар
06.10.2021 13:08 Відповісти
у меня для себя. под навесом,в специальной корзине из сетки.
показати весь коментар
06.10.2021 14:40 Відповісти
На кухне есть небольшая электрическая водогрейка. Литров 10 кажется всего, мощность один киловатт.
показати весь коментар
06.10.2021 10:46 Відповісти
Так может у вас дома температура +15 и вам это нравиться. А если норм температуру поддерживать, то такого маленького расхода быть не может.
показати весь коментар
05.10.2021 11:43 Відповісти
18-20,нас это устраивает.
показати весь коментар
05.10.2021 11:51 Відповісти
дякувати богу, погода тепла. Нехай так і буде до весни
показати весь коментар
05.10.2021 10:59 Відповісти
наша Украинская озабоченность Эвропе......
показати весь коментар
05.10.2021 11:00 Відповісти
)(уйло хохочет и бьет себя по ляшкам от удовольствия
показати весь коментар
05.10.2021 11:03 Відповісти
Вот запустят СП_2 и цена упадет до 1199 баков
показати весь коментар
05.10.2021 11:06 Відповісти
Це перемога Німеччини, Франції і особисто Меркель.
показати весь коментар
05.10.2021 11:30 Відповісти
 
 