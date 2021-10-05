УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4844 відвідувача онлайн
Новини
22 226 40
корупція (4614) туалет (48) Укрзалізниця (6680) закупівлі (3207)

"Укрзалізниця" купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів

Філія "Пасажирська компанія" АТ "Українська залізниця" 16 вересня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Компанія АМБ" на постачання запчастин до вакуумних туалетів на 27,51 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші"

"Вартість окремих запчастин є дуже високою. Наприклад, сидіння с кришкою від німецького виробника Evac коштує 9456 грн . Або кнопка змиву – 6790 грн (тут і далі з урахуванням ПДВ, який на скрінах не враховано)", - зазначає видання.

Також дивіться: "Ви використовували зв'язки в "Укрзалізниці": Арахамія - журналістці Цензор.НЕТ, яку не пустили на своє місце в поїзді заради "слуг народу". ВIДЕО

Укрзалізниця купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів 01
Укрзалізниця купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів 02
Укрзалізниця купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів 03
Укрзалізниця купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів 04

У відкритих джерелах є дані про стульчаки за такою ціною з функцією біде чи мікроліфтами. Жодних даних про наявність таких функцій у стульчаках для "Укрзалізниці" – немає.

Укрзалізниця купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів 05

Кнопка змиву виконує єдину функцію – подачу сигналу про спуск води в туалеті. Але вона коштує як смартфон, що виконує купу функцій.

Укрзалізниця купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів 06

Унітазний блок, на який зверху кріпиться вищевказана сідушка, придбано за 311 880 грн. За ці гроші можна придбати чотири індійські мотоцикли Bajaj Pulsar NS 200cc.

Укрзалізниця купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів 07
Укрзалізниця купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів 08

""Укрзалізниця" суттєво підняла ціни на вказані деталі у порівннянні з минулими роками, коли курс долара був на рівні поточного. У 2017 році УЗ купувала кнопки для змиву по 5900 грн, а сідушки по 8 200 грн, тобто на 15% дешевше ніж зараз. При цьому за ті торги дві фірми-учасники були покарані Атнимонопольним комітетом за змову. У 2020 році для ремонту поїздів "Тарпан" кнопки змиву купували також по 5 894 грн", - зазначає видання.

За даними журналістів, до участі в нинішніх торгах були допущені лише дві фірми – переможець "АМБ" та ТОВ "Редтехнотрейд". Вони не торгувались на аукціоні, відтак економія на торгах по відношенню до очікуваної ціни склала менше 1%.

"При цьому "Укрзалізниця" заклала у тендерну документацію вимогу щодо певних креслень, по яким мають виготовлятись запчастини. Під них підходили лише вироби "Evac", тож у торгах взяли лише дилери цієї компанії. Ще дві фірми "Євро тек" та "Атор консалтінг" також з продукцією "Еваку" також подавали заявки, але їх відхилили. Оскільки вони пропонували постачання запчастин від компанії з Казахстану. В Укрзалізниці вирішили, що на їхні запчастини не буде розповсюджуватись гарантія німецького виробника", - додає видання.

