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Майже 4 тис. фізичних осіб: РНБО запустила сайт з українським санкційним переліком

Майже 4 тис. фізичних осіб: РНБО запустила сайт з українським санкційним переліком

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запустила сайт з українським санкційним переліком. У ньому майже 4 000 записів з фізичними особами, а також майже 2 000 - з юридичними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, на сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua міститься перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовуються санкції.

На ньому реалізована функція пошуку фігуранта за ПІБ, а також вказується номер президентського указу і його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності і місце проживання.

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Щодо юридичних осіб вказані такі дані - назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса і так далі.

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05.10.2021 12:27 Відповісти
Аве,Вова.
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05.10.2021 12:29 Відповісти
Какое отношение имеет Эндоган к спекулятивной цене на картошку?
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05.10.2021 12:39 Відповісти
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05.10.2021 12:32 Відповісти
тю. взяли бы Миротворец скопировали. там и списочек круче получился бы.
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05.10.2021 12:32 Відповісти
При любой диктатуре составляют списки неугодных лиц с карательными мерами без всякого суда.
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05.10.2021 12:37 Відповісти
При попытке открыть сайт https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/ sanctions-t.rnbo.gov.ua , выдает

Перепрошуємо за незручності.

З технічних причин сайт тимчасово недоступний.
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05.10.2021 17:07 Відповісти
 
 