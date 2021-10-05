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Новини Відставка Разумкова
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відставка (1455) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

Корнієнко анонсував голосування за відставку Разумкова вже в четвер: "Згідно з нашим трактуванням регламенту"

Корнієнко анонсував голосування за відставку Разумкова вже в четвер:

У четвер, 7 жовтня, парламент може розглянути питання відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, поки парламент не розглянув питання про внесення відставки Разумкова до порядку денного, що повинні зробити після перерви в робочому засіданні.

"Якщо буде підтримка залу, що можливо, в четвер буде розглядатися це кадрове питання", - пояснив політик.

Також читайте: Рада на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань: "За крісло не тримаюся, на відміну від багатьох". ВIДЕО

Корнієнко запевнив, що депутати можуть розглядати це питання без висновків Рахункової палати.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, згідно з чим вони можуть це зробити, перший заступник голови фракції "СН" заявив: "згідно з нашим трактуванням регламенту".

Він також розповів, що депутати сподіваються сьогодні ввечері отримати на пошту звіт спікера.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

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Топ коментарі
+21
Нет, вы только послушайте этого ЗЕлёного поца, - согласно НАШЕЙ трактовке регламента.
А вот согласно моей трактовке регламенты вы уже больше года прогуливаете фонари и ветки киевских каштанов.
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05.10.2021 12:28
+12
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. (с)
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05.10.2021 12:27
+12
Идёт государственный переворот...
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05.10.2021 12:29
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- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. (с)
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05.10.2021 12:27 Відповісти
Нет, вы только послушайте этого ЗЕлёного поца, - согласно НАШЕЙ трактовке регламента.
А вот согласно моей трактовке регламенты вы уже больше года прогуливаете фонари и ветки киевских каштанов.
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05.10.2021 12:28 Відповісти
Стесняюсь спросить, а как вы протрактуете зеленские оффшоры?
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05.10.2021 12:40 Відповісти
Так годиться?
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05.10.2021 12:48 Відповісти
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05.10.2021 12:49 Відповісти
Идёт государственный переворот...
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05.10.2021 12:29 Відповісти
Выходить на протест? Что бы чернь73 начала визжать про липецкую фабрику? Как ни прискорбно, но людям придётся еще помучатся, пока быдло73 сполна насладится своим выбором. Зима покажет. По прикидкам, самый дешевый хлеб будет 20 грн.
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05.10.2021 12:34 Відповісти
У клоунів вже своя трактовка регламента. Завтра буде своя трактовка конституції і закону. А після завтра, народ вас усіх клоунів як трактане...!
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05.10.2021 12:29 Відповісти
вообще то это похоже на гос.переворот и государственную измену, НО началось все с незаконного роспуска предыдущей ВР, которую поддержал и Разумков
- теперь это преступление сожрало и его, и сожрет еще многих, дай Бог что бы Украина сохранилась..
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05.10.2021 12:33 Відповісти
Не считая того, что Украиной управляет предатель со сворой рашинских агентов
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05.10.2021 12:36 Відповісти
А при чем сдесь Разумков? Кем он был во время роспуска предыдущего созыва? НИКЕМ.
Не надо уподобляться Зебыдлу в вопросах вранья, это не красит.
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05.10.2021 12:51 Відповісти
як це, до чого розумков?
розумков був на чолі зеленської передвиборчої компанії; розумков був одним з тих, хто розпочав цю феєричну епоху "сцяння в очі"; розумков був одним з ідеологів та спікером зеленської команди; ну, власне, саме він виконував провідну роль у т.зв. "турборежимі.
підсумовуючи: розумков таке ж лайно, як і будб-який інший з зеленської шобли.
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05.10.2021 13:13 Відповісти
Про лайно -вірно, але чий підпис стояв під Указом про розпуск ВР? КС відсторонився/заплатили від прийняття рішення. Турборежим - не такий вже й турбо. Взагалі, порушуючи Регламент - ускладнюють приняття Законів, до того ж можна буде оскаржити через суд.
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05.10.2021 14:21 Відповісти
Голосовать будут ногами в сторону Ростова...
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05.10.2021 12:31 Відповісти
А хто йьому дав право трактувати регламент? Він що - КС? Придурки обрали собі подібних. Інакше не скажеш.
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05.10.2021 12:31 Відповісти
У этого не бритого скоро почки отвалятся ,судя по мешкам под глазами.Видно в Трускавце нафтуся горячей употреблялась,больше 40 градусов.
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05.10.2021 12:31 Відповісти
В смысле ,это же регламент , у него может быть ,только одна трактовка
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05.10.2021 12:31 Відповісти
щонайменше дві -

перша. Ми працюємо відповідно регламенту.

