УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4851 відвідувач онлайн
Новини ДТП
4 120 27
діти (4931) ДТП (4441) Харків (5428)

Наїзд вантажівки на дітей у Харкові: один із постраждалих підлітків помер у лікарні

Наїзд вантажівки на дітей у Харкові: один із постраждалих підлітків помер у лікарні

У лікарні швидкої та невідкладної допомоги в Харкові помер один з підлітків, які увечері 4 жовтня потрапили під колеса вантажівки в мікрорайоні "Горизонт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Дитину госпіталізували у стані клінічної смерті та комі, повідомила з посиланням на слова заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького речниця міськради Ольга Мірошніченко.

За його словами, не вдалося реанімувати 14-річного хлопця. 12-річний травмований перебуває у відділенні політравми у тяжкому стані.

"У дитини забій мозку та скелетна травма", - повідомила речниця міськради.

Нагадаємо, аварія сталася 4 жовтня на вулиці Великій Кільцевій в районі будинку №3-А. Вантажівка DAF XS з напівпричепом збила двох хлопців. За даними поліції, діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу.

Також дивіться: Від удару злетіло навіть взуття: вантажівка збила двох підлітків на переході в Харкові, діти зазнали важких травм. ФОТОрепортаж

Після наїзду двоє дітей госпіталізували у тяжкому стані у лікарню невідкладної допомоги.

Поліція розслідує аварію як "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту". Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
взрослый дядя-водитель, тем более фуры, обязан ехать на такой скорости, и тем более перед пешеходным переходом, чтобы успеть затормозить, если малолетние недоумки решат перебегать по этому пешеходному переходу
показати весь коментар
05.10.2021 11:00
+4
к сожалению статистика такова что если в дтп с пешеходом с него слетает обувь в 90% случаев он не жилец
показати весь коментар
05.10.2021 10:41
+4
4.14. Пішоходам забороняється:
p4.14:gl4" id="n260" name="n260">а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
p4.14:gl4" id="n261" name="n261">б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
показати весь коментар
05.10.2021 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
к сожалению статистика такова что если в дтп с пешеходом с него слетает обувь в 90% случаев он не жилец
показати весь коментар
05.10.2021 10:41 Відповісти
это убийство. от 8 до 15
показати весь коментар
05.10.2021 10:48 Відповісти
4.14. Пішоходам забороняється:
p4.14:gl4" id="n260" name="n260">а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
p4.14:gl4" id="n261" name="n261">б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
показати весь коментар
05.10.2021 10:55 Відповісти
взрослый дядя-водитель, тем более фуры, обязан ехать на такой скорости, и тем более перед пешеходным переходом, чтобы успеть затормозить, если малолетние недоумки решат перебегать по этому пешеходному переходу
показати весь коментар
05.10.2021 11:00 Відповісти
Не обязан. Увы и ах.
показати весь коментар
05.10.2021 11:01 Відповісти
ну если убийца- то да, необязан. жалко вам в детстве такой дядя не попался
показати весь коментар
05.10.2021 11:07 Відповісти
Меня ещё в садике обучали перед переходом убедиться. Любой, кто так не делает повышает себе шансы на встречу с точно таким же водителем.
показати весь коментар
05.10.2021 11:09 Відповісти
Как водитель,замечал такой факт, что наши люди, ступая на проезжую часть дороги, никогда не смотрят налево. Стесняются наверное.....Хорошо, ты надеешся на меня - водителя (но ведь и водитель может быть идийотом. Особенно замечал это у баб на дорогих машинах). Но у тебя должен же быть какой-то инстинкт самосохранения....Загадка.
показати весь коментар
05.10.2021 13:00 Відповісти
увы и ах. обязан.
и суд это подтвердит
показати весь коментар
05.10.2021 11:12 Відповісти
Суд полезет в правила, а там не написано что обязан. И подтвердит, конечно.
показати весь коментар
05.10.2021 11:20 Відповісти
Не смешите суду на правила пох, там другие критерии даже после бесконечных потужных рехворм А вот что там было как то описано не внятно, или превышение или не внимательность водителя или все таки дети выбежали на на переход. А вот приведенное вами: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; К пешеходному переходу не относится тому: проїзна частина - елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги; а пішохідний перехід - ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Те по факту часть проезжей части которая не является проезжей частью тк у неё другое предназначение.
показати весь коментар
05.10.2021 11:46 Відповісти
Камери відеофіксації треба ставити на нерегульованих пішохідних переходах і притягати до відповідальності кожного хто не пропускає пішоходів, може тоді вони навчаться не збивати людей. Сам постійно ходжу через нерегульовані пішохідні переходи і багато водіїв, особливо це стосується таксистів і водіїв автобуса або фур не пропускають пішоходів (деякі ще й сигналять) і ти мусиш зупинитися або бігти, щоб тебе не збили. Хоча в правилах дор. руху стаття 18 по моєму написано, що при проїзді нерегульованого пішохідного переходу водій має переконатися у безпеці пішоходів, перед тим як їхати дальше.
показати весь коментар
05.10.2021 10:56 Відповісти
Надо. Чтоб сразу было видно, кто виноват.
показати весь коментар
05.10.2021 10:59 Відповісти
И нащщёт правел - перечитайте выделенное до полного осмысления:

