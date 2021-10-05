УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4648 відвідувачів онлайн
Новини
2 618 15
журналістика (1714) напад (1095) Укрексімбанк (474) Корнієнко (665)

Корнієнко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": Ситуація ненормальна. Комітет ВР повинен підготувати звернення до правоохоронців

Корнієнко про напад на журналістів

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає ненормальною ситуацію, яка сталася із журналістами програми "Схеми" в "Укрексімбанку".

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"У нас є комітет ВР з питань свободи слова. Давайте їх поки що навантажимо для початку", - підкреслив нардеп.

Корнієнко зазначив, що депутати парламентського комітету повинні підготувати звернення в правоохоронні органи щодо цього інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрексімбанк" звинувачує журналіста "Схем" Овсяного в спробі заволодіти банківською таємницею і погрожує заявою в правоохоронні органи

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Також читайте: Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Для начала нужно отсранить временно быдло от работы в банке. ТАКИМ уродам не место в государственном банке.
мецХЕР не промычал ни одной внятной причины ЗАЛАМЫВАНИЯ рук журналистам, изымания ЧУЖОГО имущества, органичения свободы.
ПОЧЕМУ такое быдло в принципе работает в государственном банке? И не одно.
показати весь коментар
05.10.2021 12:52
+2
Походу оператора посадят...
показати весь коментар
05.10.2021 12:58
+1
непонятно чего столько шума... голову же, как Гонгадзе, не отрезали.. неблагодарные журналисты у нас
показати весь коментар
05.10.2021 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для начала нужно отсранить временно быдло от работы в банке. ТАКИМ уродам не место в государственном банке.
мецХЕР не промычал ни одной внятной причины ЗАЛАМЫВАНИЯ рук журналистам, изымания ЧУЖОГО имущества, органичения свободы.
ПОЧЕМУ такое быдло в принципе работает в государственном банке? И не одно.
показати весь коментар
05.10.2021 12:52 Відповісти
он кореш первой леди, корниенко у него на побегушках, клован отмажет
показати весь коментар
05.10.2021 12:57 Відповісти
Походу оператора посадят...
показати весь коментар
05.10.2021 12:58 Відповісти
ні, для початку потрібно забрати у вас всіх, 73/43%зебілів, і в тебе, в т.ч. виборче право.
показати весь коментар
05.10.2021 13:44 Відповісти
Якось підозріло багато уваги до цієї ситуації.
показати весь коментар
05.10.2021 12:52 Відповісти
Отмазывают от афшоров не до нелоха.
показати весь коментар
05.10.2021 12:55 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2021 12:54 Відповісти
"Комитет ВР готовит обращение к правоохранителям по поводу ситуации …"
показати весь коментар
05.10.2021 13:09 Відповісти
непонятно чего столько шума... голову же, как Гонгадзе, не отрезали.. неблагодарные журналисты у нас
показати весь коментар
05.10.2021 12:55 Відповісти
Ярослав, если бы не оглашение данного факта столь нелюбимыми тобой журналистами, ты бы и дальше верил в непогрешимость карлика клована и его камарильи...
показати весь коментар
05.10.2021 13:12 Відповісти
Статья 171 Уголовного кодекса Украины. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

1. Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью -

наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-171
показати весь коментар
05.10.2021 12:56 Відповісти
Когда заработает эта статья?
показати весь коментар
05.10.2021 12:58 Відповісти
Вы ещё про конституцию спросите
показати весь коментар
05.10.2021 13:10 Відповісти
напевне, тоді, коли вас, зебілів, позбавлять виборчого права.
показати весь коментар
05.10.2021 13:45 Відповісти
Зебил, а когда тебя лишат избирательного права?
показати весь коментар
05.10.2021 14:25 Відповісти
 
 