друга. Ми його порушуємо.
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05.10.2021 13:09 Відповісти
У них и своя трактовка Конституции, Уголовного кодекса, Налогового кодекса, Правил дорожного движения - что там еще у нас есть? А, да, правили дипломатии и т.п.
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05.10.2021 12:32 Відповісти
Твари что творят, они убрали Разумкова на 2 дня за якобы нарушения регламента но сами хотят нарушить регламент и уволить спикера.
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05.10.2021 12:32 Відповісти
яким би не був Д.Разумков прошитим Зе-ідеями. Його треба залишити на місці спікера. З цинічними Зе-дурнями вони накличуть біду. не впускати в ВР Зе-шобло на голосування. або ці тварюки наприймають таких законів що нам ще сто років потрібно буде вигрібати з їхнього лайна.
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05.10.2021 12:34 Відповісти
У этих мразей уже свой собственный регламент.
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05.10.2021 12:34 Відповісти
То, что творят "слуги", не снилось даже Яныку и рыгоаналам.
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05.10.2021 12:34 Відповісти
а, ну понятно. согласно нашей трактовке закона, согласно нашей трактовке уголовного кодекса...
да здравствует монархия! привет зебилам.
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05.10.2021 12:37 Відповісти
эй, сметуны, вы где?
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05.10.2021 12:38 Відповісти
Как вас Зебизяны вертят на одном месте, не болит ничего?))) У ваших слуг свои трактовки законов и регламентов. Зеробили їх разом?
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05.10.2021 12:37 Відповісти
А вдруг Зеленский наш Ли Куан Ю?!)) Без диктатуры (лайт версии) по-настоящему реформировать злокачественную систему власти не возможно. У него два года безраздельной власти осталось. Пусть покуражится. На следующих выборах монобольшинство он не соберёт.
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05.10.2021 12:43 Відповісти
Главное чтоб на следующих выборах не пришлось голосовать за госдуму РФ в качестве западного федерального округа.
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05.10.2021 14:16 Відповісти
Гаденько как-то с Разумковым получилось. Не могли раньше этим вопросом заняться. Уже почти год, как очевидно, что Димке со «Слугой» не по пути. Досиделись, пока нарыв не прорвало. Теперьвпопыхах ломать всё через колено… Фу, не красиво!
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05.10.2021 12:38 Відповісти
Весело наблюдать, как Разумков в Иисуса Христа превращается 😀 Но этот поп, как его, Стефанчук, это будет вообще полный провал и профанация ВР, если он до регламента доберётся своими жирными волосатыми ручками.
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05.10.2021 12:39 Відповісти
"Трактователи регламента", книжники и фарисеи, - это новое слова в Правоведении)
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05.10.2021 12:39 Відповісти
Что ж это за регламент,который трактовать может каждый,как ему заблагорассудится ???!!!
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05.10.2021 12:39 Відповісти
"согласно нашей трактовке регламента".

пусть сначала предъявят справку от психиатра.

пора обследование перед каждой сессией проводить 😀
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05.10.2021 12:41 Відповісти
Це прекрасно)
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05.10.2021 12:45 Відповісти
сядут все
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05.10.2021 13:05 Відповісти
Якби зелені не стали трактувати регламент по-своєму, то б це зробив Порошенко.
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05.10.2021 13:06 Відповісти
это переворот
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05.10.2021 13:09 Відповісти
в Україні відбувається банальний державний переворот , тобто узурпація влади правлячою частино цієї ж влади . Чому ..? Відповідь теж банальна , це втриматися будь яким способом при владі . І це тому , що цій правлячій владі шлях один , до буцигарні і вони ,влада, це чітко усвідомлюють. Нажаль знову какая разніца перемагає здоровий глузд...
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05.10.2021 13:22 Відповісти
Знаємо всі ваші трактування. Головне, це анал - табу!
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05.10.2021 13:30 Відповісти
 
 