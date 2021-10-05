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журналістика (1714) напад (1095) ЗМІ (1334) Укрексімбанк (474) Седлецька (93) Мецгер (99)

Напад на журналістів "Схем": Подано заяву в поліцію, розслідування про "Укрексімбанк" опублікують найближчим часом

Напад на журналістів

Журналісти програми "Схеми", після того, як на них напали у державному "Укрексімбанку", написали заяву в поліцію про перешкоджання журналістській діяльності.

Про це в Facebook повідомила журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в поліції вже є заява про перешкоджання законній журналістській діяльності.

"Редакція завершує роботу над розслідуванням про факти, запитання про які так не сподобалися голові державної фінансової установи. Опублікуємо його найближчим часом", - підкреслила Седлецька.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голові "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис. АУДIО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - у оператора силою забрали техніку і видалили запис.

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Топ коментарі
+7
мы уже в Израиле живем? откуда такая страсть обрезанных тулить на хлебные должности?
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05.10.2021 10:55
+5
мецгеры, шефиры, дзержинские еще в НКВД в 30-х годах на хлебных должностях были, при этом крестьяне без хлеба от голода пухли ... а это их внучки уже во всю стараются ...
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05.10.2021 11:32
+4
Вор на воре и вором погоняет.

Самая бедная страна Европы с самыми богатыми в Европе чиновниками.
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05.10.2021 10:54
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Вор на воре и вором погоняет.

Самая бедная страна Европы с самыми богатыми в Европе чиновниками.
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05.10.2021 10:54 Відповісти
мы уже в Израиле живем? откуда такая страсть обрезанных тулить на хлебные должности?
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05.10.2021 10:55 Відповісти
Нічого нового.
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05.10.2021 11:00 Відповісти
мецгеры, шефиры, дзержинские еще в НКВД в 30-х годах на хлебных должностях были, при этом крестьяне без хлеба от голода пухли ... а это их внучки уже во всю стараются ...
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05.10.2021 11:32 Відповісти
евреи - это далеко не самое плохое, что случилось с Украиной.
Вот дебилы, которые выбирают воров и обманщиков во власть, независимо от их национальности - вот это настоящая беда.
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05.10.2021 12:14 Відповісти
Порошенко, мартиненко, червоненко, кононенко та інша наволоч..
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05.10.2021 12:52 Відповісти
тільки ватників та ЗЕлену патороч телепає від Порошенка ... кремлівське ху@ло чекало на появу чогось на кшталт ЗЕленого зрадника майже 30 років... ЗЕлений лохторат втілив його мрію ...
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05.10.2021 13:06 Відповісти
Ну порошенко.. Думав що це всеж таки Ізраїль
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05.10.2021 12:53 Відповісти
tZE inform


@tZEinform



"Новости днА" Банкиры государственного "Укрэксимбанка" напали на журналистов. Зеленский считает главной угрозой украинской экономики регламент Верховной Рады.
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05.10.2021 11:24 Відповісти
Какая прекрасная украинская фамилия - Мецгер Євген!
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05.10.2021 11:26 Відповісти
ЗеСкотство!
лохи одобряют
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05.10.2021 12:18 Відповісти
 
 