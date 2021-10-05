За добу від коронавірусу в Києві померли 13 осіб. Виявлено 560 нових випадків, - Кличко. КАРТА

560 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 236 545). Зафіксовано 13 летальних випадків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіли 305 жінок віком від 18 до 92 років, 194 чоловіки віком від 18 до 90 років, 33 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 28 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 5463)

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За добу госпіталізовано 64 хворих на коронавірус, 126 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

224 жителі столиці подолали коронавірус (загалом 221 658).

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (104), Деснянському (97) та Святошинському (66).