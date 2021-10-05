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Новини Відставка Разумкова
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ВР (14812) відставка (1455) Разумков Дмитро (1526)

Рада на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань: "За крісло не тримаюся, на відміну від багатьох". ВIДЕО

Верховна Рада відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За - 240 народних депутатів.

Перед прийняттям рішення перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко заявив, що вчора на Погоджувальній Раді ВРУ Разумков порушив регламент, бо відмовився ставити на голосування пропозицію щодо порядку денного на поточний тиждень, яку внесли представники "Слуги народу".

Тому, за його словами, фракція "СН", групи "Довіра" і "За Майбутнє" вносять пропозицію відсторонити спікера від ведення пленарних засідань на два дні.

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У свою чергу спікер Дмитро Разумков підкреслив: "За крісло не тримаюся, на відміну від багатьох".

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

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Топ коментарі
+22
Верховна рада займається чим завгодно окрім законотворчості .
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05.10.2021 12:05
+22
Повинно бути так: Рада ПРОТИЗАКОННО ВСУПЕРЕЧ ЗАКОНУ ПРО РЕГЛАМЕНТ на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань
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05.10.2021 12:06
+22
Зелёный пи*дец неумолимо настаёт...
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05.10.2021 12:12
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Правила форума Рада форумчан
Верховна рада займається чим завгодно окрім законотворчості .
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05.10.2021 12:05 Відповісти
Ой, лучшеб так и продолжалось.
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05.10.2021 12:08 Відповісти
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05.10.2021 12:13 Відповісти
Це точно. І в жодному разі не можна пускати Ослобородька зазирати кудись там *****.
Усе інше якось переживемо.
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05.10.2021 12:15 Відповісти
А что он у народа спрашивать будет? Референдум проводить?
Плевал он на мнение народа
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05.10.2021 12:18 Відповісти
Плювати на думку народу - небезпечна справа... Чивокуня не дасть збрехати.
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05.10.2021 12:43 Відповісти
Повинно бути так: Рада ПРОТИЗАКОННО ВСУПЕРЕЧ ЗАКОНУ ПРО РЕГЛАМЕНТ на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань
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05.10.2021 12:06 Відповісти
А когда Коля Оболонский стягивал с трибуны Рады Лероса, он ничего не нарушал и его не отстраняли
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05.10.2021 12:19 Відповісти
Звісно, порушував. Вони так, покроково, від більш малих порушень до злочинів йшли.

От тепер вони розвернуться.
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05.10.2021 13:39 Відповісти
Йозеф Кнехт@jozefkneht1



