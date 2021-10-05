Напад на журналістів "Схем": Подано заяву в поліцію, розслідування про "Укрексімбанк" опублікують найближчим часом

Журналісти програми "Схеми", після того, як на них напали у державному "Укрексімбанку", написали заяву в поліцію про перешкоджання журналістській діяльності.

Про це в Facebook повідомила журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в поліції вже є заява про перешкоджання законній журналістській діяльності.

"Редакція завершує роботу над розслідуванням про факти, запитання про які так не сподобалися голові державної фінансової установи. Опублікуємо його найближчим часом", - підкреслила Седлецька.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - у оператора силою забрали техніку і видалили запис.