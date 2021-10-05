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Геращенко Ірина (1145) Зеленський (22448) Коломойський (3109)

Зеленський і його схеми "відмивання" грошей Коломойського - на перших шпальтах світових ЗМІ, - Ірина Геращенко

Зеленський і його схеми

Правоохоронні органи закривають очі на розслідування світових медіа про те, що президент Володимир Зеленський причетний до "відмивання" грошей олігарха Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила нардепка Ірина Геращенко з трибуни парламенту.

"Зеленський все життя мріяв потрапити на сторінки світових ЗМІ. Мрії збуваються. І сьогодні" зелений барига "і" офшорний президент "- на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post. Мова про те, що було виведено злочинним шляхом понад 40 мільйонів доларів з ПриватБанку, куди держава для рфінансірованія влила 155 млрд гривень ", - підкреслила парламентарій.

"Зеленський все життя мріяв потрапити на шпальти світових медіа. Мрії збуваються. І сьогодні "зелений барига" і "офшорний президент" – на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post. Мова про те, що було виведено злочинним шляхом більше 40 мільйонів доларів з ПриватБанку, куди держава для рефінансу влила 155 мільярдів гривень", – нагадала Геращенко.

Читайте також: Від замовчування до перекручування фактів, - як українські канали висвітлювали офшорний скандал Pandora Papers за участю Зеленського. ВIДЕО

"І тому, дорогі пенсіонери, коли ви запитуєте, а чому у вас пенсія 1700 гривень, запитайте про це в "офшорного президента". Який відповідно до розслідування мого колеги Володимира Ар’єва за 5 найважчих років сплатив знаєте скільки податків? В 2014 році – нуль. В 2015 році – 3000 гривень. А за п’ять найважчих років, перед своїм президентством цей "дуже успішний бізнесмен" і "зелений барига" сплатив з 10 компаній лише мільйон 300 гривень податків" – нагадала співголова фракції.

За словами Геращенко, правоохоронних органів не порушать кримінальні провадження проти президента.

Вона також зауважила, що Зеленський у Трускавці зізнався у тому , що саме він подзвонив білоруському диктатору Лукашенку і повідомив про "вагнерівців".

"Там він зізнався ще і в державному злочині, в тому, що саме він зателефонував Лукашенку і розповів, що вагнерівці заїхали на його територію. А його колишня прессекретарка на олігархічному каналі пішла далі: вона сказала, що Лукашенко в розмові з "зеленим баригою" ще обіцяв обов’язково віддати вагнерівців. Тому мова йде і про державну зраду. Чи буде цьому присвячено РНБО? Очевидно, що ні", – резюмує Ірина Геращенко.

Читайте: Офшорні фірми Зеленського та його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів із "Приватбанку", - ЗМІ. ВIДЕО

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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Топ коментарі
+31
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05.10.2021 12:49
+24
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05.10.2021 12:50
+20
"Дорогие пернсионеры" выбрали Зе потому что совкодрочеры, и мышебратья, проукраинский Порох им глаза мусолил,поэтому чем хуже Украине ,тем радостнее ватоголовым.
Затем и выбирали.
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05.10.2021 12:52
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05.10.2021 12:49 Відповісти
ОпоЧленочка - першя ледя ...
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05.10.2021 12:51 Відповісти
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05.10.2021 12:50 Відповісти
Щось зебіли притихли і анітелень.
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05.10.2021 12:53 Відповісти
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05.10.2021 12:56 Відповісти
Ну хоч десь ми попереду всієї планети.
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05.10.2021 12:51 Відповісти
Где там боты подолятские? Сейчас а вот порох...
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05.10.2021 12:51 Відповісти
Щас прицокотять ракотицями на запах шаурми :
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05.10.2021 12:53 Відповісти
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05.10.2021 12:55 Відповісти
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05.10.2021 12:57 Відповісти
Майбутній президент України.
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05.10.2021 13:00 Відповісти
так введет РНБО санкции против офшорных барыг? Как думаете?
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05.10.2021 12:51 Відповісти
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05.10.2021 12:53 Відповісти
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05.10.2021 13:00 Відповісти
Какая "славная" компашка

