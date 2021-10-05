Рада на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань: "За крісло не тримаюся, на відміну від багатьох". ВIДЕО
Верховна Рада відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За - 240 народних депутатів.
Перед прийняттям рішення перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко заявив, що вчора на Погоджувальній Раді ВРУ Разумков порушив регламент, бо відмовився ставити на голосування пропозицію щодо порядку денного на поточний тиждень, яку внесли представники "Слуги народу".
Тому, за його словами, фракція "СН", групи "Довіра" і "За Майбутнє" вносять пропозицію відсторонити спікера від ведення пленарних засідань на два дні.
У свою чергу спікер Дмитро Разумков підкреслив: "За крісло не тримаюся, на відміну від багатьох".
Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Усе інше якось переживемо.
Плевал он на мнение народа
От тепер вони розвернуться.
Це уже повалення конституційного ладу та державний переворот?
Чи це все ще андони ламають державну систему?
Пилюет он на них
А 5 лет Верховной Рады истекает летом 2024-го.
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.
У них точно все це розписано. Ясно, що в процесі там можуть бути деякі коригування.
І тепер прийшов етап розкручування Разумкова, для того щоб зробити його майбутнім президентом.
Я завжди проти "сильної вертикалі" і чисельної переваги.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.