Майже 4 тис. фізичних осіб: РНБО запустила сайт з українським санкційним переліком

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запустила сайт з українським санкційним переліком. У ньому майже 4 000 записів з фізичними особами, а також майже 2 000 - з юридичними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, на сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua міститься перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовуються санкції.

На ньому реалізована функція пошуку фігуранта за ПІБ, а також вказується номер президентського указу і його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності і місце проживання.

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Щодо юридичних осіб вказані такі дані - назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса і так далі.