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05.10.2021 12:52 Відповісти
компашка - підо.рашка, ху.йла забула вліпити!
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05.10.2021 13:11 Відповісти
Это только украинские клиенты Пандоры. Всех влепить - места здесь не хватит.
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05.10.2021 13:13 Відповісти
Та я зрозумів не дурний=), не за воно ж голосував, просто було б ще відразливіше та епічніше, якщо вліпити по центру морду х.уйла!
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05.10.2021 13:16 Відповісти
"Дорогие пернсионеры" выбрали Зе потому что совкодрочеры, и мышебратья, проукраинский Порох им глаза мусолил,поэтому чем хуже Украине ,тем радостнее ватоголовым.
Затем и выбирали.
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05.10.2021 12:52 Відповісти
Не ври, свинорылый был проукраинским? Именно поэтому он в каждем городе разрешил игральные свинарники ДЕСЯТКАМИ и СОТНЯМИ? А? Не знали может или не было? Это как раз АНТИукраинская позиция. Именно поэтому за такого урода свинорылого и не голосовали. Бы л выбор свинорылый или кто-то другой. Голосовали ПРОТИВ свинорылого и его антиукраинской партии слепых сектантов. Может они еще и глухие были 5 лет? Не слышали тот понос на АНТИукраинских каналах? 5 лет карл. гавнокомандовач не мог ниче родить (бо рейтинг попортит).
Мало?
А как свиноподобный кичился ОН армию возродил. Был копытом в грудь. ЙА, ЙА армию возродил. а оказалось все таки каждый украинец за свои деньги. Кстати ГДЕ тебабки которые свиночолый перевел армии? И даже если и перевел, то это будет всего 1-2% от сум собраных с игральных свинарников.
а свинарчук? а рыгоаналы в рядах пеци (или их не было?)
а шарий на выборах? это вообще лютый зашквар.
Не задвигай нам за петра. И не лепи с него святого героя.
Я не зе команду. НО, они уже построили дороги, закрыли 3 говноканала, за петушария взялись. Это маленький, но результат.
Расскажи что сделал свиноподобный.
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05.10.2021 13:01 Відповісти
зебил, был и ЕСТЬ проукраинским, в отличии от осла оффшорного, за которого ты проголосовало.
И именно этот факт вызывает у тебя истерику.. как и у кремля и пророссийской шоблы.

Да, напомню еще один факт: ВСЯ пророссийская шобла голосовала против Порошенко в 2019м. да и фуйло орало "меня устроит ЛЮБОЙ кроме Порошенко"
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05.10.2021 13:09 Відповісти
и да, напомню вам, свинорылым кацапам, недавний опрос

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05.10.2021 13:11 Відповісти
)))перед смертью не надышишься,зебил)
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05.10.2021 13:12 Відповісти
п.с. напомню свинорылому зебилу Andrey Dzybak, в функции президента НЕ входит открытие игральных контрор, как и закрытие СМИ..
Это конечно ОЧЕНЬ сложно понять для свинорылого зебила Andrey Dzybak, но законы в Украине принимает Верховна Рада..
в отличии от его любимой рашки, где презюк фуйло действительно дает указания госдупе по принятию законов.
Более того, у Пороха никогда не было монобольшинства в ВР, а значит влиять на принятие законов он мог очень слабо.

