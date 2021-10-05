Железняк про можливе входження Разумкова в "Голос": "У нас різне політичне майбутнє"

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляє, що у фракції немає спільного політичного майбутнього зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні, у нас із паном Разумковим добрі й дружні відносини, але політичне майбутнє у нас різне", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту у вівторок, відповідаючи на запитання, чи готовий "Голос" запропонувати Разумкову стати членом фракції після відставки.

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Що стосується відкликання Разумкова з посади спікера, на думку Железняка, наразі в парламенті немає голосів за таке рішення. "Я сподіваюся, що у нас не буде нового голови", - додав він.

Серед іншого, депутат наголосив, що чинний регламент не дає змоги розглянути питання про відставку Разумкова вже найближчого четверга.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно майже 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.