За даними журналістів, засновником київського ТОВ "Компанія "АМБ" є Олександра Єрмакова з Броварів. Раніше фірма отримала підряди на 68 млн грн виключно в системі "Укрзалізниці". ТОВ "Редтехнотрейд" записане на Андрія Дзєву з Києва. Раніше фірма виграла в системі "Укрзалізниці" підряди на 46 млн грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
У кого-то еще есть вопросы насчет Серлеща и его самоотверженной любви к ЗЕ?
показати весь коментар
05.10.2021 10:53
+10
нужно срочно воспользоваться услугами Укрзалізниці . на самом деле мне ни куда не надо . просто очень хочется посидеть на сидушке за 8 000 и понажимать кнопку за 5600
показати весь коментар
05.10.2021 10:55
+10
Блок унитазный 260 тыс без ПДВ? Что это за блок такой по цене новенького авто.
показати весь коментар
05.10.2021 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У кого-то еще есть вопросы насчет Серлеща и его самоотверженной любви к ЗЕ?
показати весь коментар
05.10.2021 10:53 Відповісти
а еще к Членовеку-Хламидии по поводу его .... ну да, уже, прочитав статью, не "высера" но констатации про там шо он сказал шо коррупция "зашита в "днк""?
вот именно - Человек-Лещенок не решает же там и одного процента, не решал то есть. и не все там завезенные с\из Марса.
так шо.... - еду по хреновой, но отремонтированной дороге на джипе, сажусь в поезд и плачу в соцсетях шо задорого распилили кнопки для слива айфонов в толчке вагинов и паротягинов)
показати весь коментар
05.10.2021 11:11 Відповісти
- Но ведь это же лавочничество! - закричал он. - Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из‑за восьми рублей! Учитесь жить широко!..(с)
показати весь коментар
05.10.2021 11:25 Відповісти
А чем этот сральник хуже ?
показати весь коментар
05.10.2021 11:17 Відповісти
нужно срочно воспользоваться услугами Укрзалізниці . на самом деле мне ни куда не надо . просто очень хочется посидеть на сидушке за 8 000 и понажимать кнопку за 5600
показати весь коментар
05.10.2021 10:55 Відповісти
А я бы взял компенсацию смартфоном.
показати весь коментар
05.10.2021 11:04 Відповісти
Нуу, кнопка смыва на Боинг 737 250 евро стоит. Такшта!
показати весь коментар
05.10.2021 10:57 Відповісти
Блок унитазный 260 тыс без ПДВ? Что это за блок такой по цене новенького авто.
показати весь коментар
05.10.2021 10:59 Відповісти
Так в Европу же идем. Никто не задумывался почему в Украине куб досок самого плохого качества стоит более 8000грн? Они что тот лес выращивали? Все очень просто. Какую цену захотели такую и нарисовали. Конкуренции же нету.
показати весь коментар
05.10.2021 11:02 Відповісти
И что ето первый раз? Кто то хоть раз был наказан за все ети годы? Поетому воруют и будут воровать. А почему так много и нагло воруют? Потому что нужно заплатить мзду прокурорам, судьям а в самом тяжелом случае чтобы хватило на ВИП камеру с интернетом и девочками.
показати весь коментар
05.10.2021 11:00 Відповісти
Де це бородате чмо? Прокоментує, чи дупу ВАЗеленсього зализує?
показати весь коментар
05.10.2021 11:01 Відповісти
ему некогда . он на защиту офшоров брошен . думает как объяснить зелохам что офшоры они разные есть плохие ( у Пороха ) а есть хорошие ( у Зельки )
показати весь коментар
05.10.2021 11:07 Відповісти
Якщо ви про Лєщенка - то його ж звільнили.
показати весь коментар
05.10.2021 11:57 Відповісти
Та сЧас. Хіба ж Вава відмовиться від такого масажу дупи, та ще й за рахунок наріду.
"Кабмін на 3 міс. продовжив повноваження чотирьох членів наглядової ради "Укрзалізниці"
Крім того, Кабмін обрав членами наглядової ради УЗ Сергія Лещенка та Олега Журавльова як представників держави - також терміном не більше ніж на три місяці."
показати весь коментар
05.10.2021 12:13 Відповісти
Зрозуміло, дякую
показати весь коментар
05.10.2021 12:19 Відповісти
"Лещенка пропонують повернути до наглядової ради "Укрзалізниці", - Шмигаль"
показати весь коментар
05.10.2021 12:16 Відповісти
сируня сделал дело, теперь гуляет смело.
показати весь коментар
05.10.2021 11:02 Відповісти
Ахтыш грёбаный писец...
показати весь коментар
05.10.2021 11:05 Відповісти
Ну наконец-то можно будет позвонить домой по кнопке смыва. Это прорыв! Ура!
показати весь коментар
05.10.2021 11:06 Відповісти
Кстати цена не так уже и далекая от реальных цен. Какой то самый сраный отечественный унитаз стоит от 3000грн. А здесь я так понимаю антивандальный. Вы когда последний раз в наших строительных магазинах были? Не хотите купить 1кв.м. самого не дорогого утеплителя за 500грн?
показати весь коментар
05.10.2021 11:07 Відповісти
Ну, предположим, неделю назад 0.5 кв.м пенопласта 5см по 25 гривен ещё было
Кстати посмотрел - самая дорогая сидушка в НЛ 2500
показати весь коментар
05.10.2021 11:15 Відповісти
Ето типо тот пенопласт который сыпется еще не доехав до обьекта? А толщиной 1см и 0.1м.кв еще дешевле будет.
показати весь коментар
05.10.2021 11:21 Відповісти
Ну вы сравнили 3 тыс и 300 тыс.
показати весь коментар
05.10.2021 11:16 Відповісти


