Наїзд вантажівки на дітей у Харкові: один із постраждалих підлітків помер у лікарні
У лікарні швидкої та невідкладної допомоги в Харкові помер один з підлітків, які увечері 4 жовтня потрапили під колеса вантажівки в мікрорайоні "Горизонт".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Дитину госпіталізували у стані клінічної смерті та комі, повідомила з посиланням на слова заступника головного лікаря медзакладу Андрія Соцького речниця міськради Ольга Мірошніченко.
За його словами, не вдалося реанімувати 14-річного хлопця. 12-річний травмований перебуває у відділенні політравми у тяжкому стані.
"У дитини забій мозку та скелетна травма", - повідомила речниця міськради.
Нагадаємо, аварія сталася 4 жовтня на вулиці Великій Кільцевій в районі будинку №3-А. Вантажівка DAF XS з напівпричепом збила двох хлопців. За даними поліції, діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу.
Після наїзду двоє дітей госпіталізували у тяжкому стані у лікарню невідкладної допомоги.
Поліція розслідує аварію як "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту". Водію загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.
Будь ласка, зачекайте...
p4.14:gl4" id="n260" name="n260">а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
p4.14:gl4" id="n261" name="n261">б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
и суд это подтвердит
18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
Так что если докажут, что выбежали прямо перед фурой, а скорость не была превышена, то опа! Виноваты только пешеходы.
Я так понял, что набранная по объяве кацапня слово "Кільцева" перевела как "Окружная". Гоните их ссаными тяпками.