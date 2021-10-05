"Укрзалізниця" купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів
Філія "Пасажирська компанія" АТ "Українська залізниця" 16 вересня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Компанія АМБ" на постачання запчастин до вакуумних туалетів на 27,51 млн грн.
Про це повідомляється в системі "Прозорро", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші"
"Вартість окремих запчастин є дуже високою. Наприклад, сидіння с кришкою від німецького виробника Evac коштує 9456 грн . Або кнопка змиву – 6790 грн (тут і далі з урахуванням ПДВ, який на скрінах не враховано)", - зазначає видання.
У відкритих джерелах є дані про стульчаки за такою ціною з функцією біде чи мікроліфтами. Жодних даних про наявність таких функцій у стульчаках для "Укрзалізниці" – немає.
Кнопка змиву виконує єдину функцію – подачу сигналу про спуск води в туалеті. Але вона коштує як смартфон, що виконує купу функцій.
Унітазний блок, на який зверху кріпиться вищевказана сідушка, придбано за 311 880 грн. За ці гроші можна придбати чотири індійські мотоцикли Bajaj Pulsar NS 200cc.
""Укрзалізниця" суттєво підняла ціни на вказані деталі у порівннянні з минулими роками, коли курс долара був на рівні поточного. У 2017 році УЗ купувала кнопки для змиву по 5900 грн, а сідушки по 8 200 грн, тобто на 15% дешевше ніж зараз. При цьому за ті торги дві фірми-учасники були покарані Атнимонопольним комітетом за змову. У 2020 році для ремонту поїздів "Тарпан" кнопки змиву купували також по 5 894 грн", - зазначає видання.
За даними журналістів, до участі в нинішніх торгах були допущені лише дві фірми – переможець "АМБ" та ТОВ "Редтехнотрейд". Вони не торгувались на аукціоні, відтак економія на торгах по відношенню до очікуваної ціни склала менше 1%.
"При цьому "Укрзалізниця" заклала у тендерну документацію вимогу щодо певних креслень, по яким мають виготовлятись запчастини. Під них підходили лише вироби "Evac", тож у торгах взяли лише дилери цієї компанії. Ще дві фірми "Євро тек" та "Атор консалтінг" також з продукцією "Еваку" також подавали заявки, але їх відхилили. Оскільки вони пропонували постачання запчастин від компанії з Казахстану. В Укрзалізниці вирішили, що на їхні запчастини не буде розповсюджуватись гарантія німецького виробника", - додає видання.
За даними журналістів, засновником київського ТОВ "Компанія "АМБ" є Олександра Єрмакова з Броварів. Раніше фірма отримала підряди на 68 млн грн виключно в системі "Укрзалізниці". ТОВ "Редтехнотрейд" записане на Андрія Дзєву з Києва. Раніше фірма виграла в системі "Укрзалізниці" підряди на 46 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
вот именно - Человек-Лещенок не решает же там и одного процента, не решал то есть. и не все там завезенные с\из Марса.
так шо.... - еду по хреновой, но отремонтированной дороге на джипе, сажусь в поезд и плачу в соцсетях шо задорого распилили кнопки для слива айфонов в толчке вагинов и паротягинов)
"Кабмін на 3 міс. продовжив повноваження чотирьох членів наглядової ради "Укрзалізниці"
Крім того, Кабмін обрав членами наглядової ради УЗ Сергія Лещенка та Олега Журавльова як представників держави - також терміном не більше ніж на три місяці."
Кстати посмотрел - самая дорогая сидушка в НЛ 2500
Кстати цена не так уже и далекая от реальных цен. Какой то самый сраный отечественный унитаз стоит от 3000грн.
https://epicentrk.ua/shop/unitazy-i-kompakty/deshevie/ Это где он у вас так начинается, в Укрзализныце?
Пусти козла в огород.
Си Дзиньпин посадил бы
на колна бамбук и включил прямую трансляцию.
Немає політичних партій- немає ротації ні законодавчої, ні виконавчої влади. Немає ротації у владі- значить рулить стара та корумпована спадкова бюрократія.
Демократія це, влада народу, якщо народ не бажає владарювати то, демократія не може існувати. А оскільки "святе місце" не може бути порожнім то, його займають ті, у кого є бажання владарювати.
Ось і вся політологія в шести реченнях. Решта, від лукавого.
ибо почитать что Яхве творил... и что "лукавый", то Яхве убил миллионы и все живое почти, а "лукавый" ..... 10 людей, да и то по приказу Яхве.
извиняюсь конечно, я не "сотонист" просто нету как сотоны так и Яхве. но просто смешно иногда когда применяют слова типо - уууу, сотона, и аааа, ыыысуусег)))