Второе: отслеживание выполенние законов, как и присмотр за казино - это функции МВД и прочих контролирующих органов..
Да-да, того самого Авакова, который привел к власти осла оффшорного и единственным остался при власти.. За которого такие как ты свинорылые ушлепки и проголосовали.
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05.10.2021 13:17 Відповісти
Тоесть депутаты что-то принимают, видят КАЖДЫЙ день десятки раз что на законы плюют и до этого никому нет дела? Не де юре оно так, но де факто они могут быстро и оперативно повлиять. я не за зебилов, но как так вышло что они смогли закрыть 99%? Вот раз и все. Игральные свинарники опасны тем, что они не просто калечат десятки тысяч семей, но и тем что они являются катализатором тяжелых преступлений. А отмазаться - это не их дело просто. Тогда какой смысл принимать законы, если никто их не будет исполнять? Перед тем как принять тот или иной закон депутаты (в теории) изучают СУТЬ проблемы, пути ее решения.
Да любой депутат ВР может запросто зайти и нагнуть любого кто "крышевал" это дело. Но то такое. Как там в свинорылый говорил "Армия вера, мова" ? Так КАК второй слоган выполнялся, если ЗЛО расцвело по всех городах десятками и сотнями?
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06.10.2021 08:10 Відповісти
с каким удовольствием я таким как ты буду ломать челюсти - ты даже не представляешь говномес
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05.10.2021 13:20 Відповісти
і чим ти відрізняєся від тих покидьків що поліцейських побили?
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05.10.2021 13:39 Відповісти
при встрече поясню. не переживай
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05.10.2021 13:50 Відповісти
Иди бегай нонейм
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06.10.2021 08:03 Відповісти
так идти или бежать?
ты определись уже как нибудь дебилко
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06.10.2021 09:27 Відповісти
Смачно тобі в бошку наклали...
Пропагандони не дарма їдять свій хліб.
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05.10.2021 17:16 Відповісти
И не только пенсионеры. Вся толпа бюджетников, преисполнившись слухами о грядущем резком повышении базовых окладов на уровне продвинутых стран Европы были первыми в очереди на голосовании. С ними базарники, мелкие торгаши и всякие ФОПы ожидали если не отмены налогообложения, так его резкого снижения, ну и обыватели мечтали о снижении тарифов на все услуги. Не вышло, но виноваты "папередники"
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05.10.2021 13:05 Відповісти
Як выбрали так і отримують.
Не хотіли важко і чесно працювати на власне майбутнє щоб чесно отримувати свої гроші - хотіли на шару і нічого не робити? То тепер і мають 1700 грн.
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05.10.2021 12:56 Відповісти
Скорей всего Кремль сплавляет Зелю, Порох со своей партией для таких схем туповаты.
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05.10.2021 12:57 Відповісти
Т.е. это ***** или Порох заставили были Зелю тырить деньги вместе с Беней? Об этом писали еще до выборов, подробно с документами и таблицами. Только 73% дебилов тогда этого не пожелали услышать.
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05.10.2021 13:01 Відповісти
Кремлю насрать на твои 73 процента, у них не получается с Зелей продвигать свои интересы и поэтому Кремль его сливает
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05.10.2021 13:16 Відповісти
Ага. Вот именно ***** и нужно убирать от власти своих холуев? Это в какой реальности?
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05.10.2021 13:22 Відповісти
В отличии от кремлёвского холуя Порошенко, который капитуляцию подписал в Минске, Зеля ещё ничего не подписал для кремля.
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05.10.2021 13:29 Відповісти
Да неужели? А можно поподробнее про капитуляцию? И про подписал? В реальности то все наоборот

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05.10.2021 13:32 Відповісти
вот именно так тебя и "дурили", заставляя повторять кремлевскую пропаганду)
Точнее, ты с радостью ее слушал и потом пеной у рта ее повторял..

после чего побежал голосовать за осла оффшорного ДОБРОВОЛЬНО, как последний лох)
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05.10.2021 13:34 Відповісти
поправка кремль з маленької, або просто піда.роССосія, зеля - воно, Порох - сам розумніший за все курівництво уряду рашки, та щом там Порох рядовий Українець і то розумніший!
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05.10.2021 13:14 Відповісти
ага, т.е. кремль заставил тебя проголосовать за осла оффшорного.. зачОт!
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05.10.2021 13:19 Відповісти
ваш зеля надурил всех и свою страну в том числе. Вот так правильней.
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05.10.2021 13:21 Відповісти
надурил он только таких как ты зебилов)
мы это все вам писали еще с 2018 года, а ты что тогда отвечал? "вова честный, вова не обманит, он ни барыга!"
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05.10.2021 13:32 Відповісти
Шукав шукав я зелю на сайтах тих видань шо херащенко перелічила. Да срали вони на зелю. Брехуха шоколадна.
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05.10.2021 12:59 Відповісти
Ага, почти. Только вот брехун зеленый и вонючий тут явно кто-то другой

