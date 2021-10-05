УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4844 відвідувача онлайн
Новини
2 639 44
газ (10263) газові переговори (396) перемовини (2717) росія (63574) Денис Шмигаль (4393)

Переговори з РФ щодо прямого контракту на поставку газу не плануються, - Шмигаль

Переговори з РФ щодо прямого контракту на поставку газу не плануються, - Шмигаль

Україна не планує переговори з РФ щодо укладення прямого контракту на поставку природного газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу lb.ua.

"Такі переговори не плануються", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що в підземних сховищах (ПСГ) України вже накопичено понад 18,5 млрд куб. м газу (вже 18,7 млрд куб. м. - Ред.), також країна має власний газовидобуток, що дозволить пройти майбутній опалювальний сезон.

За його словами, також не варто очікувати суттєвого реекспорту на європейський ринок газу, що належить іноземним трейдерам і який зберігається в ПСГ України.

"У будь-якому разі, перша пропозиція робиться завжди Україні в таких випадках. З імовірністю 100% газ, який є в Україні, тут і буде використаний", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко про переговори з "Газпромом" щодо продовження транзитного контракту: У нас поки стадія обміну публічними люб'язностями

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Да это ботва. Ща начнут мычать на всех углах-"покупайте,не выделывайтесь. Мы же братушки".
показати весь коментар
05.10.2021 11:15
+2
Что значит не прямая покупка - тот же газ РФ, не покидая Украину физический, просто по документам перепродаётся Украине не Газпромом а фирмой прокладкой с офигенной наценкой. На пустом месте за наш счёт делаются просто космические деньги. Прибыль от этого имеют и Газпром и наши кормчие. Раньше Порох, сегодня Зеля. Всё же лежит на поверхности, всё элементарно.
показати весь коментар
05.10.2021 11:52
+1
А вы готовы просрать оставшуюся промышленность и всю страну засеять рапсом и подсолнухами? Видно что готовы.
показати весь коментар
05.10.2021 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ясен пень - кинули вас тупоголовых на спотовый рвнок по 1400 бакинских. уже 4 лярда кубов не хватает, но вы весь украинский газ успешно гоните в Европу....молчу уже про уголь...
показати весь коментар
05.10.2021 11:07 Відповісти
Что попало начесал.
показати весь коментар
05.10.2021 11:12 Відповісти
Идите на йухх со своим газиком!
показати весь коментар
05.10.2021 11:28 Відповісти
Подивимось як ти баран 73% будеш дрова збирати взимку без газа, тупа мокшаніна.
показати весь коментар
05.10.2021 11:30 Відповісти
У меня солнечные батареи 😆😆😆
показати весь коментар
05.10.2021 11:35 Відповісти
Дохера они тебе помогут зимой, когда один солнечній день в месяц
показати весь коментар
05.10.2021 11:50 Відповісти
Может в Якутии и да. В Украине снег может неделю за всю зиму лежать.
показати весь коментар
05.10.2021 12:22 Відповісти
Дурик. батареи солнечные бесполезны в пасмурный день. Да и сколько того дня зимой
показати весь коментар
05.10.2021 12:42 Відповісти
Сам дурик. Расскажи мне про солнечную энергию, после трех лет, как я ей успешно пользуюсь. О аккумуляции слышал? О переключении на промышленную, если нет почти солнца или снег - слышал? О ветряке слышал, который тоже крутится?
показати весь коментар
05.10.2021 14:18 Відповісти
Досить вже цієї "гульні в реверс"! Скільки можна наживатись на простих людях?!
Транспортувати російський газ ми можемо, а от купувати на пряму, чомусь ні. Де логіка?!
показати весь коментар
05.10.2021 11:08 Відповісти
Все? Готовы на политические уступки Кремлю?
показати весь коментар
05.10.2021 11:12 Відповісти
Да это ботва. Ща начнут мычать на всех углах-"покупайте,не выделывайтесь. Мы же братушки".
показати весь коментар
05.10.2021 11:15 Відповісти
ага, но сначала выполняйте "минск" и давайте воду в Крым...
