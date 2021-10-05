Корнієнко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": Ситуація ненормальна. Комітет ВР повинен підготувати звернення до правоохоронців
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає ненормальною ситуацію, яка сталася із журналістами програми "Схеми" в "Укрексімбанку".
Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
"У нас є комітет ВР з питань свободи слова. Давайте їх поки що навантажимо для початку", - підкреслив нардеп.
Корнієнко зазначив, що депутати парламентського комітету повинні підготувати звернення в правоохоронні органи щодо цього інциденту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.
Топ коментарі
+2 Andrey Dzybak
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+2 Ptyburdukov
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+1 Ярослав Рябченко
показати весь коментар05.10.2021 12:55
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мецХЕР не промычал ни одной внятной причины ЗАЛАМЫВАНИЯ рук журналистам, изымания ЧУЖОГО имущества, органичения свободы.
ПОЧЕМУ такое быдло в принципе работает в государственном банке? И не одно.
1. Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью -
наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, -
наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-171