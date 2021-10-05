Корнієнко анонсував голосування за відставку Разумкова вже в четвер: "Згідно з нашим трактуванням регламенту"

У четвер, 7 жовтня, парламент може розглянути питання відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, поки парламент не розглянув питання про внесення відставки Разумкова до порядку денного, що повинні зробити після перерви в робочому засіданні.

"Якщо буде підтримка залу, що можливо, в четвер буде розглядатися це кадрове питання", - пояснив політик.

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Корнієнко запевнив, що депутати можуть розглядати це питання без висновків Рахункової палати.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, згідно з чим вони можуть це зробити, перший заступник голови фракції "СН" заявив: "згідно з нашим трактуванням регламенту".

Він також розповів, що депутати сподіваються сьогодні ввечері отримати на пошту звіт спікера.

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно близько 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів проходив на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.