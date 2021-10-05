Корнієнко анонсував голосування за відставку Разумкова вже в четвер: "Згідно з нашим трактуванням регламенту"
У четвер, 7 жовтня, парламент може розглянути питання відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.
Про це в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, поки парламент не розглянув питання про внесення відставки Разумкова до порядку денного, що повинні зробити після перерви в робочому засіданні.
"Якщо буде підтримка залу, що можливо, в четвер буде розглядатися це кадрове питання", - пояснив політик.
Корнієнко запевнив, що депутати можуть розглядати це питання без висновків Рахункової палати.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, згідно з чим вони можуть це зробити, перший заступник голови фракції "СН" заявив: "згідно з нашим трактуванням регламенту".
Він також розповів, що депутати сподіваються сьогодні ввечері отримати на пошту звіт спікера.
Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.
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А вот согласно моей трактовке регламенты вы уже больше года прогуливаете фонари и ветки киевских каштанов.
- теперь это преступление сожрало и его, и сожрет еще многих, дай Бог что бы Украина сохранилась..
Не надо уподобляться Зебыдлу в вопросах вранья, это не красит.
розумков був на чолі зеленської передвиборчої компанії; розумков був одним з тих, хто розпочав цю феєричну епоху "сцяння в очі"; розумков був одним з ідеологів та спікером зеленської команди; ну, власне, саме він виконував провідну роль у т.зв. "турборежимі.
підсумовуючи: розумков таке ж лайно, як і будб-який інший з зеленської шобли.
перша. Ми працюємо відповідно регламенту.
друга. Ми його порушуємо.
да здравствует монархия! привет зебилам.
пусть сначала предъявят справку от психиатра.
пора обследование перед каждой сессией проводить 😀