18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
показати весь коментар
05.10.2021 11:00 Відповісти
А с чего ты взял, что дети "находились на пешеходном переходе"? Возможно бежали и не останавливаясь начали перебегать по пешеходному переходу.Истину уже не узнаем (понятно что водила будет выгораживать себя). А ребенка уже не вернешь с того света. Разве это первый такой случай? Какие ты правила не устанавливай, какие переходы не делай, (даже сетку вдоль дороги) всегда будут находиться те, кто эти правила будет нарушать.
показати весь коментар
05.10.2021 11:14 Відповісти
А я и не взял. Товарищ Сергей почему то считает, что нужно в любом случае снижать скорость перед переходом. А вот какбы и нет.

Так что если докажут, что выбежали прямо перед фурой, а скорость не была превышена, то опа! Виноваты только пешеходы.
показати весь коментар
05.10.2021 11:19 Відповісти
Ну, снижать скорость перед пешеходным переходом ... особенно в городе, особенно в темное время суток ... Согласись, правильная привычка. Даже если ПДД тебя не обязывают это делать. Ребенка нет и водиле насыпят в любом случае. Даже если условно, то имей он такую привычку такого бы могло и не произойти.
показати весь коментар
05.10.2021 11:55 Відповісти
Есть такая поговорка - "Гладко было на бумаге, но помешали ОВРАГИ"....Тут, конечно необходимо менять что-то в КОНСЕРВАТОРИИ....
показати весь коментар
05.10.2021 13:03 Відповісти
Если бы скорость была большая, то на тот свет отправились бы оба и сразу..В любом случае ребенка жаль, и жаль водителя, от таких случаев никто не застрахован и умышленно его действия нельзя квалифицировать. Только если бухой за рулем, тогда уже без вариантов. А стоило только посмотреть по сторонам, и все живы и счастливы......
показати весь коментар
05.10.2021 11:08 Відповісти
Не выбрал скорость, не убедился в безопасности движения. Убил двух детей (судя по травмам, второй тоже очень вероятен). Я бы образцово расстрелял. Просто потому что. Чтобы другие внимательнее были.
показати весь коментар
05.10.2021 11:11 Відповісти
а я бы отправил тебя принудительно работать водителем фуры. На долго не надо, на неделю бы хватило. Когда к тебе в очередной раз выскочили бы под колеса идиоты (а остановочный путь у 40 тонной фуры даже при 40 км/ч около 50 метров) ты бы резко поменял свою точку зрения.
показати весь коментар
05.10.2021 12:27 Відповісти
Значит ездь 30 км/ч. Твои проблемы
показати весь коментар
05.10.2021 13:56 Відповісти
Да, я именно по этому и написал что хочу посмотреть на тебя за рулем фуры едущего везде 30 км/ч. Потому что звидеть в интернете - не мешки ворочать.
показати весь коментар
05.10.2021 18:31 Відповісти
Пішоходи через одного хворі на голову, а лісапєдістів- тих я б взагалі розстрілював би.
показати весь коментар
05.10.2021 12:05 Відповісти
Вообще-то на Горизонте нет такой улицы как "Большой Окружной в районе дома №3-А". Правильно "Большая Кольцевая".
Я так понял, что набранная по объяве кацапня слово "Кільцева" перевела как "Окружная". Гоните их ссаными тяпками.
показати весь коментар
05.10.2021 13:06 Відповісти
В Канаді і Америці на нерегульованих перехрестях стоять знаки "All-way stop". Кожнамашина повинна повністю зупинитись. Хто перший зупинився, той потім перший і рушвє, не залежно від напрямку руху. Пішохода мксиг проп2стити незалежно коли він підійшов, до того як ти зупинився чи після. І це знімає дуже багато проблем .
показати весь коментар
05.10.2021 19:02 Відповісти
 
 