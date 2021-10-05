Результати розслідування Pandora Papers не змінять діалогу між Києвом і Вашингтоном, - Білий дім
Згадка про президента Володимира Зеленського в розслідуванні офшорів, проведеному Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, не змінить діалогу між Києвом і Вашингтоном, але підвищує для президента Джо Байдена важливість питання посилення фінансової прозорості у світі.
Про це "Голосу Америки" під час брифінгу в Білому домі сказала прессекретарка адміністрації Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньому політики. Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном та Києвом. Скоріш, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному, - сказала Псакі.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Будь ласка, зачекайте...
И компромат на ЗЕ появился не сам по себе.
Как ты себе представляешь сотрудничество официальных лиц США с человеком, замешанным в федеральных преступлениях США?
Напомню, что на Коломойском висит уголовка в США, а ЗЕ отмывал через офшоры преступные деньги Коломойского.
1 У Зеленского есть целевая электоральная аудитория 15-17%, на которую любые доводы типа вагнергейта, оффшоров, непрофессионализма Зеленского как политика - не действуют. Теперь с этими документами. Есть доказательства, как он участвовал в разграблении украинского народа, вклады с "ПриватБанка" выводились Коломойским, в том числе через Зеленского. Но с точки зрения этого костяка Зе-избирателей - всё нормально. То есть, у Зеленского сформировалось личное электоральное ядро, которое сдвинуть будет очень тяжело. Думаю, следующие электоральные замеры покажут снижение рейтинга президента, но не критическое.
2 Ведущие телеканалы - Коломойского, Ахметова, Пинчука, Левочкина - устроят теплую ванну. Особо разгонять новость не будут. Разве что в ток-шоу будет выхватываться, но перебиваться другими темами. Что будет доказательством, что данные, изложенные в "документах Пандоры" - правда.
Дутые "антикоррупционеры" в лице Шабунина и Лещенко красной нитью будут проводить информационную политику, что это "другое".
3 Вопрос в том, как сработает оппозиция в лице "Европейской Солидарности". Сегодня был бесподобен Порошенко на Согласительном совете, который разнёс Зеленского в пух и прах. Но его выступление показали только оппозиционные каналы. Всё равно нужно бить в эту точку - капля камень точит.
4 Все антикоррупционные органы будут делать "бег на месте". И пока Зеленский останется президентом, ничего не измениться. Расследование будут проводить так, чтобы с Зеленским ничего не случилось.
5 Количество нарушений закона со стороны Зеленского и его окружения зашкаливает. И "документы Пандоры" - лишь одно звено длинной цепи. Утрата Зеленским власти приведет к его посадке. И ему ничего не остается, только идти ва-банк. И любыми методами, в том числе с максимальным использованием админресурса, силовиков, цепляться за власть и идти на второй срок.
6 Между тем, лёд тронулся. До сих пор Зеленского воспринимали нормально в этом плане - до тех пор, пока считали, что он заработал свое состояние своим Кварталом. Как только станет известно, что он заимел состояние отмывания денег Коломойского и уклонением от налогов, он автоматически становится в один ряд с теми "кровопийцами", которые "захватили" власть в Украине - олигархами, бандитами и так далее. Это может сыграть ключевую роль в изменении электоральных симпатий. Из образа "своего парня", который своим трудом всего добился, Зеленский может превратиться в одного из тех, против кого направлен его манипулятивный "антиолигархический" закон. И это может опрокинуть его электоральную поддержку. Но, подчёркиваю, всё зависит от того, как сейчас сработает оппозиция в лице "ЕС". Ну, и мы с вами в информационной войне с "позитивными блогерами".
Helgi Sharp
ТАМ УЖЕ ДНО!!!
Зеленского просто ИГНОРИРУЮТ
и работают в обход него с нижестоящими, как могут.
Злодіям-тюрми!
Как і оточення. Позор, дальше некуда.