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05.10.2021 13:05 Відповісти
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05.10.2021 13:06 Відповісти
плохо вас у подоляка учат) совсем нужно быть тупому, чтобы не найти в ИНОпрессе этих статей.)
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05.10.2021 13:20 Відповісти
Ну якщо ти настільки тупий, що не можеш текст англійською прочитати, то не треба цим хвалитися на публіці...
Ось, на:
Ukraine's president, Volodymyr Zelenskiy, who was elected in 2019 on a pledge to clean up his country's notoriously corrupt and oligarch-influenced economy, https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy is also named in the leak . During the campaign, Zelenskiy transferred his 25% stake in an offshore company to a close friend who now works as the president's top adviser, the files suggest.

https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful

P.S. Хто з україною в серці, той підтримує свідомих українськомовних українців у владі, а не кацапоязичних безродних космополітів!
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05.10.2021 13:42 Відповісти
І ось!
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy
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05.10.2021 13:44 Відповісти
Это обычный подоляковский служивый. Главное было ник попатриотичнее придумать.
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05.10.2021 13:48 Відповісти
Очевидно что Президента Зеленского хотят очернить перед принятием закона об олирхах.
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05.10.2021 13:06 Відповісти
Очевидно: ты мразь, дерьмо подоляцкое.
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05.10.2021 13:07 Відповісти
Ага, почти

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05.10.2021 13:08 Відповісти
Хто? Найавторитетніше британське видання The Guardian? Чи німецьке Deutsche Welle?
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05.10.2021 13:43 Відповісти
Чтобы обогнать Игорь Валерьевича по объему воровства с 2004 года,надо 50 Порошенков и десяток Ахметовых.... и пару тройку Ведмедчуков с Оксаной Марченко...
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05.10.2021 13:06 Відповісти
Масштаб Кучмистов не воров ,воров в Законе поразил не только США и Британию.....
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05.10.2021 13:09 Відповісти
Сейчас ваш со своим встречается у Мариинки.
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05.10.2021 13:10 Відповісти
Куда там всяким Аль Капоне и прочим проходимцам типа Сицилийская Мафия....
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05.10.2021 13:13 Відповісти
Леонид Данилыч ПОСТРОИЛ крутую ИМПЕРИЮ
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05.10.2021 13:14 Відповісти
Фишка тут в другом...офшоры Путлера и Зелемойских нашли в одном и том же банке....,а это значит действовали скоординированно...,и в одно и тоже время... вы попали Чуваки...
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05.10.2021 13:22 Відповісти
что банк, коломойский отмывал деньги путина, используя (в т.ч.) и оффшорные счета зеленского:
..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти.
2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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05.10.2021 13:30 Відповісти
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05.10.2021 13:33 Відповісти
73%
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05.10.2021 13:35 Відповісти
Большей частью врёт, Ирина. В Гвардиан действительно есть целая статья про Зеленского, очень похожа по содержанию на статью про оффшоры Порошенко в той же газете от 2015 года.)) О том, что Зеленский отмывал деньги Коломойского там есть маленький абзац. Но с нюансом. Начинается он- «по утверждениям противников Зеленского…»))
ВВС пишет в целом об мировом оффшорном скандале. Зеленский упоминается вскользь. Несколько строчек о том, что перед самыми выборами он передал свой оффшор Шефиру.
Вашингтон Пост тоже пишет в целом о скандале. Упоминает премьера Пакистана, Чехии и Путина. Зеленский упоминается вообще в интересном контексте. Мол, российские СМИ ни слова не написали о своих фигурантах, зато все сконцентрировались на политическом оппоненте Путина, презеденте Украины, Зеленском.)))
Вот так на самом деле пишет зарубежная пресса об отмывании денег Коломойского.)) А Ирина просто пропагандИт! Хотя за налоги согласен.
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05.10.2021 13:36 Відповісти
Где тут Коломойский и отмывание? Тут как раз о передаче оффшора перед выборами.
А вот единственный абзац с Коломойским из Гвардиан.

