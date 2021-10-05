Біля лікарні у Львові утворилася черга зі швидких із хворими на COVID-19: за добу - рекорд надходжень з початку пандемії. ФОТО
У Львові біля приймального відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КЛШМД) утворилися черги автомобілів швидкої допомоги, які доставляють хворих із СOVID-19.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала прессекретар лікарні Христина Каспшишак, передає Цензор.НЕТ.
"За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією - 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих - 1", - зазначила Каспшишак.
Зазначимо, що зафіксовані на фото медики з якоїсь причини без захисних костюмів.
Як повідомлялося, на сьогодні у Львівській області підтверджено 153 433 випадки інфікування коронавірусом (в тому числі 592 - за останню добу), з яких 3953 - летальні.
Будь ласка, зачекайте...
Если бы "вакцина работала", то при таком охвате (сколько там в зомбоящикерассказывают: 60-70% с 2 дозами?) в последние несколько недель ежесуточно не умирало бы в несколько раз больше людей, чем в тот же период год назад, когда население еще не кололи.
тому,антивакЦинатори,ПНХ!
уверен, что многие отказались прививаться, начитавшись его бреда
2.українською-висновки.
И откуда вы такие лезете?
Кількість померлих за причинами смерті у січні-липні 2021 року
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00-I99
248231
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00-J98
12898
з них грип і пневмонія
J10-J18
9951
Невже всі закінчилися ?
Перефразируя хацапов - коек нет,но вы держитесь.