показати весь коментар
05.10.2021 11:20 Відповісти
Аксёнов сказал, что воды в Крыму достаточно
показати весь коментар
05.10.2021 11:33 Відповісти
В этом году даже с избытком
показати весь коментар
05.10.2021 11:51 Відповісти
А вы готовы просрать оставшуюся промышленность и всю страну засеять рапсом и подсолнухами? Видно что готовы.
показати весь коментар
05.10.2021 11:27 Відповісти
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!
показати весь коментар
05.10.2021 11:37 Відповісти
В спамі
показати весь коментар
05.10.2021 11:14 Відповісти
Рано или поздно конечно контракты будут заключены.
Другого выхода нет для страны.
Жить в пещерном и патриотическом государстве желающих мало.
показати весь коментар
05.10.2021 11:31 Відповісти
Більше того "патріотизмом" тут і не пахне. Транспортувати російський газ в Європу, і за відібраний газ для потреб України також платити Європі втридорога, називаючи це "реверсом" - ото і весь "патріотизм".
показати весь коментар
05.10.2021 11:44 Відповісти
Два 15-срублевых питушка, покукарекайте в спаме пли
показати весь коментар
05.10.2021 12:12 Відповісти
Вот это вот видал,вепс🖕
показати весь коментар
05.10.2021 12:27 Відповісти
мы это уже все проходили. "спасительные" контракты по прямым поставкам через нужные прокладки. сомневаюсь, что оффшорник не подпишет такой контракт
показати весь коментар
05.10.2021 11:11 Відповісти
Я не понимаю чем газ отличается от например угля, почему уголь покупаем свободно а газ нужно обязательно через виртуальные реверсы и европейских посредников.
показати весь коментар
05.10.2021 11:13 Відповісти
Патамушта.
показати весь коментар
05.10.2021 11:16 Відповісти
Достойный ответ настоящего патриота- порохобота.
показати весь коментар
05.10.2021 12:34 Відповісти
Что ботва-поставлена задача разгонять тему про острую необходимость закупки Украиной газа напрямую у кацапляндии? Скажи своим кураторам,что что это гнилая затея.😉
показати весь коментар
05.10.2021 12:42 Відповісти
Кроме тебя эту тему никто не разгоняет, порохобот.
показати весь коментар
05.10.2021 12:45 Відповісти
Так ты ещё и фуфло,оказывается))
показати весь коментар
05.10.2021 12:49 Відповісти
Ты не в состоянии понять о чем речь, а я значит фуфло.
Такие как ты и загнали страну в тупик. Бестолочь.
показати весь коментар
05.10.2021 12:50 Відповісти
Да пошел вон.
показати весь коментар
05.10.2021 12:56 Відповісти
Пошел нах. Патриот сраный.
показати весь коментар
05.10.2021 13:01 Відповісти
Ублюдок ватный.😆
показати весь коментар
05.10.2021 13:02 Відповісти
Придурок свидомый
показати весь коментар
05.10.2021 13:08 Відповісти
Так уголь тоже по реверсу
показати весь коментар
05.10.2021 11:21 Відповісти
Сьогодні, а післязавтра?
показати весь коментар
05.10.2021 11:34 Відповісти
Побит рекорд: цена на газ в Европе превысила $1200/тыс. куб. м Источник: пот это наша новая цена...
показати весь коментар
05.10.2021 11:34 Відповісти
Позитив: На роssии на учениях столкнулись ЗПРК "Тунгуска" и БМП - 2 - пострадавших выносили на руках

показати весь коментар
05.10.2021 11:35 Відповісти
Конечно, лучше же покупать по 1100, чем по 230.
показати весь коментар
05.10.2021 11:46 Відповісти
Заводы уже начинают останавливаться. Остановили уже малынский бумажный комбинат. С таким газом завод не может ни с кем на рынках конкурировать
показати весь коментар
05.10.2021 11:53 Відповісти
Запустят снова
показати весь коментар
05.10.2021 14:19 Відповісти
Что значит не прямая покупка - тот же газ РФ, не покидая Украину физический, просто по документам перепродаётся Украине не Газпромом а фирмой прокладкой с офигенной наценкой. На пустом месте за наш счёт делаются просто космические деньги. Прибыль от этого имеют и Газпром и наши кормчие. Раньше Порох, сегодня Зеля. Всё же лежит на поверхности, всё элементарно.
показати весь коментар
05.10.2021 11:52 Відповісти
лахтоботы в теме раскукарекались, админ принима меры!
показати весь коментар
05.10.2021 12:13 Відповісти
 
 