Це уже повалення конституційного ладу та державний переворот?
Чи це все ще андони ламають державну систему?
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05.10.2021 15:43 Відповісти
- Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь?! И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает.(с)
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05.10.2021 12:07 Відповісти
Зеля говорит что регламент только мешает ему но за малейшее нарушение отдает приказ убрать спикера.
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05.10.2021 12:09 Відповісти
Ну тут він послідовний. Начхав на регламент, але зробив це руками таких же нулів, як сам.
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05.10.2021 22:00 Відповісти
Зелёный пи*дец неумолимо настаёт...
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05.10.2021 12:12 Відповісти
Ой, поки той "Зелёный пи*дец" настане, щоб нам і країні швидший не настав😒
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05.10.2021 13:41 Відповісти
Вся Бенжамина Коломойского рать! Вся мразь, все подонки в Раде в купе!
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05.10.2021 12:12 Відповісти
У Зелі подвійні стандарти.
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05.10.2021 12:12 Відповісти
У "безпредельщиков" немає ніяких стандартів, навіть подвійних. Бо це дворово-квартальна гопота часів "перестройки".
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05.10.2021 12:18 Відповісти
Для него вообще стандартов (законов) не существует.
Пилюет он на них
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05.10.2021 12:21 Відповісти
А хто знає, скОКА сєрій в данном сЄріАНале?
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05.10.2021 12:14 Відповісти
До кінця каденції бубочки та цього моносброду. Якщо не зупинимо раніше.
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05.10.2021 12:21 Відповісти
Моносброд раньше, согласно Конституции...
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05.10.2021 13:46 Відповісти
Почему? Ведь 5 лет президента истекает весной 2024-го.
А 5 лет Верховной Рады истекает летом 2024-го.
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05.10.2021 13:51 Відповісти
))) А это рукожопство зебилов))) Подожди они пару месяцев с досрочными выборами, то было бы так как вы говорите) А так, 29 октября 2023 года)))
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.
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05.10.2021 13:57 Відповісти
А, да, тогда всё логично. Своими достроковыми они сами себя... объегорили.
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05.10.2021 14:24 Відповісти
Сам на это обратил внимание с неделю назад и поделился здесь) Как оказалось это для многих сюрприз) А тем временем в Вики давно уже создана страничка на эту тему) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2023 https://uk.wikipedia.org/wiki/Парламентські_вибори_в_Україні_2023
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05.10.2021 14:03 Відповісти
Щас десь люся спливе, розповість
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05.10.2021 22:01 Відповісти
Я думаю это уже не смешно. Майдан организовывать нужно уже сейчас. Потом ни кто не даст. Они формируют мафию. Коррупционное государство, с жёсткой полицейской властью!
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05.10.2021 12:15 Відповісти
Как гАрІЦЦА нах з пляжа
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05.10.2021 12:15 Відповісти
Димона скушали...варвары
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05.10.2021 12:21 Відповісти
Розумков просто не хочет потом тянуть за компанию с Зе
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05.10.2021 12:22 Відповісти
Я только не понял ,а чем им Розумком не довподоби
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05.10.2021 12:22 Відповісти
У мене іноді складається враження, що це якийсь сценарій, і після Зе-невігласа повинен прийти гарний і незамараний Разумков. Може вони уже ролі так уже розподілили
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05.10.2021 13:45 Відповісти
👍
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05.10.2021 14:28 Відповісти
Правильно. Але підодозрюю, що вони ці ролі розподілили, ще на початку підготовки до виборної кампанії 2019. І не тільки це. Вони і багато конкретних, допоміжних дій детально розпланували за багато кроків наперед. То цілий проект. Махлювальники ще ті...
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05.10.2021 15:16 Відповісти
Виробничий процес, для його злагодженості, прийнято розписувати сітьовим графіком. Про нього написано в вікіпедії. Але цим графіком можна розписувати не тільки виробничий процес, а й при плануванні довгострокових, складних дій колективу людей. На цьому графіку розписують, в тому числі, заплановані дії кожного учасника (і кожної групи людей) на різних етапах процесу.
У них точно все це розписано. Ясно, що в процесі там можуть бути деякі коригування.
І тепер прийшов етап розкручування Разумкова, для того щоб зробити його майбутнім президентом.
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05.10.2021 15:51 Відповісти
А кушать хочется всегда. И до тебя доберутся.
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05.10.2021 12:23 Відповісти
По ходу, не за горами общенациональный страйк...
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05.10.2021 12:24 Відповісти
Вообще эти функции и Андроид может выполнять , следи себе за регламентом и все , или посадить выпускника школы ,впринципе четвёрки по математике достаточно
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05.10.2021 12:27 Відповісти
ЕС и ОПЗЖ как обычно голосуют в унисон.
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05.10.2021 12:34 Відповісти
а спикер по конституции и.о. президента если что
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05.10.2021 12:38 Відповісти
якщо це не узурпація, то що це?
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05.10.2021 12:39 Відповісти
а сама себе рада не хоче відсторонити на два дні?
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05.10.2021 12:52 Відповісти
А что, так можно было???🤨
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05.10.2021 13:03 Відповісти
Негодяя из партии регионов кинули подонки из партии слуга народа.....
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05.10.2021 13:40 Відповісти
Разумков не волнуйся -Партия Регионов тебя примет обратно
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05.10.2021 13:48 Відповісти
Хай між собою гризуться це, позитивна річ. Представники влади тільки тоді потребують народної підтимки, коли не мають достатньо штиків у владі.
Я завжди проти "сильної вертикалі" і чисельної переваги.
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05.10.2021 14:22 Відповісти
Зеленский - Разумков, шоу для плебса.
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05.10.2021 14:33 Відповісти
Я вижу замену спикера (а может имитация попытки замены) как этап шоу для раскрутки Разумкова.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
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05.10.2021 14:34 Відповісти
Вангую, что рисованные следующие "рейтинги" Разумкова резко прыгнут процентов до 10 и продолжат рост дальше. Конечно, немного за счет Зеленского, но в первую очередь за счет других. Технологиями будут тянуть Разумкова на следующего президента.
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05.10.2021 14:53 Відповісти
Я думаю что центр Разумкова уже сейчас готов поставить Разумкова на первое место.А впереди еще два года!
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05.10.2021 15:10 Відповісти
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05.10.2021 16:47 Відповісти
Быдло схавае
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05.10.2021 17:53 Відповісти
Не забывайте этот ватный Разумков был в партии "Регионов".
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05.10.2021 20:51 Відповісти
Все ждали, и вот он, борец с рыжымом. Это вам не Рабинович, с горбатым носом и статьей криминального кодекса. Можно сцену монтировать под нового мессию.
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05.10.2021 21:25 Відповісти
Новий борцун за народ намалювався
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05.10.2021 22:42 Відповісти
"слуги народа" - служебньіе собаки лично Зеленского. и понимают Зеленского - его голос - его ужимки и прьіжки - с полуслова. Они сами проявляют инициативу лизнуть жопу Зеленскому чтоб не "подставлять" преЗЕдента - прецендента украинской безалаберности. Далее будет хуже - он будет мстить еще больше за обиду его некомпетентности и не способности понять место и время собьітию - его президентства.
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06.10.2021 08:20 Відповісти
 
 