Кстати цена не так уже и далекая от реальных цен. Какой то самый сраный отечественный унитаз стоит от 3000грн.

https://epicentrk.ua/shop/unitazy-i-kompakty/deshevie/ Это где он у вас так начинается, в Укрзализныце?
показати весь коментар
05.10.2021 11:33 Відповісти
27 лямов спущены в сортир и попутно в чьи-то карманы.
показати весь коментар
05.10.2021 11:08 Відповісти
Еврейское умение "делать деньги из воздуха".
Пусти козла в огород.
показати весь коментар
05.10.2021 11:18 Відповісти
Короче бренд от дома "януковащей"
показати весь коментар
05.10.2021 11:14 Відповісти
Эрдоган бы просто расстрелял и поставщиков унитазов, и покупателей.
Си Дзиньпин посадил бы на кол на бамбук и включил прямую трансляцию.
показати весь коментар
05.10.2021 11:17 Відповісти
За останні років 25 укерівників УЗ при обшуках знаходили величезні суми (навіть в холод.ккамерах) і ніхто не сів. Залізяка годує всю кодлу на протязі десятиріч.
показати весь коментар
05.10.2021 11:22 Відповісти
Щас пробил по инету в среднем вакуумный из нержавейки в розницу стоит штукарь. Ну пусть здесь специфика и всякая хрень всё равно это не должно стоить больше двушки. Тем более на таких объёмах.
показати весь коментар
05.10.2021 11:40 Відповісти
Сірьожа Лєщєнко чесно заслужив своє місце біля корита.
показати весь коментар
05.10.2021 11:57 Відповісти
"Сірьожа Лєщєнко" звільнений з набради Укрзалізниці десь зо 2 тижні тому.
показати весь коментар
05.10.2021 11:58 Відповісти
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
показати весь коментар
05.10.2021 11:57 Відповісти
Та всі ******* має бути пизжена.
показати весь коментар
05.10.2021 13:16 Відповісти
Проблема починається з відсутності реальних партій. Про яку демократію може йти мова, якщо народ за трни десятиліття не те що, реальних політичних партій не спромігся орагнізувати, а навіть профспілок.

Немає політичних партій- немає ротації ні законодавчої, ні виконавчої влади. Немає ротації у владі- значить рулить стара та корумпована спадкова бюрократія.

Демократія це, влада народу, якщо народ не бажає владарювати то, демократія не може існувати. А оскільки "святе місце" не може бути порожнім то, його займають ті, у кого є бажання владарювати.

Ось і вся політологія в шести реченнях. Решта, від лукавого.
показати весь коментар
05.10.2021 13:22 Відповісти
"лукавого" нет, это бред.
ибо почитать что Яхве творил... и что "лукавый", то Яхве убил миллионы и все живое почти, а "лукавый" ..... 10 людей, да и то по приказу Яхве.
извиняюсь конечно, я не "сотонист" просто нету как сотоны так и Яхве. но просто смешно иногда когда применяют слова типо - уууу, сотона, и аааа, ыыысуусег)))
показати весь коментар
05.10.2021 14:32 Відповісти
Противно смотреть,слушать руководителей ж.д. Люди работают за минималку а кто-то будет с----ь. В новенький автомобиль....
показати весь коментар
05.10.2021 17:48 Відповісти
Твари просто ТВАРИ , ещё жить с этими мразями и жить. Миллион людей умерло , а этих мразей ниче небере. Твари до последнего будут сечку трусить и бабки высасывать!
показати весь коментар
06.10.2021 01:01 Відповісти
Как работник этого "кружка", именуемым УЗ, могу твердо заявить, что приходит ему пи.... Такого бардака ещё не было. Материалов нет, инструмента нет, зарплата ниже плинтуса, враньё про среднюю, кадры бегут, новые не идут на зп 6т, больше не выйдет у новобранцев. Ревизоров уже больше чем работяг, мнимые и не мнимые проверки. Финансовая очередная заехала, проверяют не известно что, но параллельно дали инструмент механикам СЦБ один набор за долгие годы на 16 человек. Сам набор неизвестного происхождения, нигде нет данных не производителя не упаковщика. Все как в 90е. Ящик явно производства подвал с кучей, абсолютно ненужных , для работы механика мелочей
показати весь коментар
06.10.2021 05:01 Відповісти
 
 