Since entering politics Zelenskiy has been dogged by claims he is under the influence of https://www.state.gov/public-designation-of-oligarch-and-former-ukrainian-public-official-ihor-kolomoyskyy-due-to-involvement-in-significant-corruption/ Igor Kolomoisky , a billionaire whose TV channel screened Zelenskiy's show. During the campaign Zelenskiy's opponents https://en.interfax.com.ua/news/general/570044.html alleged $41m from Kolomoisky entities found its way between 2012 and 2016 into offshore firms belonging to Zelenskiy and his circle, including Film Heritage.
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05.10.2021 13:54 Відповісти
Ukraine's president, Volodymyr Zelenskiy, who was elected in 2019 on a pledge to clean up his country's notoriously corrupt and oligarch-influenced economy, is also named in the leak. During the campaign, Zelenskiy transferred his 25% stake in an offshore company to a close friend who now works as the president's top adviser, the files suggest.

Де тут "па утвєрждєнію пратівніков"?
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05.10.2021 13:48 Відповісти
Зачем удалил первый пост?
Где тут Коломойский и отмывание?
Тут как раз о передаче оффшора перед выборами.
А вот единственный абзац с Коломойским из Гвардиан.

Since entering politics Zelenskiy has been dogged by claims he is under the influence of https://www.state.gov/public-designation-of-oligarch-and-former-ukrainian-public-official-ihor-kolomoyskyy-due-to-involvement-in-significant-corruption/ Igor Kolomoisky , a billionaire whose TV channel screened Zelenskiy's show. During the campaign Zelenskiy's opponents https://en.interfax.com.ua/news/general/570044.html alleged $41m from Kolomoisky entities found its way between 2012 and 2016 into offshore firms belonging to Zelenskiy and his circle, including Film Heritage.
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05.10.2021 13:55 Відповісти
Ну так цитуй далі: The Pandora papers show that at least some of the details in the scheme alleged by Poroshenko's party correspond to reality. They show that part of the Kvartal 95 network was managed with help from Fidelity Corporate Services, an offshore consultancy and one of 14 firms whose documents make up the leak.

Чи ось це
A Russian company that bills itself as an "individual service for high status clients" manages them.
Zelenskiy's apparent business connections to Russia via Maltex are likely to prove controversial.
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05.10.2021 14:02 Відповісти
Я читал все три статьи! Накой мне твои цитаты? Хочешь показать кому-то ещё, сразу переводи людям. Я и без переводчика вижу, что нет ни в одной статье про отмывание денег Коломойкого.
А про связи с россией… слово «apparent» в этом предложении стоит переводить как «кажущиеся» или «предполагаемые», а не «очевидные» иначе начало предложения противоречит его концу.
Получается: «Предполагаемые деловые связи Зеленского с Россией через Maltex, вероятно, окажутся спорными».
Что там ещё у тебя? Давай растолкую.)
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05.10.2021 14:17 Відповісти
Фігово ти інгліш знаєш...
Цитую: Apparent - очевидний, безперечний, явний, безспірний, видимий, наочний, істинний...

Ну не перекладається воно так, як тобі зручно!
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05.10.2021 14:23 Відповісти
Не идеально, но гораздо лучше чем ты.)) Поэтому не позорься, а просто вбей в гугл переводчик (русско-английский) слово «кажущийся». Либо вбей «apparent" и посмотри ниже все варианты переводов.
В языках не всегда можно перевести слово в слово. Иногда перевод выглядит коряво. Это как раз тот случай. Вместо «кажущиеся» лучше использовать слово «предполагаемые».
Урок закончен. Садись. Два!))
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05.10.2021 14:53 Відповісти
Я тобі з гугла процитував, українського, а не кацапського... Якщо тобі щоць кажеться, то іди перехрестись!
Можна узнати, яке у тебе утворення?
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05.10.2021 14:56 Відповісти
По-моему ты мне уже попадался на этом форуме с этим нелепым вопросом.))
В моей бурной молодости, когда один «блатной» малолетка хотел доковыряться до другого, первым вопросом звучало- «ты из какой бригады?».))) Сегодня спрашивают про «утворення»?
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05.10.2021 15:14 Відповісти
Я из Ордена Северных Порохофобов!)))
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05.10.2021 15:17 Відповісти
Північних - це типу запорєбрікових?
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05.10.2021 15:20 Відповісти
Не только с английским, но и с географией у тебя не очень. На Севере у нас Беларусь. Запоребрик с Северо-Востока.
Будь здоров!
И завязывай порохоботить! И в утворення своё передай- Петро вас всех н@%#ет.))
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05.10.2021 15:32 Відповісти
Я не за Петра, я за те, щоб при владі були свідомі українці, а не безродні кацапоязичні космополіти!
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05.10.2021 15:37 Відповісти
І чо його боятися? В чому фобія? Це ж не Ляшко там...
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05.10.2021 15:21 Відповісти
дЕрмак не Штирлиц Путлера....
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05.10.2021 13:38 Відповісти
Новороссия от Харькова до Одессы говорите? ну ну.... Быдло Мавзолейное... вас Порох послал...красиво и конкретно....потому и воют Соловьевы и прочие Ольги *********...блеют... стадо баранов...
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05.10.2021 13:42 Відповісти
Точно так само, як при зливі Панамських документів закривали очі на справи Порошенко.
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05.10.2021 14:28 Відповісти
Ирка,что ты так возбудилась? Порох,твой "папик" ТАК ТОТ ОФШОРИЛ В ТО ВРЕМЯ,КОГДА ПАРНЕЙ В ИЛОВАЙСКЕ КОШМАРИЛИ,И НИЧЕГО.Угомонись,кому-кому,но не вашей своре (ПЕС) морализировать.
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05.10.2021 14:59 Відповісти
Вранье. Об этом писали подробно и с документами уже давно.

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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05.10.2021 15:46 Відповісти
Ага, "вывсеврети". Поясню для упоротого на спичках.

Зеленский до президентства и сейчас был и есть обычным вором. Барыгой, но не придуманным зомбоящиком, а самым настоящим. И он воровал именно с бюджета, еще раз -- именно с бюджета, т.к. ни хрена не платил причитающихся налогов и отчислений в бюджет. И он специально вывел из-под статуса госслужащих своих подельников, как Шефиры, и всю остальную ОПу, чтобы они могли продолжать беспрепятственно воровать, не попадая под действие анти коррупционных законов.

Рассказываю на спичках. Семейный бизнес в 4 человека. Родители и их дети. Все ФОПы на 3 группе. При официальных оборотах каждого в +/- миллион они за пять лет заплатят налогов (с оборота + ЕСВ) чуть больше, чем все Зелины 11 квартальных фирм с кучей сотрудников и нанятых работников. Это так, для точного понимания.

Зеля вор, причем очень наглый вор. Бенина школа. Причем судя по выплаченным суммам он воровал и социалку у своих же нанятых работников. По другому не выходит. Я уже не говорю о тех неимущих, инвалидах, детях и т.д. которым не достались его отчисления. И как же он купил себе все элитные виллы, дома, элитные квартиры и царские апартаменты если его фирмы все сплошь убыточные? Еще вопросы есть?
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05.10.2021 16:14 Відповісти
Ага. Почти. Чем еще испортишь воздух?

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05.10.2021 19:09 Відповісти
 
 